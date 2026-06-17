Ижтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқаради
Узоқ йиллар давомида ижтимоий тармоқ гигантлари фойдаланувчилар нималарни кўриши кераклигини ўзларининг ёпиқ алгоритмлари орқали белгилаб келишди. Гарчи бизда айрим постларни ёқтириш ёки яшириш имконияти бўлса-да, умумий тасмадаги контент оқими платформа ихтиёрида эди. Бироқ, сўнгги тенденциялар ижтимоий тармоқлар ўз назоратининг бир қисмини фойдаланувчиларга топшираётганини кўрсатмоқда. Сунъий интеллект ёрдамида энди ҳар бир киши ўз алгоритмини шахсан ўзи „тарбиялаши“ мумкин бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу ўзгариш тавсия тизимларининг эволюцион ривожланишини англатади. Ижтимоий тармоқлар энди ҳамма учун бир хил дастурларни намойиш этувчи анъанавий телевидениедан кўра, фойдаланувчи ўз қизиқишларига кўра контентни созлайдиган стриминг хизматларига кўпроқ ўхшаб бормоқда. Бу фойдаланувчилар учун фақат ўзига қизиқ бўлган маълумотларни олиш, платформалар учун эса фаолликни (энгагемент) ошириш имконини беради.
Threads ва Instagram: Алгоритмни бошқаришнинг янги усуллариMeta компаниясига тегишли Threads тармоғи бу борада муҳим қадам ташлади. 2026-йилнинг 16-июльида платформа „Ёур Алго“ номли янги функцияни ишга туширди. Бу восита феврал ойида тақдим этилган „Деар Алго“ тизимининг мантиқий давомидир. Илгари фойдаланувчилар „Деар Алго, менга кўпроқ подкастлар ҳақида маълумот кўрсат“ қабилидаги очиқ постлар ёзиш орқали тизимга таъсир ўтказишга ҳаракат қилишган бўлса, энди буни шахсий созламалар орқали амалга ошириш мумкин.
„Ёур Алго“ функцияси орқали фойдаланувчилар қайси мавзуларни кўпроқ ёки камроқ кўришни хоҳлашларини махфий равишда белгилашлари мумкин. Энг қизиқ томони, бу сўровнинг амал қилиш муддати ҳам танланади: бир, уч ёки етти кун. Масалан, дам олиш кунлари фақат спорт янгиликларини кўриб, сиёсий ёки стрессли хабарларни вақтинча чеклаб қўйиш имконияти пайдо бўлди.
Instagram ҳам бу борада ортда қолаётгани йўқ. Июн ойи бошида платформа бутун тасма, қидирув (Эхплоре) ва Реэлс бўлимлари учун ягона алгоритм назорати воситасини тақдим этди. 2025-йил декабрида фақат Реэлс учун синовдан ўтказилган ушбу тизим энди барча фойдаланувчилар учун очиқ. Созламалар бўлимида „Ёур Алгоритм“ менюси орқали Instagram сизни нималарга қизиқади деб ҳисоблаётганини кўришингиз мумкин.
Мазкур восита ёрдамида тизим томонидан нотўғри таҳлил қилинган қизиқишларни ўчириб ташлаш ёки янгиларини қўшиш мумкин. Бу эса ижтимоий тармоқдан фойдаланиш тажрибасини янада сифатли ва фойдали қилади. Шунингдек, TikTok каби бошқа йирик платформалар ҳам фойдаланувчиларга ўз тавсияларини нолдан қайта созлаш (Ресет) имкониятини берувчи воситаларни жорий қилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, ижтимоий тармоқлар ўз фойдаланувчиларига кўпроқ эркинлик бериш орқали уларни платформада узоқроқ ушлаб қолишни кўзламоқда. Бу ўзгаришлар Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам жуда муҳим, чунки энди тасмадаги кераксиз ва реклама характеридаги контентни сунъий интеллект ёрдамида осонроқ фильтрлаш имкони туғилади.
…