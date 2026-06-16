Абдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатида

·0·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатида

Айни кунларда Шимолий Америка яшил майдонларида кечаётган ЖЧ-2026 ўйинлари бутун дунёда бўлгани каби юртимизда ҳам улкан қизиқиш ва ҳаяжон билан кузатилмоқда. Таниқли ва нуфузли спорт таҳлиллари билан шуғулланувчи TransferRoom халқаро платформаси ушбу дунё биринчилигида иштирок этаётган энг чаққон ва юқори тезликка эга бўлган чарм тўп усталарининг янгиланган рейтингини расман эълон қилди. Ўзбекистонлик мухлислар учун олам-олам қувонч бағишлаган жиҳати шундаки, Ватанимиз фахри ҳисобланган ёш юлдузимиз ушбу халқаро рўйхатда сайёрамизнинг энг машҳур ва даҳшатли суперҳужумчилари билан бир қаторда юқори поғоналардан жой олди.

Тезлик рекордчилари: Энтони Гордон етакчи, Абдуқодир Ҳусанов эса тўртинчи ўринда!

Таҳлилларга кўра, эълон қилинган мазкур рейтингда Англия миллий терма жамоаси ҳамда Каталониянинг «Барселона» клуби ҳужумкор вингери Энтони Гордон мутлақ пешқадамлик қилмоқда. 25 ёшли инглиз юлдузи майдонда соатига 36,7 километр тезлик қайд этиб, турнирнинг «энг учқур футболчиси» номига сазовор бўлди. Иккинчи ўринни эса Осиё қитъаси вакили, Ироқ терма жамоаси яримҳимоячиси Аҳмад Қосим соатига 36,0 километрлик кўрсаткич билан банд этди. Кучли учликни Норвегия терма жамоаси ва «Манчестер Сити» клубининг гол машинаси Эрлинг Ҳоланд (35,6 км/соат) якунлаб берди.

Бизни энг кўп тўлқинлантирган хушхабар эса тўртинчи поғонада намоён бўлди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Англиянинг гранд клуби «Манчестер Сити» ҳимоячиси, ватандошимиз Абдуқодир Ҳусанов соатига 35,5 километр даҳшатли тезлик намойиш этган ҳолда тўртинчи ўринни эгаллади. Қувонарлиси, Абдуқодир ўз тезлиги бўйича ҳаттоки франциялик машҳур юлдуз Килиан Мбаппе ва португалиялик Педру Нету каби ҳужумчилар билан бир хил натижа қайд этиб, улардан юқорироқ поғонага жойлашди.

Қуйидаги расмий статистик таҳлил жадвали орқали ЖЧ-2026 мусобақасининг соатига энг юқори тезлик қайд этган ТОП-10 нафар энг учқур ва чаққон футболчилари рўйхати билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Ўрни

Футболчининг исм-шарифи ва терма жамоаси

Тўп сурадиган расмий клуби

Қайд этган мутлақ тезлиги (км/соат)

1

Энтони Гордон (Англия)

«Барселона»

36,7 км/соат

2

Аҳмад Қосим (Ироқ)

«Эл Важба»

36,0 км/соат

3

Эрлинг Ҳоланд (Норвегия)

«Манчестер Сити»

35,6 км/соат

4

Абдуқодир Ҳусанов (Ўзбекистон)

«Манчестер Сити»

35,5 км/соат

5

Матиас Фернандес-Пардо (Белгия)

«Лилль»

35,5 км/соат

6

Килиан Мбаппе (Франция)

«Реал Мадрид»

35,5 км/соат

7

Педру Нету (Португалия)

«Челси»

35,5 км/соат

8

Олвету Маханя (ЖАР)

«Филадельфия»

35,4 км/соат

9

Энтони Эланга (Швеция)

«Ньюкасл»

35,4 км/соат

10

Жейкоб Шаффелберг (Канада)

«Лос-Анжелес»

35,4 км/соат

Ҳимоячи учун бу ақл бовар қилмас натижа!

Спорт экспертларининг алоҳида эътироф этишича, одатда бундай юқори тезлик кўрсаткичларини асосан қанот яримҳимоячилари ёки ҳужумчилар қайд этишади. Бироқ ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусановнинг номинал ҳимоячи бўла туриб, дунёнинг энг юқори тезликка эга вингерлари ва форвардлари билан бир сафда туриши — унинг жисмоний имкониятлари ва иқтидори нечоғлик юқори эканлигидан далолат беради. Унинг бундай тезкорлиги терма жамоамиз ҳимоя чизиғининг мустаҳкамлигини таъминлашда жуда катта устунлик бағишламоқда.

Мухлислар орасидаги акс-садо:

Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити» сафида ва халқаро майдонда кўрсатаётган мазмунли ўйинлари бежиз эмаслиги мана шундай расмий рақамларда ҳам ўз исботини топмоқда. Ҳимоямиз қўрғони бўлган бу йигитга ЖЧ-2026 баҳсларида янгидан-янги зафарлар ёр бўлишини тилаб қоламиз!

Вакилларимизнинг ЖЧ-2026 турниридаги ҳар бир муваффақияти, Океан ортидан энг эксклюзив ва тезкор хабарлар ҳамда дунё футболига оид энг ишончли спорт янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилиндиФранция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилиндиКеча, 18:51Арсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилдиАрсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилдиКеча, 18:36Килиан Мбаппе Реал Мадридга ўтганидан сўнг ҳаёти қандай ўзгаргани ҳақида гапирдиКилиан Мбаппе Реал Мадридга ўтганидан сўнг ҳаёти қандай ўзгаргани ҳақида гапирдиКеча, 18:35Синдаров Мадаминовнинг ғалабасини ҳақиқий мўъжиза деб атадиСиндаров Мадаминовнинг ғалабасини ҳақиқий мўъжиза деб атадиКеча, 18:27Машарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиМашарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиКеча, 18:00Виллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиВиллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиКеча, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди