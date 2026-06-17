Дани Себаллос Реал Мадрид билан шартномани бекор қилди: Ярим ҳимоячи ватанига қайтмоқда
Испаниянинг Реал Мадрид клуби ярим ҳимоячиси Дани Себаллос жамоани тарк этишга яқин турибди. Томонлар амалдаги шартномани ўзаро келишувга кўра бекор қилишга қарор қилишган. Бу қарор 29 ёшли футболчига эркин агент мақомида янги жамоа сафига қўшилиш имконини беради. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи Мадрид клубидаги сўнгги йил учун кўзда тутилган маошидан воз кечишга ҳам рози бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Дани Себаллос 2017-йилда Real Betis сафидан "Қироллик клуби"га кўчиб ўтган эди. Ўтган давр мобайнида у Мадридликлар либосида 215 та учрашувда майдонга тушиб, 7 та гол муаллифига айланди. Гарчи у асосий таркибнинг доимий аъзосига айлана олмаган бўлса-да, жамоа билан биргаликда 15 та нуфузли совринга, жумладан, уч бор Чемпионлар лигаси ва икки бор Ла Лига ғолиблигига сазовор бўлди.
Ajax рад этилди, йўналиш — СевиляФутболчининг хизматларига Нидерландиянинг Ajax клуби жиддий қизиқиш билдирган эди. Аmsтердамликлар тажрибали плеймейкерни ўз сафига қўшиб олиш учун барча чораларни кўришган, бироқ Себаллоснинг ўзи фаолиятини Испанияда давом эттиришни афзал кўрди. Унинг асосий мақсади — қадрдон жамоаси Real Betis сафига қайтиш.
Real Betis раҳбарияти футболчининг Мадрид билан шартномаси расман бекор қилинишини кутмоқда. Севиля клуби тарбияланувчиси ҳисобланган Дани Себаллос учун бу трансфер ўзига хос "уйга қайтиш" бўлади. У профессионал футболдаги илк қадамларини айнан шу жамоада ташлаган ва Мадридга йўл олгунга қадар 105 та ўйинда иштирок этган эди.
Себаллоснинг Мадридни тарк этишига асосий сабаб — етарли ўйин амалиётига эга бўлмаганидир. Ўтган мавсумда у барча турнирларда жами 23 та ўйинда қатнашиб, майдонда атиги 826 дақиқа ҳаракат қилди. Бундай ҳолат Испания терма жамоаси аъзоси учун қониқарсиз деб топилди. Унинг фаолиятида Лондоннинг Арсенал клубидаги икки йиллик ижара муддати ҳам муҳим ўрин тутади, у ерда футболчи Англия кубогини қўлга киритган эди.
Яқин кунларда Real Betis Дани Себаллос трансферини расман эълон қилиши кутилмоқда. Ушбу келишув Андалусия клуби учун катта куч бўлиши шубҳасиз, чунки жамоа Европа майдонларида ва ички чемпионатда юқори ўринлар учун курашишни мақсад қилган. Себаллос эса таниш муҳитда ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаб олиш имкониятига эга бўлади.
…