Стар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этди
Робототехника соҳасида инсон қўлининг нозик ҳаракатларини такрорлаш энг мураккаб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Стар Аге компанияси ушбу йўналишда катта қадам ташлаб, 21 даражали эркинликка эга бўлган янги Хҳанд 1 Pro роботлаштирилган кафтини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат мураккаб имо-ишораларни бажара олади, балки турли шаклдаги буюмларни ўта аниқлик билан ушлаш имкониятини ҳам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги ишланманинг асосий устунлиги унинг ҳаракатчанлигидадир. Бармоқларнинг максимал ёйилиш бурчаги 135 даражани ташкил этади, ушлаш диаметри эса 160 миллиметрдан ошади. Бу кўрсаткичлар роботга нафақат кичик деталлар, балки баскетбол тўпи каби йирик ва оғир буюмларни ҳам бир қўлда ишончли тутиб туриш имконини беради.
Юқори сезувчанлик ва тактил датчикларХҳанд 1 Pro модели 18 та тактил датчик билан жиҳозланган бўлиб, улар бармоқ учлари, ёстиқчалари ва кафт соҳасини тўлиқ қамраб олган. Мазкур датчиклар сиғимли босим сенсорлари билан биргаликда ишлайди. Натижада қурилма 0,1 дан 25 Ньютонгача бўлган кенг диапазондаги кучни ўлчаш қобилиятига эга бўлди.
Ушбу технология роботга ўта нозик ва мўрт буюмлар, масалан, тухум ёки шиша идишлар билан ишлашда уларга зарар етказмасликни кафолатлайди. Босимни ўлчаш аниқлиги 0,01 Ньютонгача етказилгани муҳандислик нуқтаи назаридан жуда юқори натижа ҳисобланади. Ҳар бир бўғиннинг ҳаракатланиш хатолиги эса атиги ±0,25 миллиметр доирасида назорат қилинади.
Чидамлилик ва амалий қўлланилишиИшлаб чиқарувчилар қурилманинг узоқ муддат хизмат қилишига алоҳида эътибор қаратишган. Хҳанд 1 Pro бўғинлари лаборатория шароитида 200 000 дан ортиқ юклама остидаги синов циклларидан муваффақиятли ўтган. Бу роботнинг саноат ва хизмат кўрсатиш соҳаларида узоқ вақт давомида носозликларсиз ишлашидан далолат беради.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологиялар келажакда қуйидаги соҳаларда инқилоб қилиши мумкин:
- Тиббиётда мураккаб жарроҳлик амалиётларини масофадан бошқариш;
- Омборхоналарда турли ўлчамдаги товарларни саралаш;
- Уй хўжалигида ёрдамчи роботлар сифатида фойдаланиш;
- Хавфли муҳитларда инсон қўли ўрнини босувчи манипуляторлар яратиш.
…