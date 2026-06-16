Абдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатида
Айни кунларда Шимолий Америка яшил майдонларида кечаётган ЖЧ-2026 ўйинлари бутун дунёда бўлгани каби юртимизда ҳам улкан қизиқиш ва ҳаяжон билан кузатилмоқда. Таниқли ва нуфузли спорт таҳлиллари билан шуғулланувчи TransferRoom халқаро платформаси ушбу дунё биринчилигида иштирок этаётган энг чаққон ва юқори тезликка эга бўлган чарм тўп усталарининг янгиланган рейтингини расман эълон қилди. Ўзбекистонлик мухлислар учун олам-олам қувонч бағишлаган жиҳати шундаки, Ватанимиз фахри ҳисобланган ёш юлдузимиз ушбу халқаро рўйхатда сайёрамизнинг энг машҳур ва даҳшатли суперҳужумчилари билан бир қаторда юқори поғоналардан жой олди.
Тезлик рекордчилари: Энтони Гордон етакчи, Абдуқодир Ҳусанов эса тўртинчи ўринда!
Таҳлилларга кўра, эълон қилинган мазкур рейтингда Англия миллий терма жамоаси ҳамда Каталониянинг «Барселона» клуби ҳужумкор вингери Энтони Гордон мутлақ пешқадамлик қилмоқда. 25 ёшли инглиз юлдузи майдонда соатига 36,7 километр тезлик қайд этиб, турнирнинг «энг учқур футболчиси» номига сазовор бўлди. Иккинчи ўринни эса Осиё қитъаси вакили, Ироқ терма жамоаси яримҳимоячиси Аҳмад Қосим соатига 36,0 километрлик кўрсаткич билан банд этди. Кучли учликни Норвегия терма жамоаси ва «Манчестер Сити» клубининг гол машинаси Эрлинг Ҳоланд (35,6 км/соат) якунлаб берди.
Бизни энг кўп тўлқинлантирган хушхабар эса тўртинчи поғонада намоён бўлди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Англиянинг гранд клуби «Манчестер Сити» ҳимоячиси, ватандошимиз Абдуқодир Ҳусанов соатига 35,5 километр даҳшатли тезлик намойиш этган ҳолда тўртинчи ўринни эгаллади. Қувонарлиси, Абдуқодир ўз тезлиги бўйича ҳаттоки франциялик машҳур юлдуз Килиан Мбаппе ва португалиялик Педру Нету каби ҳужумчилар билан бир хил натижа қайд этиб, улардан юқорироқ поғонага жойлашди.
Қуйидаги расмий статистик таҳлил жадвали орқали ЖЧ-2026 мусобақасининг соатига энг юқори тезлик қайд этган ТОП-10 нафар энг учқур ва чаққон футболчилари рўйхати билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Ўрни
Футболчининг исм-шарифи ва терма жамоаси
Тўп сурадиган расмий клуби
Қайд этган мутлақ тезлиги (км/соат)
1
Энтони Гордон (Англия)
«Барселона»
36,7 км/соат
2
Аҳмад Қосим (Ироқ)
«Эл Важба»
36,0 км/соат
3
Эрлинг Ҳоланд (Норвегия)
«Манчестер Сити»
35,6 км/соат
4
Абдуқодир Ҳусанов (Ўзбекистон)
«Манчестер Сити»
35,5 км/соат
5
Матиас Фернандес-Пардо (Белгия)
«Лилль»
35,5 км/соат
6
Килиан Мбаппе (Франция)
«Реал Мадрид»
35,5 км/соат
7
Педру Нету (Португалия)
«Челси»
35,5 км/соат
8
Олвету Маханя (ЖАР)
«Филадельфия»
35,4 км/соат
9
Энтони Эланга (Швеция)
«Ньюкасл»
35,4 км/соат
10
Жейкоб Шаффелберг (Канада)
«Лос-Анжелес»
35,4 км/соат
Ҳимоячи учун бу ақл бовар қилмас натижа!
Спорт экспертларининг алоҳида эътироф этишича, одатда бундай юқори тезлик кўрсаткичларини асосан қанот яримҳимоячилари ёки ҳужумчилар қайд этишади. Бироқ ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусановнинг номинал ҳимоячи бўла туриб, дунёнинг энг юқори тезликка эга вингерлари ва форвардлари билан бир сафда туриши — унинг жисмоний имкониятлари ва иқтидори нечоғлик юқори эканлигидан далолат беради. Унинг бундай тезкорлиги терма жамоамиз ҳимоя чизиғининг мустаҳкамлигини таъминлашда жуда катта устунлик бағишламоқда.
Мухлислар орасидаги акс-садо:
Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити» сафида ва халқаро майдонда кўрсатаётган мазмунли ўйинлари бежиз эмаслиги мана шундай расмий рақамларда ҳам ўз исботини топмоқда. Ҳимоямиз қўрғони бўлган бу йигитга ЖЧ-2026 баҳсларида янгидан-янги зафарлар ёр бўлишини тилаб қоламиз!
Вакилларимизнинг ЖЧ-2026 турниридаги ҳар бир муваффақияти, Океан ортидан энг эксклюзив ва тезкор хабарлар ҳамда дунё футболига оид энг ишончли спорт янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…