Ижтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқаради

·15·Техно
Ижтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқаради

Узоқ йиллар давомида ижтимоий тармоқ гигантлари фойдаланувчилар нималарни кўриши кераклигини ўзларининг ёпиқ алгоритмлари орқали белгилаб келишди. Гарчи бизда айрим постларни ёқтириш ёки яшириш имконияти бўлса-да, умумий тасмадаги контент оқими платформа ихтиёрида эди. Бироқ, сўнгги тенденциялар ижтимоий тармоқлар ўз назоратининг бир қисмини фойдаланувчиларга топшираётганини кўрсатмоқда. Сунъий интеллект ёрдамида энди ҳар бир киши ўз алгоритмини шахсан ўзи „тарбиялаши“ мумкин бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу ўзгариш тавсия тизимларининг эволюцион ривожланишини англатади. Ижтимоий тармоқлар энди ҳамма учун бир хил дастурларни намойиш этувчи анъанавий телевидениедан кўра, фойдаланувчи ўз қизиқишларига кўра контентни созлайдиган стриминг хизматларига кўпроқ ўхшаб бормоқда. Бу фойдаланувчилар учун фақат ўзига қизиқ бўлган маълумотларни олиш, платформалар учун эса фаолликни (энгагемент) ошириш имконини беради.

Threads ва Instagram: Алгоритмни бошқаришнинг янги усуллари

Meta компаниясига тегишли Threads тармоғи бу борада муҳим қадам ташлади. 2026-йилнинг 16-июльида платформа „Ёур Алго“ номли янги функцияни ишга туширди. Бу восита феврал ойида тақдим этилган „Деар Алго“ тизимининг мантиқий давомидир. Илгари фойдаланувчилар „Деар Алго, менга кўпроқ подкастлар ҳақида маълумот кўрсат“ қабилидаги очиқ постлар ёзиш орқали тизимга таъсир ўтказишга ҳаракат қилишган бўлса, энди буни шахсий созламалар орқали амалга ошириш мумкин.

„Ёур Алго“ функцияси орқали фойдаланувчилар қайси мавзуларни кўпроқ ёки камроқ кўришни хоҳлашларини махфий равишда белгилашлари мумкин. Энг қизиқ томони, бу сўровнинг амал қилиш муддати ҳам танланади: бир, уч ёки етти кун. Масалан, дам олиш кунлари фақат спорт янгиликларини кўриб, сиёсий ёки стрессли хабарларни вақтинча чеклаб қўйиш имконияти пайдо бўлди.

Instagram ҳам бу борада ортда қолаётгани йўқ. Июн ойи бошида платформа бутун тасма, қидирув (Эхплоре) ва Реэлс бўлимлари учун ягона алгоритм назорати воситасини тақдим этди. 2025-йил декабрида фақат Реэлс учун синовдан ўтказилган ушбу тизим энди барча фойдаланувчилар учун очиқ. Созламалар бўлимида „Ёур Алгоритм“ менюси орқали Instagram сизни нималарга қизиқади деб ҳисоблаётганини кўришингиз мумкин.

Мазкур восита ёрдамида тизим томонидан нотўғри таҳлил қилинган қизиқишларни ўчириб ташлаш ёки янгиларини қўшиш мумкин. Бу эса ижтимоий тармоқдан фойдаланиш тажрибасини янада сифатли ва фойдали қилади. Шунингдек, TikTok каби бошқа йирик платформалар ҳам фойдаланувчиларга ўз тавсияларини нолдан қайта созлаш (Ресет) имкониятини берувчи воситаларни жорий қилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, ижтимоий тармоқлар ўз фойдаланувчиларига кўпроқ эркинлик бериш орқали уларни платформада узоқроқ ушлаб қолишни кўзламоқда. Бу ўзгаришлар Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам жуда муҳим, чунки энди тасмадаги кераксиз ва реклама характеридаги контентни сунъий интеллект ёрдамида осонроқ фильтрлаш имкони туғилади.

ТехнологияInstagramThreadsАлгоритмСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиСтар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиКеча, 18:59Anthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиAnthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиКеча, 18:53Коинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКоинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКеча, 18:53Юрент ўзининг янги авлод ИоТ-модуллари билан самокатлар аниқлигини оширмоқдаЮрент ўзининг янги авлод ИоТ-модуллари билан самокатлар аниқлигини оширмоқдаКеча, 18:22Россияда Starlink сунъий йўлдошларини «кўр қилувчи» янги тизим яратилдиРоссияда Starlink сунъий йўлдошларини «кўр қилувчи» янги тизим яратилдиКеча, 18:22Кибержиноятчилар Фортинет қурилмаларини бузиб кириб, йирик компанияларга ҳужум қилдиКибержиноятчилар Фортинет қурилмаларини бузиб кириб, йирик компанияларга ҳужум қилдиКеча, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди