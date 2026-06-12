Жаҳон чемпионати тарихидаги энг буюк юлдузлар: Пеле пешқадам, Месси учинчи ўринда
Жаҳон чемпионати тарихида энг катта из қолдирган футболчилар рейтинги эълон қилинди ва унда Лионел Месси фақат учинчи ўринни эгаллади, деб хабар беради Планет Футбол.
Рейтингда футболчиларнинг нечта Мундиалда қатнашгани, совринлари, голлари, ўйинлар сони ва мусобақага таъсири ҳисобга олинган. Биринчи ўрин Пелега берилди. Бразилия афсонаси уч марта Жаҳон чемпионлигини қўлга киритган ягона футболчи бўлиб қолмоқда. У 1958 йилда 17 ёшида чемпион бўлган, 1970 йилда эса Бразилияни яна ғалабага етаклаган.
Иккинчи ўринда 1986 йилги Мундиалда Аргентинани чемпион қилган Диего Марадона қайд этилди. Лионел Месси Қатар-2022да Аргентина билан чемпион бўлгани, Францияга қарши финалда дубл қайд этгани ва Жаҳон чемпионатларида 26 та ўйин ўтказиб рекорд ўрнатгани учун учинчи ўринга жойлаштирилди. Кейинги ўринларда Роналдо, Герд Мюллер, Лотар Маттеус, Гарринча, Франц Беккенбауер, Кафу ва Мирослав Клозе бор.
…