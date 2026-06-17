Уч нашр Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши таркибини тахмин қилди

·0·Спорт
Уч нашр Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши таркибини тахмин қилди

Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги тарихий иштирокини Колумбияга қарши учрашув билан бошлайди. “Оқ бўрилар” учун бу нафақат турнирдаги биринчи баҳс, балки мамлакат футболи тарихидаги илк мундиал ўйини сифатида алоҳида аҳамият касб этади.

Муҳим тўқнашув яқинлашгани сари халқаро спорт нашрлари жамоаларнинг эҳтимолий таркибларини эълон қилмоқда. “Sporting News”, “Sports Illustrated” ва “Sports Mole” нашрлари Ўзбекистон ҳамда Колумбиянинг биринчи дақиқалардан майдонга тушиши мумкин бўлган футболчилари ҳақида ўз тахминларини тақдим этди.

Эътиборлиси, учала манбанинг Ўзбекистон терма жамоаси таркиби ҳақидаги қарашлари деярли бир хил. Нашрлар Фабио Каннаваро Колумбияга қарши баҳсда 3-4-2-1 тактик тизимини танлаши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

“Sporting News” талқинига кўра, Ўзбекистон дарвозасини Ўткир Юсупов қўриқлайди. Ҳимоя чизиғида Фаррух Сайфиев, Абдулқодир Абдуллаев, Абдуқодир Ҳусанов, Рустам Ашурматов ва Шерзод Насруллаевдан фойдаланилиши мумкин.

Майдон марказида Акмал Мозговой ва Отабек Шукуров ҳаракат қилиши, ҳужумкор чизиқда эса Аббосбек Файзуллаев, Остон Ўрунов ҳамда жамоа сардори Элдор Шомуродовга ишонч билдирилиши кутилмоқда.

“Sporting News” Ўзбекистоннинг тахминий таркибини қуйидагича кўрсатган:

Юсупов, Сайфиев, Абдуллаев, Ҳусанов, Ашурматов, Насруллаев, Мозговой, Шукуров, Файзуллаев, Ўрунов, Шомуродов.

Колумбия терма жамоаси сафида эса Камило Варгас, Даниэль Муньос, Давинсон Санчес, Жон Лукуми, Хоан Мохика, Жефферсон Лерма, Ричард Риос, Жон Ариас, Хамес Родригес, Луис Диас ва Луис Суарес майдонга тушиши тахмин қилинган.

“Sports Illustrated” нашри ҳам Ўзбекистонни 3-4-2-1 схемасида тасаввур қилмоқда. Унга кўра, Ўткир Юсупов дарвозадан жой олади. Уч кишилик марказий ҳимояда Рустам Ашурматов, Абдулқодир Абдуллаев ва Абдуқодир Ҳусанов ҳаракат қилади.

Қанотларда Шерзод Насруллаев ва Фаррух Сайфиев, майдон марказида эса Акмал Мозговой ҳамда Отабек Шукуров ўйнаши мумкин. Ҳужум ортида Остон Ўрунов ва Аббосбек Файзуллаев жойлашади. Олдинги чизиқда эса асосий ҳужумчи вазифаси Элдор Шомуродовга топширилиши кутилмоқда.

“Sports Illustrated” тахминидаги Ўзбекистон таркиби:

Ўткир Юсупов, Рустам Ашурматов, Абдулқодир Абдуллаев, Абдуқодир Ҳусанов, Шерзод Насруллаев, Акмал Мозговой, Отабек Шукуров, Фаррух Сайфиев, Остон Ўрунов, Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов.

Нашр Колумбия терма жамоасини эса 4-2-3-1 тактик тизимида кўрсатган. Дарвозада Камило Варгас, ҳимояда Хоан Мохика, Жон Лукуми, Давинсон Санчес ва Даниэль Муньос ҳаракат қилиши мумкин.

Таянч ярим ҳимоя чизиғида Ричард Риос ва Жефферсон Лерма жойлашади. Улардан олдинроқ Луис Диас, Хамес Родригес ва Жон Ариас ўйнаши, ҳужум марказида эса Луис Суарес ҳаракат қилиши тахмин қилинмоқда.

“Sports Illustrated” версиясидаги Колумбия таркиби:

Камило Варгас, Хоан Мохика, Жон Лукуми, Давинсон Санчес, Даниэль Муньос, Ричард Риос, Жефферсон Лерма, Луис Диас, Хамес Родригес, Жон Ариас, Луис Суарес.

