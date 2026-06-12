Жаҳон чемпионати тарихидаги энг буюк юлдузлар: Пеле пешқадам, Месси учинчи ўринда

·0·Спорт
Жаҳон чемпионати тарихидаги энг буюк юлдузлар: Пеле пешқадам, Месси учинчи ўринда

Жаҳон чемпионати тарихида энг катта из қолдирган футболчилар рейтинги эълон қилинди ва унда Лионел Месси фақат учинчи ўринни эгаллади, деб хабар беради Планет Футбол.

Рейтингда футболчиларнинг нечта Мундиалда қатнашгани, совринлари, голлари, ўйинлар сони ва мусобақага таъсири ҳисобга олинган. Биринчи ўрин Пелега берилди. Бразилия афсонаси уч марта Жаҳон чемпионлигини қўлга киритган ягона футболчи бўлиб қолмоқда. У 1958 йилда 17 ёшида чемпион бўлган, 1970 йилда эса Бразилияни яна ғалабага етаклаган.

Иккинчи ўринда 1986 йилги Мундиалда Аргентинани чемпион қилган Диего Марадона қайд этилди. Лионел Месси Қатар-2022да Аргентина билан чемпион бўлгани, Францияга қарши финалда дубл қайд этгани ва Жаҳон чемпионатларида 26 та ўйин ўтказиб рекорд ўрнатгани учун учинчи ўринга жойлаштирилди. Кейинги ўринларда Роналдо, Герд Мюллер, Лотар Маттеус, Гарринча, Франц Беккенбауер, Кафу ва Мирослав Клозе бор.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Крис Уоддл: Гарри Кейн Англия терма жамоасида эркин ҳаракат қилиши керакКрис Уоддл: Гарри Кейн Англия терма жамоасида эркин ҳаракат қилиши керакБугун, 16:12Инфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилдиИнфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилдиБугун, 15:43Роналду ЖЧ-2026 турниридаги мақсадлари ва Ўзбекистон ҳақида гапирдиРоналду ЖЧ-2026 турниридаги мақсадлари ва Ўзбекистон ҳақида гапирдиБугун, 15:35Тоттенхемда катта тозалаш: Ричарлисон жамоани тарк этиши кутилмоқдаТоттенхемда катта тозалаш: Ричарлисон жамоани тарк этиши кутилмоқдаБугун, 15:19Франк Лебоэуф: Майкл Олисе айни дамда Ламине Ямалдан кучлироқФранк Лебоэуф: Майкл Олисе айни дамда Ламине Ямалдан кучлироқБугун, 14:12Нико Счлоттербекк Реал Мадрид қизиқишига муносабат билдирдиНико Счлоттербекк Реал Мадрид қизиқишига муносабат билдирдиБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...