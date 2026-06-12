Тоттенхемда катта тозалаш: Ричарлисон жамоани тарк этиши кутилмоқда

·19·Спорт
Тоттенхемда катта тозалаш: Ричарлисон жамоани тарк этиши кутилмоқда

Тоттенхем ёзги трансфер ойнасида таркибни жиддий равишда янгилашни режалаштирмоқда. ГОАЛ нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Данни Мерфи бразилиялик ҳужумчи Ричарлисон Роберто Де Зерби лойиҳасининг "қурбони"га айланиши ва сотиб юборилиши мумкинлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шимолий Лондон клуби сўнгги икки мавсумда Англия Премер-лигасида омон қолиш учун курашишга мажбур бўлди. Гарчи Анге Постекоглоу 2025-йилда Европа лигаси ғолиблигини қўлга киритиб, 17 йиллик совринсиз серияга чек қўйган бўлса-да, жамоанинг ички чемпионатдаги натижалари (17-ўрин) раҳбариятни қониқтирмади. Томас Франк ва Игор Тудор каби мураббийлар кетма-кет алмашганидан сўнг, италиялик мутахассис Роберто Де Зерби жамоани хавфли ҳудуддан олиб чиқишга муваффақ бўлди.

Эндиликда клуб ўзининг "Катта олтилик"даги мавқеини тиклаш учун таркибни кучайтириши лозим. Бунинг учун янги трансферларга маблағ керак ва Ричарлисоннинг сотилиши асосий даромад манбаларидан бири бўлиши мумкин. 2022-йилда Эвертондан 50 миллион фунт эвазига сотиб олинган 29 ёшли ҳужумчи 133 та ўйинда бор-йўғи 32 та гол уришга муваффақ бўлди.

Данни Мерфининг фикрича, Роберто Де Зерби юқори прессинг ва интенсив футболни хуш кўради. Ҳозирги таркибдаги Доминик Соланке бу услубга мос келса-да, унинг жароҳатларга мойиллиги мураббийни янги марказий ҳужумчи қидиришга мажбур қилмоқда. Ричарлисоннинг шартномаси якунланишига 12 ой қолгани ҳам унинг трансфер қилиниш эҳтимолини оширмоқда.

ТоттенхемРичарлисонРоберто Де ЗербиАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилдиИнфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилдиБугун, 15:43Роналду ЖЧ-2026 турниридаги мақсадлари ва Ўзбекистон ҳақида гапирдиРоналду ЖЧ-2026 турниридаги мақсадлари ва Ўзбекистон ҳақида гапирдиБугун, 15:35Франк Лебоэуф: Майкл Олисе айни дамда Ламине Ямалдан кучлироқФранк Лебоэуф: Майкл Олисе айни дамда Ламине Ямалдан кучлироқБугун, 14:12Нико Счлоттербекк Реал Мадрид қизиқишига муносабат билдирдиНико Счлоттербекк Реал Мадрид қизиқишига муносабат билдирдиБугун, 13:55Родри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтдиРодри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтдиБугун, 13:08Бавария Олисе учун 500 миллион евролик таклифни ҳам рад этишга тайёрБавария Олисе учун 500 миллион евролик таклифни ҳам рад этишга тайёрБугун, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...