“Sports Mole” нашрининг тахмини ҳам юқоридаги икки манба фикридан фарқ қилмайди. У ҳам Каннаваро Колумбияга қарши баҳсда Юсупов, Сайфиев, Абдуллаев, Ҳусанов, Ашурматов, Насруллаев, Мозговой, Шукуров, Файзуллаев, Ўрунов ва Шомуродовга ишонч билдиришини кутмоқда.

Колумбиянинг эҳтимолий таркиби сифатида эса Варгас, Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика, Лерма, Риос, Ариас, Родригес, Диас ва Суарес номлари кўрсатилган.

Учала нашрнинг деярли бир хил таркибни танлагани Ўзбекистоннинг асосий ўйин режаси ҳақида муайян тасаввур беради. Каннаваро уч нафар марказий ҳимоячи орқали мудофаада зичлик яратиши, қанот футболчиларидан эса ҳимоя ва ҳужумда бирдек фаоллик талаб қилиши мумкин.

Абдуқодир Ҳусанов Колумбиянинг тезкор ҳужумчиларига қарши ҳимоядаги асосий таянчлардан бири бўлиши кутилмоқда. Унинг тезлиги, жисмоний тайёргарлиги ва яккакурашлардаги қатъияти Луис Диас каби хавфли футболчиларни тўхтатишда муҳим аҳамият касб этади.

Майдон марказида Мозговой ва Шукуровнинг вазифаси Колумбиянинг ўйин суръатини пасайтириш, Хамес Родригесга эркин ҳаракат қилиш имконини бермаслик ва тўп қўлга киритилиши билан тезкор ҳужумни бошлашдан иборат бўлиши мумкин.

Остон Ўрунов ва Аббосбек Файзуллаевнинг тезлиги ҳамда дриблинги “оқ бўрилар”нинг қарши ҳужумлардаги асосий қуролига айланиши эҳтимол. Элдор Шомуродов эса олдинги чизиқда тўп учун курашиш, ҳимоячиларни ўзига жалб этиш ва пайдо бўлган имкониятларни голга айлантиришга ҳаракат қилади.

Колумбия таркибида эса асосий хавф Луис Диас, Хамес Родригес ва Жон Ариасдан кутилади. Луис Суарес ҳужум марказида ҳаракат қилиб, Ўзбекистон ҳимоячиларини доимий босим остида ушлашга интилади.

Албатта, матбуотда эълон қилинган таркиблар фақат тахмин ҳисобланади. Якуний қарорни Фабио Каннаваро ва Колумбия бош мураббийи учрашув бошланишига яқин қабул қилади. Футболчиларнинг жисмоний ҳолати, рақибга қарши танланган тактика ва сўнгги машғулотлардаги кўрсаткичлар таркибга таъсир қилиши мумкин.

Ўзбекистон — Колумбия учрашуви эртага Тошкент вақти билан соат 07:00 да старт олади. Миллионлаб мухлислар тарихий баҳсни интиқлик билан кутмоқда.

“Оқ бўрилар” мундиалдаги илк учрашувида кучли рақибга қарши майдонга тушади. Нашрларнинг тахминлари бир хил бўлиши мумкин, аммо асосий жавобни майдоннинг ўзи беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дани Себаллос Реал Мадрид билан шартномани бекор қилди: Ярим ҳимоячи ватанига қайтмоқдаДани Себаллос Реал Мадрид билан шартномани бекор қилди: Ярим ҳимоячи ватанига қайтмоқдаБугун, 18:30Барселона ва Реал Мадрид ўртасида низо авж олди: Каталонияликлар расмий чора сўрамоқдаБарселона ва Реал Мадрид ўртасида низо авж олди: Каталонияликлар расмий чора сўрамоқдаБугун, 18:19Интер дарвозабон позициясини кучайтирмоқда: Иван Проведел Милан клубига ўтмоқдаИнтер дарвозабон позициясини кучайтирмоқда: Иван Проведел Милан клубига ўтмоқдаБугун, 18:16Себастьен Десабр Португалияга қарши баҳс олдидан сюрприз ваъда қилдиСебастьен Десабр Португалияга қарши баҳс олдидан сюрприз ваъда қилдиБугун, 18:07Ўзбекистоннинг рақиби Колумбия терма жамоаси ҳақида нималарни билиш керак?Ўзбекистоннинг рақиби Колумбия терма жамоаси ҳақида нималарни билиш керак?Бугун, 17:51Лука Модрич яна Реал Мадрид либосини киядими? Давор Сукер кутилмаган баёнот бердиЛука Модрич яна Реал Мадрид либосини киядими? Давор Сукер кутилмаган баёнот бердиБугун, 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати