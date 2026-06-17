Коинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталди
Халқаро астрономия иттифоқининг кичик осмон жизмлари бўйича қўмитаси 34871 рақамли астероидга расман Ҳоваиҳо номини беришга қарор қилди. Ушбу қарор Гонконгда юз берган фожиали ёнғин вақтида ўз хизмат вазифасини бажариш чоғида ҳалок бўлган ўт ўчирувчи Ҳо Ваиҳо хотирасини абадийлаштириш мақсадида қабул қилинди. Бу коинот объектларига инсоний жасорат ва фидойилик рамзи сифатида ном бериш анъанасининг навбатдаги намунаси бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур астероидни номлаш ташаббуси билан канадалик ҳаваскор астроном Уилям Ён Хуон Ю чиқди. Асли келиб чиқиши гонконглик бўлган ва ҳозирда АҚШда фаолият юритаётган ушбу олим мазкур осмон жизмини илк бор 2001-йилнинг 18-октябрида кашф қилган эди. Oraдан йиллар ўтиб, у ўз кашфиётини ўз ватанида қаҳрамонлик кўрсатган инсон номи билан боғлашга қарор қилди.
Гонконг тарихидаги энг мудҳиш ёнғин фожиасиҲо Ваиҳо ҳаётига нуқта қўйган ёнғин 2025-йилнинг ноябрь ойи охирида Гонконгнинг Тай По туманидаги Ванг Фук Коурт турар жой мажмуасида содир бўлган эди. Бир неча кун давом этган ушбу офат мажмуадаги саккизта кўп қаватли бинодан еттитасини қамраб олди. Натижада 1 736 та хонадон бутунлай ёниб кетди ва 5 мингга яқин аҳоли бошпанасиз қолди. Мудҳиш ҳодиса оқибатида 168 киши қурбон бўлди, улар орасида ягона қутқарувчи сифатида Ҳо Ваиҳо ҳам бор эди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур ёнғин Гонконг тарихида турар жой биноларида юз берган энг кўп талофатли ҳодиса сифатида қайд этилди. Оловнинг бунчалик тез тарқалишига биноларда олиб борилаётган таъмирлаш ишлари сабаб бўлган. Бинолар фасадига ўрнатилган қурилиш тўрлари ва тез ёнувчан материаллар оловнинг бир неча қаватга бир зумда ёйилишига шароит яратган.
Хавфсизлик қоидалари ва коинотдаги эътирофДастлабки суриштирув маълумотларига кўра, объектдаги хавфсизлик қоидаларининг жиддий бузилиши фожиа кўламини кенгайтириб юборган. Ixbt.com нашри хабарига кўра, Ҳо Ваиҳо олов ичида қолган одамларни қутқариш жараёнида ўз ҳаётини хавф остига қўйган ва сўнгги дақиқагача ўз бурчига содиқ қолган. Унинг жасорати нафақат ерда, балки эндиликда коинотда ҳам эътироф этилмоқда.
Астероидларга ном бериш жараёни мураккаб илмий босқичлардан иборат бўлиб, бунда кашфиётчи таклифи ва Халқаро астрономия иттифоқининг хулосаси муҳим рол ўйнайди. Ҳоваиҳо астероиди эндиликда қуёш тизимида айланиб юрар экан, инсониятга ўзгалар ҳаёти учун жон фидо қилган қаҳрамонларни эслатиб туради. Бу каби чоралар фожиали воқеалардан хулоса чиқариш ва фидойи касб эгалари меҳнатини қадрлашда катта аҳамиятга эга.
…