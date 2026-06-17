Россияда Starlink сунъий йўлдошларини «кўр қилувчи» янги тизим яратилди
Россиялик муҳандислар Starlink сунъий йўлдош алоқа тизими ишига тўсқинлик қилувчи «Волна Купол Гарант» номли янги радиоэлектрон кураш тизимини ишлаб чиқишди. Ушбу мажмуа коинотдаги аппаратларга махсус «паразит» сигналларини узатиш орқали уларни ер остидаги фойдаланувчилар билан алоқа ўрнатиш имкониятидан маҳрум қилади. Бу ҳақда Комплекс учувчисиз ечимлар маркази (СКБР) бош конструктори Дмитрий Кузякин маълумот берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Экспертнинг сўзларига кўра, «Волна Купол Гарант» тизими дрон ва сунъий йўлдош ўртасидаги алоқа каналини узиш билан чекланиб қолмайди. Унинг асосий вазифаси бевосита Starlink сунъий йўлдошининг ўзини радиоэфирда «кўр қилиб қўйиш»дан иборат. Натижада коинотдаги аппарат ердан келаётган фойдаланувчи сигналларини қабул қила олмайди ва танимайди.
Техник имкониятлар ва ишлаш принципи«Волна Купол Гарант» тизими йўналтирилган фазали антенна панжараси билан жиҳозланган кучли мажмуадир. ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу технология сунъий йўлдош гуруҳини Россияга қарши зарбалар беришда фойдаланилаётганига жавоб тариқасида ишлаб чиқилган. Тизим сунъий йўлдошнинг сезгирлигини пасайтириб, уни маълумотларни қайта ишлаш қобилиятидан маҳрум этади.
Маълумки, Elon Musk асос солган SpaceX компаниясининг Starlink лойиҳаси дастлаб фуқаролик мақсадлари учун яратилган эди. У анъанавий кабел интернети ёки мобил алоқа мавжуд бўлмаган чекка ҳудудларни юқори тезликдаги интернет билан таъминлашга хизмат қилади. Бироқ, сўнгги йилларда ушбу тармоқ ҳарбий ҳаракатлар зонасида жанговар дронларни бошқариш ва алоқа ўрнатиш учун кенг қўлланила бошланди.
Геосиёсий ва технологик қарама-қаршиликДмитрий Кузякиннинг таъкидлашича, агар Калифорния компанияси ўз тизимининг ҳарбий мақсадларда қўлланилишига қарши ҳеч қандай чора кўрмаса, бундай радиоэлектрон кураш воситаларидан фойдаланиш заруратга айланади. Бу каби технологиялар замонавий урушларда сунъий йўлдош алоқасининг аҳамияти ортиб бораётганини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Starlink Украинада «Киевстар» ва Веон операторлари билан ҳамкорликда сунъий йўлдош маълумотларини узатиш хизматларини тақдим эта бошлагани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Россия томонидан янги тизимнинг ишга туширилиши коинотга асосланган глобал интернет тармоқлари учун жиддий техник чақириқ бўлиши мумкин.
Ҳозирда Starlink дунёдаги энг йирик сунъий йўлдош туркуми ҳисобланади. Россиянинг янги ишланмаси ушбу тармоқнинг барқарорлигини синовдан ўтказиши кутилмоқда. Мутахассислар ушбу қарама-қаршиликни «коинот ва ер ўртасидаги технологик пойга»нинг янги босқичи деб баҳоламоқдалар.
…