Жаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотди
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати илк кунларданёқ кутилмаган ва шов-шувли натижаларни тақдим этишда давом этмоқда. Мусобақанинг «К» гуруҳи 1-тури доирасида бўлиб ўтган Португалия ва Конго ДР миллий терма жамоалари ўртасидаги учрашув футбол оламида чинакам шов-шувга айланди. Футбол афсонаси Криштиану Роналдунинг тарихий, нақ 6-мундиалдаги дебют баҳси Европа грандининг осон ғалабаси билан якунланиши тахмин қилинган эди, бироқ африкаликлар майдонда ҳақиқий ирода намойиш этишди.
Ўйиндан олдин Конго ДР бош мураббийи Себастьен Десабр ваъда қилган «сюрприз» амалда ўз исботини топди ва учрашувда 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг натижа қайд этилди.
Жоау Невешнинг тезкор голи ва Йоан Виссанинг жавоби
Учрашув европаликларнинг тўлиқ устунлиги остида бошланди. Ҳали баҳснинг илк дақиқалари кетаётган бир пайтда, яъни 6-дақиқадаёқ португалларнинг иқтидорли ярим ҳимоячиси Жоау Невеш рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очган эди. Бу голдан сўнг кўпчилик Португалиянинг йирик ғалабасини кутганди.
Бироқ, биринчи бўлим тугаши арафасида африкаликлар катта куч билан олдинга интилишди. Биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда (45+1-дақиқада) Конго ДР терма жамоасининг ҳужумчиси Йоан Висса португаллар мудофаасидаги хатодан унумли фойдаланиб, дарвозани ишғол қилди ва орадаги мувозанатни тиклади. Иккинчи бўлимда Криштиану Роналду ва унинг жамоадошлари қанчалик ҳаракат қилишмасин, Конго ДР ҳимоясини ёриб ўта олишмади.
Қуйидаги расмий спорт жадвали орқали ушбу шов-шувли баҳснинг якуний натижаси, гол муаллифлари ва жамоаларнинг майдондаги тўлиқ таркиблари билан танишиб чиқишингиз мумкин:
Ўйин натижаси ва голлар
Португалия миллий термаси
Конго ДР миллий термаси
Навбатдаги тур тақвими (23 июнь)
• Якуний ҳисоб: 1:1
• Жоау Невеш: 6-дақиқа (1:0)
• Йоан Висса: 45+1-дақиқа (1:1)
• Кошта (Д), Канселу, Араужо, Вейга, Мендеш;
• Витинья, Жоау Невеш, Педру Нету;
• Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду.
• Мпаси-Нзо (Д), Ван-Биссака, Туанзебе, Капюади;
• Мбемба, Масуаку, Мукау, Мутуссами;
• Кайембе, Седрик Бакамбу, Йоан Висса.
• Португалия – Ўзбекистон
• Конго ДР – Колумбия
• Изоҳ: Терма жамоамиз учун муҳим баҳс!
Эндиги рақиб — Ўзбекистон миллий терма жамоаси!
Ушбу кутилмаган дуранг натижа «К» гуруҳидаги вазиятни тубдан ўзгартириб юборди ва гуруҳдан чиқиш учун курашни янада қиздирди. Португалиядек қудратли терма жамоанинг илк турда очко йўқотиши, шубҳасиз, гуруҳдошимиз Одил Аҳмедов айтган «Португалия билан ўйин энг осони бўлади» деган жасур тахминлар бежиз эмаслигини кўрсатмоқда.
Энди гуруҳнинг 2-турида Португалия миллий терма жамоаси 23 июнь куни айнан бизнинг Ўзбекистон миллий терма жамоамизга қарши майдонга тушади. Илк турда қаҳрамонлик кўрсатган Конго ДР эса шу куни Колумбия терма жамоаси билан куч синашади. Вакилларимиз учун Португалияга қарши кечадиган баҳс гуруҳ тақдирини ҳал қилувчи энг муҳим тўқнашувга айланиши шубҳасиз.
Замин спорт шарҳловчиларининг хулосаси:
Конго ДР терма жамоаси дунё юлдузларидан иборат Португалияни тўхтатиб қолиш мумкинлигини бутун дунёга кўрсатди. Бу натижа Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун жуда яхши имконият ва қўшимча мотивация бўлади. Роналду ва унинг жамоадошлари иккинчи турда бор аламларини биздан олишга ҳаракат қилишади, бироқ йигитларимиз тўғри тактика танлашса, улардан очко тортиб олиш мумкинлиги исботланди. Португалияга қарши кечадиган тарихий баҳсда йигитларимизга ишонамиз!
Жаҳон чемпионатидаги энг сенсацион натижалар, терма жамоамиз иштирокидаги ўйинларнинг энг қайноқ тафсилотлари ва эксклюзив таҳлилларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…