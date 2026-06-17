Интер дарвозабон позициясини кучайтирмоқда: Иван Проведел Милан клубига ўтмоқда
Италиянинг амалдаги чемпиони Интер ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини сезиларли даражада мустаҳкамлашда давом этмоқда. Миланликлар Лацио жамоасининг тажрибали посбони Иван Проведел трансфери бўйича якуний келишувга эришдилар. Ушбу трансфер клубнинг дарвозабонлар чизиғидаги рақобатни ошириш ва фахрий Янн Соммер кетганидан сўнг юзага келиши мумкин бўлган бўшлиқни тўлдириш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италиялик таниқли инсайдер Алфредо Педулла маълумотига кўра, икки клуб ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланган. Дастлаб Лацио ўз дарвозабони учун 5 миллион евро талаб қилган бўлса, Интер бу суммани 2,5 миллион еврогача туширишга ҳаракат қилди. Якунда томонлар ўзаро муросага келиб, трансфер қийматини 3 миллион евро этиб белгилашди. Тез орада футболчи Сан Сирода тиббий кўрикдан ўтиши ва шартнома имзолаши кутилмоқда.
Янги мураббий ва ўзгарган режаларИван Проведелнинг Римни тарк этишига клубдаги мураббийлар алмашинуви асосий сабаб бўлди. Унинг асосий ҳимоячиси бўлган Мауризио Сарри жамоадан кетиб, Аталанта бошқарувини қўлга олгач, Проведелнинг ҳолати мураккаблашди. Лацио жамоасининг янги устози бўлиши кутилаётган Геннаро Гаттусо асосий эътиборни ёш дарвозабон Чристос Мандасга қаратишни режалаштирган. Натижада, 32 ёшли тажрибали посбон ўзи учун янги чорлов излашга мажбур бўлди.
Интер бош мураббийи Кристиан Киву (маълумотларга кўра у ҳам жараёнда фаол) жамоада юқори савиядаги рақобат бўлишини истаган. Гарчи клуб таркибида Жосеп Мартинез каби иқтидорлар бўлса-да, Проведелнинг тажрибаси А Серия ва Чемпионлар лигаси ўйинларида асқотиши кутилмоқда. Футболчининг ўзи ҳам болалигидан Интер мухлиси бўлгани ва бу трансфер унинг фаолиятидаги энг юқори нуқта эканини яширмаяпти.
Шартнома тафсилотлари ва келажакGoal.com нашри хабар беришича, Иван Проведел миланликлар билан уч йиллик шартнома имзолайди. Келишувга кўра, у йилига 1,5 миллион евро маош олади, шунингдек, турли натижалар учун бонуслар ҳам кўзда тутилган. Бу шартнома дарвозабоннинг 2029-йилгача Италия футболи элитасида қолишини таъминлайди.
Футболчининг агенти Джанни Рива мижозининг қарорини қуйидагича изоҳлади:
- Проведел Интер сафига шунчаки захирада ўтириш учун келаётгани йўқ;
- У ўз имкониятларини кўрсатишга ва асосий таркиб учун курашишга тайёр;
- Бу трансфер унинг шахсий амбициялари ва болаликдаги орзусининг рўёбга чиқишидир.
…