Барселона ва Реал Мадрид ўртасида низо авж олди: Каталонияликлар расмий чора сўрамоқда
Испания футболида икки гигант клуб — Барселона ва Реал Мадрид ўртасидаги муносабатлар дипломатик даражадан ҳуқуқий қарама-қаршилик босқичига ўтди. Каталония клуби мамлакат футбол раҳбариятидан Реал Мадрид президенти Флорентино Перезга нисбатан кескин чоралар кўришни расман талаб қилди. Бу ҳақда клуб матбуот хизмати эълон қилган баёнотга таяниб Goal.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Барселона вице-президенти Рафаел Юсте Ла Лига раҳбари Хавер Тебас, Испания Қироллик футбол федерацияси (РFEФ) етакчиси Рафаел Лоузан ҳамда Ҳакамлар техник қўмитаси (КТА) раиси Франциско Сотога расмий мактуб йўллади. Унда Флорентино Перезнинг сўнгги чиқишлари Испания футболи обрўсига ва ҳакамлар ҳамжамиятининг мустақиллигига қилинган жиддий ҳужум сифатида баҳоланган.
Перезнинг айбловлари ва Негреира ишиНизога Флорентино Перезнинг 12 ва 13-май кунлари берган шов-шувли интервюлари сабаб бўлди. Мадридликлар раҳбари ўз чиқишларида Барселона билан алоқалар бутунлай узилганини таъкидлаб, буни "тизимли коррупция" билан изоҳлади. Гап шундаки, Перез кўп йиллардан буён давом этаётган "Негреира иши"ни — каталонияликларнинг ҳакамлар қўмитаси собиқ мулозимига тўловлар амалга оширгани ҳақидаги можарони яна кун тартибига олиб чиқди.
Барселона раҳбарияти бу айбловларни мутлақо асоссиз ва ёлғон деб атамоқда. Клубнинг фикрича, бундай баёнотлар нафақат "кўк-анорранглилар" шанига путур етказади, балки бутун профессионал футбол тизимининг шаффофлигига шубҳа уйғотади. Шу сабабли, клуб мутасаддилари тартибга солувчи органлардан ушбу вазиятга ҳуқуқий баҳо беришни ва мувофиқлаштирилган чоралар кўришни сўрамоқда.
Sportдаги муваффақиятсизликларни яширишга уринишми?Рафаел Юсте мактуб йўллаш билан бирга, Флорентино Перезнинг ҳаракатларини кескин танқид қилди. Унинг сўзларига кўра, Реал Мадрид президентининг бундай агрессив риторикаси ортида клубнинг сўнгги икки йилдаги ички чемпионатдаги муваффақиятсизликларини яшириш истаги ётибди. Юсте бу уринишларни "ачинарли ва ёлғонга тўла манёвр" деб атади.
"Флорентино Перезнинг сўзлари менга жуда ғалати туюлди. Бу икки йилдан буён давом этаётган спортдаги омадсизликларни хаспўшлаш учун қилинган навбатдаги уринишдир. Бундай усуллар уни ҳеч қандай натижага олиб бормайди", — дейди Барселона вице-президенти.
Ҳозирда Испания футбол жамоатчилиги Ла Лига ва Fedерациянинг ушбу мурожаатга қандай муносабат билдиришини кутмоқда. Эл-Класико рақиблари ўртасидаги бу зиддият нафақат майдонда, балки суд залларида ҳам давом этиши эҳтимоли юқори. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам қизиқарли бўлган ушбу жараён Испания чемпионатининг келгуси мавсумдаги нуфузига таъсир кўрсатиши мумкин.
…