Стар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этди

·23·Техно
Стар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этди

Робототехника соҳасида инсон қўлининг нозик ҳаракатларини такрорлаш энг мураккаб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Стар Аге компанияси ушбу йўналишда катта қадам ташлаб, 21 даражали эркинликка эга бўлган янги Хҳанд 1 Pro роботлаштирилган кафтини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат мураккаб имо-ишораларни бажара олади, балки турли шаклдаги буюмларни ўта аниқлик билан ушлаш имкониятини ҳам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги ишланманинг асосий устунлиги унинг ҳаракатчанлигидадир. Бармоқларнинг максимал ёйилиш бурчаги 135 даражани ташкил этади, ушлаш диаметри эса 160 миллиметрдан ошади. Бу кўрсаткичлар роботга нафақат кичик деталлар, балки баскетбол тўпи каби йирик ва оғир буюмларни ҳам бир қўлда ишончли тутиб туриш имконини беради.

Юқори сезувчанлик ва тактил датчиклар

Хҳанд 1 Pro модели 18 та тактил датчик билан жиҳозланган бўлиб, улар бармоқ учлари, ёстиқчалари ва кафт соҳасини тўлиқ қамраб олган. Мазкур датчиклар сиғимли босим сенсорлари билан биргаликда ишлайди. Натижада қурилма 0,1 дан 25 Ньютонгача бўлган кенг диапазондаги кучни ўлчаш қобилиятига эга бўлди.

Ушбу технология роботга ўта нозик ва мўрт буюмлар, масалан, тухум ёки шиша идишлар билан ишлашда уларга зарар етказмасликни кафолатлайди. Босимни ўлчаш аниқлиги 0,01 Ньютонгача етказилгани муҳандислик нуқтаи назаридан жуда юқори натижа ҳисобланади. Ҳар бир бўғиннинг ҳаракатланиш хатолиги эса атиги ±0,25 миллиметр доирасида назорат қилинади.

Чидамлилик ва амалий қўлланилиши

Ишлаб чиқарувчилар қурилманинг узоқ муддат хизмат қилишига алоҳида эътибор қаратишган. Хҳанд 1 Pro бўғинлари лаборатория шароитида 200 000 дан ортиқ юклама остидаги синов циклларидан муваффақиятли ўтган. Бу роботнинг саноат ва хизмат кўрсатиш соҳаларида узоқ вақт давомида носозликларсиз ишлашидан далолат беради.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологиялар келажакда қуйидаги соҳаларда инқилоб қилиши мумкин:

  • Тиббиётда мураккаб жарроҳлик амалиётларини масофадан бошқариш;
  • Омборхоналарда турли ўлчамдаги товарларни саралаш;
  • Уй хўжалигида ёрдамчи роботлар сифатида фойдаланиш;
  • Хавфли муҳитларда инсон қўли ўрнини босувчи манипуляторлар яратиш.
Ўзбекистон бозорида ҳам робототехникага қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Стар Аге каби компанияларнинг ишланмалари маҳаллий стартаплар ва муҳандислар учун муҳим технологик намуна бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз. Ҳозирча қурилманинг чакана савдо нархи ва етказиб бериш муддатлари ҳақида аниқ маълумот берилмаган.

РобототехникаСтар АгеХҳанд 1 ProТехнологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиiPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиБугун, 19:28Сунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирдаСунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирдаБугун, 19:25Anthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирдиAnthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирдиБугун, 19:25Anthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиAnthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиКеча, 18:53Коинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКоинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКеча, 18:53Ижтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиИжтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди