Тоттенхемда катта тозалаш: Ричарлисон жамоани тарк этиши кутилмоқда
Тоттенхем ёзги трансфер ойнасида таркибни жиддий равишда янгилашни режалаштирмоқда. ГОАЛ нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Данни Мерфи бразилиялик ҳужумчи Ричарлисон Роберто Де Зерби лойиҳасининг "қурбони"га айланиши ва сотиб юборилиши мумкинлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шимолий Лондон клуби сўнгги икки мавсумда Англия Премер-лигасида омон қолиш учун курашишга мажбур бўлди. Гарчи Анге Постекоглоу 2025-йилда Европа лигаси ғолиблигини қўлга киритиб, 17 йиллик совринсиз серияга чек қўйган бўлса-да, жамоанинг ички чемпионатдаги натижалари (17-ўрин) раҳбариятни қониқтирмади. Томас Франк ва Игор Тудор каби мураббийлар кетма-кет алмашганидан сўнг, италиялик мутахассис Роберто Де Зерби жамоани хавфли ҳудуддан олиб чиқишга муваффақ бўлди.
Эндиликда клуб ўзининг "Катта олтилик"даги мавқеини тиклаш учун таркибни кучайтириши лозим. Бунинг учун янги трансферларга маблағ керак ва Ричарлисоннинг сотилиши асосий даромад манбаларидан бири бўлиши мумкин. 2022-йилда Эвертондан 50 миллион фунт эвазига сотиб олинган 29 ёшли ҳужумчи 133 та ўйинда бор-йўғи 32 та гол уришга муваффақ бўлди.
Данни Мерфининг фикрича, Роберто Де Зерби юқори прессинг ва интенсив футболни хуш кўради. Ҳозирги таркибдаги Доминик Соланке бу услубга мос келса-да, унинг жароҳатларга мойиллиги мураббийни янги марказий ҳужумчи қидиришга мажбур қилмоқда. Ричарлисоннинг шартномаси якунланишига 12 ой қолгани ҳам унинг трансфер қилиниш эҳтимолини оширмоқда.
…