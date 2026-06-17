Кибержиноятчилар Фортинет қурилмаларини бузиб кириб, йирик компанияларга ҳужум қилди

·18·Техно
Кибержиноятчилар Фортинет қурилмаларини бузиб кириб, йирик компанияларга ҳужум қилди

Дунё бўйлаб ўн минглаб йирик компаниялар ва давлат ташкилотлари фойдаланадиган Фортинет хавфсизлик деворлари (фиревалл) ҳамда VPN тизимлари киберҳужум қурбонига айланди. Ҳудсон Рокк ва СОКРадар киберхавфсизлик компаниялари томонидан эълон қилинган ҳисоботларга кўра, мазкур кенг кўламли кампания доирасида ўн минглаб қурилмалар назорат остига олинган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Экспертлар томонидан “ФортиБлеед” деб номланган ушбу ҳужумнинг энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, хакерлар тизимдаги мураккаб заифликлардан эмас, балки оддий эътиборсизликдан фойдаланишган. Маълум бўлишича, кўплаб компаниялар ўз қурилмаларининг стандарт паролларини ўзгартирмаган ёки илгари сизиб чиққан маълумотлар базасидаги пароллардан фойдаланишда давом этган.

Хавф остидаги глобал гигантлар

Ҳудсон Рокк маълумотларига кўра, жабрланган ташкилотлар рўйхатида жаҳоннинг энг машҳур брендлари бор. Улар орасида Samsung, Lenovo, Oracle, Siemens, Акцентуре, Фохконн ва ПвК каби гигантлар қайд этилган. Ҳозирча ушбу компанияларнинг аксарияти вазият юзасидан расмий изоҳ беришдан бош тортмоқда, бироқ мустақил тадқиқотчилар сизиб чиққан маълумотлар ҳақиқий эканини тасдиқлашди.

Ҳужум механизми жуда оддий ва самарали ишлайди: хакерлар автоматлаштирилган воситалар ёрдамида интернетдаги очиқ Фортинет қурилмаларини сканерлайди. Сўнгра, аввалдан маълум бўлган пароллар рўйхати орқали тизимга киришга уринишади. Ичкарига киргач, қурилма “кузатув пункти”га айлантирилади ва у орқали ўтаётган барча трафик, жумладан, янги пароллар ҳам ўғирланади.

Ҳужум кўлами ва географияси

Таҳлилларга кўра, киберҳужумдан энг кўп жабр кўрган давлатлар қуйидагилардир:

  • Ҳиндистон;
  • АҚШ;
  • Тайван;
  • Мексика.
Бироқ, мутахассислар қурбонлар бутун дунё бўйлаб тарқалганини таъкидламоқда. Соҳалар кесимида олиб қараганда, IT-хизматлар, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ва телекоммуникация тармоқлари энг кўп нишонга олинган. Шунингдек, СОКРадар ҳисоботида давлат агентликларининг тизимлари ҳам бузиб кирилгани айтилади.

Киберхавфсизлик бўйича мустақил эксперт Кевин Беаумонт маълумотларни таҳлил қилиб, уларнинг ҳақиқийлигини тасдиқлади. Тахминларга кўра, ушбу кампания ортида рус тилида сўзлашувчи хакерлик гуруҳлари турибди. Ҳозирги вақтда Фортинет компанияси ушбу ҳолат бўйича расмий баёнот бергани йўқ.

Ўзбекистондаги ахборот технологиялари мутахассислари учун бу ҳодиса муҳим огоҳлантиришдир. Корпоратив тармоқларни ҳимоя қилишда нафақат замонавий ускуналар ўрнатиш, балки пароллар хавфсизлиги ва икки босқичли аутентификация тизимларидан фойдаланиш ўта муҳим аҳамиятга эга эканлигини яна бир бор исботламоқда.

ФортинетКиберхавфсизликХакерларSamsungТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиСтар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиКеча, 18:59Anthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиAnthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиКеча, 18:53Коинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКоинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКеча, 18:53Ижтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиИжтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиКеча, 18:27Юрент ўзининг янги авлод ИоТ-модуллари билан самокатлар аниқлигини оширмоқдаЮрент ўзининг янги авлод ИоТ-модуллари билан самокатлар аниқлигини оширмоқдаКеча, 18:22Россияда Starlink сунъий йўлдошларини «кўр қилувчи» янги тизим яратилдиРоссияда Starlink сунъий йўлдошларини «кўр қилувчи» янги тизим яратилдиКеча, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди