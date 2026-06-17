Дани Себаллос Реал Мадрид билан шартномани бекор қилди: Ярим ҳимоячи ватанига қайтмоқда

·35·Спорт
Дани Себаллос Реал Мадрид билан шартномани бекор қилди: Ярим ҳимоячи ватанига қайтмоқда

Испаниянинг Реал Мадрид клуби ярим ҳимоячиси Дани Себаллос жамоани тарк этишга яқин турибди. Томонлар амалдаги шартномани ўзаро келишувга кўра бекор қилишга қарор қилишган. Бу қарор 29 ёшли футболчига эркин агент мақомида янги жамоа сафига қўшилиш имконини беради. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи Мадрид клубидаги сўнгги йил учун кўзда тутилган маошидан воз кечишга ҳам рози бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Дани Себаллос 2017-йилда Real Betis сафидан "Қироллик клуби"га кўчиб ўтган эди. Ўтган давр мобайнида у Мадридликлар либосида 215 та учрашувда майдонга тушиб, 7 та гол муаллифига айланди. Гарчи у асосий таркибнинг доимий аъзосига айлана олмаган бўлса-да, жамоа билан биргаликда 15 та нуфузли совринга, жумладан, уч бор Чемпионлар лигаси ва икки бор Ла Лига ғолиблигига сазовор бўлди.

Ajax рад этилди, йўналиш — Севиля

Футболчининг хизматларига Нидерландиянинг Ajax клуби жиддий қизиқиш билдирган эди. Аmsтердамликлар тажрибали плеймейкерни ўз сафига қўшиб олиш учун барча чораларни кўришган, бироқ Себаллоснинг ўзи фаолиятини Испанияда давом эттиришни афзал кўрди. Унинг асосий мақсади — қадрдон жамоаси Real Betis сафига қайтиш.

Real Betis раҳбарияти футболчининг Мадрид билан шартномаси расман бекор қилинишини кутмоқда. Севиля клуби тарбияланувчиси ҳисобланган Дани Себаллос учун бу трансфер ўзига хос "уйга қайтиш" бўлади. У профессионал футболдаги илк қадамларини айнан шу жамоада ташлаган ва Мадридга йўл олгунга қадар 105 та ўйинда иштирок этган эди.

Себаллоснинг Мадридни тарк этишига асосий сабаб — етарли ўйин амалиётига эга бўлмаганидир. Ўтган мавсумда у барча турнирларда жами 23 та ўйинда қатнашиб, майдонда атиги 826 дақиқа ҳаракат қилди. Бундай ҳолат Испания терма жамоаси аъзоси учун қониқарсиз деб топилди. Унинг фаолиятида Лондоннинг Арсенал клубидаги икки йиллик ижара муддати ҳам муҳим ўрин тутади, у ерда футболчи Англия кубогини қўлга киритган эди.

Яқин кунларда Real Betis Дани Себаллос трансферини расман эълон қилиши кутилмоқда. Ушбу келишув Андалусия клуби учун катта куч бўлиши шубҳасиз, чунки жамоа Европа майдонларида ва ички чемпионатда юқори ўринлар учун курашишни мақсад қилган. Себаллос эса таниш муҳитда ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаб олиш имкониятига эга бўлади.

Реал МадридДани СебаллосТрансферReal BetisЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиАҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиБугун, 19:33Ўзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиЎзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиБугун, 19:16Жаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнадиЖаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнадиБугун, 19:14Жаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотдиЖаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотдиБугун, 19:03Юрген Клоппнинг илк кескин қарори: РБ Лейпциг бош мураббийи истеъфога чиқарилдиЮрген Клоппнинг илк кескин қарори: РБ Лейпциг бош мураббийи истеъфога чиқарилдиКеча, 18:56Уч нашр Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши таркибини тахмин қилдиУч нашр Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши таркибини тахмин қилдиКеча, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди