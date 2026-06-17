Коинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталди

·19·Техно
Коинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталди

Халқаро астрономия иттифоқининг кичик осмон жизмлари бўйича қўмитаси 34871 рақамли астероидга расман Ҳоваиҳо номини беришга қарор қилди. Ушбу қарор Гонконгда юз берган фожиали ёнғин вақтида ўз хизмат вазифасини бажариш чоғида ҳалок бўлган ўт ўчирувчи Ҳо Ваиҳо хотирасини абадийлаштириш мақсадида қабул қилинди. Бу коинот объектларига инсоний жасорат ва фидойилик рамзи сифатида ном бериш анъанасининг навбатдаги намунаси бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур астероидни номлаш ташаббуси билан канадалик ҳаваскор астроном Уилям Ён Хуон Ю чиқди. Асли келиб чиқиши гонконглик бўлган ва ҳозирда АҚШда фаолият юритаётган ушбу олим мазкур осмон жизмини илк бор 2001-йилнинг 18-октябрида кашф қилган эди. Oraдан йиллар ўтиб, у ўз кашфиётини ўз ватанида қаҳрамонлик кўрсатган инсон номи билан боғлашга қарор қилди.

Гонконг тарихидаги энг мудҳиш ёнғин фожиаси

Ҳо Ваиҳо ҳаётига нуқта қўйган ёнғин 2025-йилнинг ноябрь ойи охирида Гонконгнинг Тай По туманидаги Ванг Фук Коурт турар жой мажмуасида содир бўлган эди. Бир неча кун давом этган ушбу офат мажмуадаги саккизта кўп қаватли бинодан еттитасини қамраб олди. Натижада 1 736 та хонадон бутунлай ёниб кетди ва 5 мингга яқин аҳоли бошпанасиз қолди. Мудҳиш ҳодиса оқибатида 168 киши қурбон бўлди, улар орасида ягона қутқарувчи сифатида Ҳо Ваиҳо ҳам бор эди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур ёнғин Гонконг тарихида турар жой биноларида юз берган энг кўп талофатли ҳодиса сифатида қайд этилди. Оловнинг бунчалик тез тарқалишига биноларда олиб борилаётган таъмирлаш ишлари сабаб бўлган. Бинолар фасадига ўрнатилган қурилиш тўрлари ва тез ёнувчан материаллар оловнинг бир неча қаватга бир зумда ёйилишига шароит яратган.

Хавфсизлик қоидалари ва коинотдаги эътироф

Дастлабки суриштирув маълумотларига кўра, объектдаги хавфсизлик қоидаларининг жиддий бузилиши фожиа кўламини кенгайтириб юборган. Ixbt.com нашри хабарига кўра, Ҳо Ваиҳо олов ичида қолган одамларни қутқариш жараёнида ўз ҳаётини хавф остига қўйган ва сўнгги дақиқагача ўз бурчига содиқ қолган. Унинг жасорати нафақат ерда, балки эндиликда коинотда ҳам эътироф этилмоқда.

Астероидларга ном бериш жараёни мураккаб илмий босқичлардан иборат бўлиб, бунда кашфиётчи таклифи ва Халқаро астрономия иттифоқининг хулосаси муҳим рол ўйнайди. Ҳоваиҳо астероиди эндиликда қуёш тизимида айланиб юрар экан, инсониятга ўзгалар ҳаёти учун жон фидо қилган қаҳрамонларни эслатиб туради. Бу каби чоралар фожиали воқеалардан хулоса чиқариш ва фидойи касб эгалари меҳнатини қадрлашда катта аҳамиятга эга.

АстероидКоинотГонконгЁнғинҲоваиҳо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиiPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиБугун, 19:28Сунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирдаСунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирдаБугун, 19:25Anthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирдиAnthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирдиБугун, 19:25Стар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиСтар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиКеча, 18:59Anthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиAnthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиКеча, 18:53Ижтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиИжтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди