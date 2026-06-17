Барселона ва Реал Мадрид ўртасида низо авж олди: Каталонияликлар расмий чора сўрамоқда

·0·Спорт
Барселона ва Реал Мадрид ўртасида низо авж олди: Каталонияликлар расмий чора сўрамоқда

Испания футболида икки гигант клуб — Барселона ва Реал Мадрид ўртасидаги муносабатлар дипломатик даражадан ҳуқуқий қарама-қаршилик босқичига ўтди. Каталония клуби мамлакат футбол раҳбариятидан Реал Мадрид президенти Флорентино Перезга нисбатан кескин чоралар кўришни расман талаб қилди. Бу ҳақда клуб матбуот хизмати эълон қилган баёнотга таяниб Goal.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Барселона вице-президенти Рафаел Юсте Ла Лига раҳбари Хавер Тебас, Испания Қироллик футбол федерацияси (РFEФ) етакчиси Рафаел Лоузан ҳамда Ҳакамлар техник қўмитаси (КТА) раиси Франциско Сотога расмий мактуб йўллади. Унда Флорентино Перезнинг сўнгги чиқишлари Испания футболи обрўсига ва ҳакамлар ҳамжамиятининг мустақиллигига қилинган жиддий ҳужум сифатида баҳоланган.

Перезнинг айбловлари ва Негреира иши

Низога Флорентино Перезнинг 12 ва 13-май кунлари берган шов-шувли интервюлари сабаб бўлди. Мадридликлар раҳбари ўз чиқишларида Барселона билан алоқалар бутунлай узилганини таъкидлаб, буни "тизимли коррупция" билан изоҳлади. Гап шундаки, Перез кўп йиллардан буён давом этаётган "Негреира иши"ни — каталонияликларнинг ҳакамлар қўмитаси собиқ мулозимига тўловлар амалга оширгани ҳақидаги можарони яна кун тартибига олиб чиқди.

Барселона раҳбарияти бу айбловларни мутлақо асоссиз ва ёлғон деб атамоқда. Клубнинг фикрича, бундай баёнотлар нафақат "кўк-анорранглилар" шанига путур етказади, балки бутун профессионал футбол тизимининг шаффофлигига шубҳа уйғотади. Шу сабабли, клуб мутасаддилари тартибга солувчи органлардан ушбу вазиятга ҳуқуқий баҳо беришни ва мувофиқлаштирилган чоралар кўришни сўрамоқда.

Sportдаги муваффақиятсизликларни яширишга уринишми?

Рафаел Юсте мактуб йўллаш билан бирга, Флорентино Перезнинг ҳаракатларини кескин танқид қилди. Унинг сўзларига кўра, Реал Мадрид президентининг бундай агрессив риторикаси ортида клубнинг сўнгги икки йилдаги ички чемпионатдаги муваффақиятсизликларини яшириш истаги ётибди. Юсте бу уринишларни "ачинарли ва ёлғонга тўла манёвр" деб атади.

"Флорентино Перезнинг сўзлари менга жуда ғалати туюлди. Бу икки йилдан буён давом этаётган спортдаги омадсизликларни хаспўшлаш учун қилинган навбатдаги уринишдир. Бундай усуллар уни ҳеч қандай натижага олиб бормайди", — дейди Барселона вице-президенти.

Ҳозирда Испания футбол жамоатчилиги Ла Лига ва Fedерациянинг ушбу мурожаатга қандай муносабат билдиришини кутмоқда. Эл-Класико рақиблари ўртасидаги бу зиддият нафақат майдонда, балки суд залларида ҳам давом этиши эҳтимоли юқори. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам қизиқарли бўлган ушбу жараён Испания чемпионатининг келгуси мавсумдаги нуфузига таъсир кўрсатиши мумкин.

БарселонаРеал МадридФлорентино ПерезЛа ЛигаИспания Футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер дарвозабон позициясини кучайтирмоқда: Иван Проведел Милан клубига ўтмоқдаИнтер дарвозабон позициясини кучайтирмоқда: Иван Проведел Милан клубига ўтмоқдаБугун, 18:16Себастьен Десабр Португалияга қарши баҳс олдидан сюрприз ваъда қилдиСебастьен Десабр Португалияга қарши баҳс олдидан сюрприз ваъда қилдиБугун, 18:07Ўзбекистоннинг рақиби Колумбия терма жамоаси ҳақида нималарни билиш керак?Ўзбекистоннинг рақиби Колумбия терма жамоаси ҳақида нималарни билиш керак?Бугун, 17:51Лука Модрич яна Реал Мадрид либосини киядими? Давор Сукер кутилмаган баёнот бердиЛука Модрич яна Реал Мадрид либосини киядими? Давор Сукер кутилмаган баёнот бердиБугун, 17:34Португалия терма жамоаси Конго ДР га қарши ўйинда ҳисобни очди (видео)Португалия терма жамоаси Конго ДР га қарши ўйинда ҳисобни очди (видео)Бугун, 17:25Лионель Месси рекорди ҳақида ўйламайди: Родриго Де Паул сардорнинг фидойилигини олқишладиЛионель Месси рекорди ҳақида ўйламайди: Родриго Де Паул сардорнинг фидойилигини олқишладиБугун, 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати