Россияда Starlink сунъий йўлдошларини «кўр қилувчи» янги тизим яратилди

·20·Техно
Россияда Starlink сунъий йўлдошларини «кўр қилувчи» янги тизим яратилди

Россиялик муҳандислар Starlink сунъий йўлдош алоқа тизими ишига тўсқинлик қилувчи «Волна Купол Гарант» номли янги радиоэлектрон кураш тизимини ишлаб чиқишди. Ушбу мажмуа коинотдаги аппаратларга махсус «паразит» сигналларини узатиш орқали уларни ер остидаги фойдаланувчилар билан алоқа ўрнатиш имкониятидан маҳрум қилади. Бу ҳақда Комплекс учувчисиз ечимлар маркази (СКБР) бош конструктори Дмитрий Кузякин маълумот берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Экспертнинг сўзларига кўра, «Волна Купол Гарант» тизими дрон ва сунъий йўлдош ўртасидаги алоқа каналини узиш билан чекланиб қолмайди. Унинг асосий вазифаси бевосита Starlink сунъий йўлдошининг ўзини радиоэфирда «кўр қилиб қўйиш»дан иборат. Натижада коинотдаги аппарат ердан келаётган фойдаланувчи сигналларини қабул қила олмайди ва танимайди.

Техник имкониятлар ва ишлаш принципи

«Волна Купол Гарант» тизими йўналтирилган фазали антенна панжараси билан жиҳозланган кучли мажмуадир. ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу технология сунъий йўлдош гуруҳини Россияга қарши зарбалар беришда фойдаланилаётганига жавоб тариқасида ишлаб чиқилган. Тизим сунъий йўлдошнинг сезгирлигини пасайтириб, уни маълумотларни қайта ишлаш қобилиятидан маҳрум этади.

Маълумки, Elon Musk асос солган SpaceX компаниясининг Starlink лойиҳаси дастлаб фуқаролик мақсадлари учун яратилган эди. У анъанавий кабел интернети ёки мобил алоқа мавжуд бўлмаган чекка ҳудудларни юқори тезликдаги интернет билан таъминлашга хизмат қилади. Бироқ, сўнгги йилларда ушбу тармоқ ҳарбий ҳаракатлар зонасида жанговар дронларни бошқариш ва алоқа ўрнатиш учун кенг қўлланила бошланди.

Геосиёсий ва технологик қарама-қаршилик

Дмитрий Кузякиннинг таъкидлашича, агар Калифорния компанияси ўз тизимининг ҳарбий мақсадларда қўлланилишига қарши ҳеч қандай чора кўрмаса, бундай радиоэлектрон кураш воситаларидан фойдаланиш заруратга айланади. Бу каби технологиялар замонавий урушларда сунъий йўлдош алоқасининг аҳамияти ортиб бораётганини кўрсатади.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Starlink Украинада «Киевстар» ва Веон операторлари билан ҳамкорликда сунъий йўлдош маълумотларини узатиш хизматларини тақдим эта бошлагани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Россия томонидан янги тизимнинг ишга туширилиши коинотга асосланган глобал интернет тармоқлари учун жиддий техник чақириқ бўлиши мумкин.

Ҳозирда Starlink дунёдаги энг йирик сунъий йўлдош туркуми ҳисобланади. Россиянинг янги ишланмаси ушбу тармоқнинг барқарорлигини синовдан ўтказиши кутилмоқда. Мутахассислар ушбу қарама-қаршиликни «коинот ва ер ўртасидаги технологик пойга»нинг янги босқичи деб баҳоламоқдалар.

StarlinkSpaceXРоссияРадиоэлектрон КурашТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиСтар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиКеча, 18:59Anthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиAnthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиКеча, 18:53Коинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКоинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКеча, 18:53Ижтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиИжтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиКеча, 18:27Юрент ўзининг янги авлод ИоТ-модуллари билан самокатлар аниқлигини оширмоқдаЮрент ўзининг янги авлод ИоТ-модуллари билан самокатлар аниқлигини оширмоқдаКеча, 18:22Кибержиноятчилар Фортинет қурилмаларини бузиб кириб, йирик компанияларга ҳужум қилдиКибержиноятчилар Фортинет қурилмаларини бузиб кириб, йирик компанияларга ҳужум қилдиКеча, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди