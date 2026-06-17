Юрент ўзининг янги авлод ИоТ-модуллари билан самокатлар аниқлигини оширмоқда

·8·Техно
Юрент ўзининг янги авлод ИоТ-модуллари билан самокатлар аниқлигини оширмоқда

Россиянинг етакчи кикшеринг хизматларидан бири бўлган Юрент ўзининг шахсий R&D маркази томонидан ишлаб чиқилган янги авлод ТР10 ИоТ-модулларини электр самокатлар паркига жорий этишни бошлади. Ушбу технологик янгиланиш нафақат қурилмаларнинг жойлашувини аниқлаш сифатини яхшилайди, балки компаниянинг ташқи етказиб берувчиларга бўлган боғлиқлигини ҳам камайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда янги модуллар Москва, Санкт-Петербург, Қозон ва Екатеринбург каби йирик шаҳарлардаги самокатларга ўрнатиб бўлинди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа компания ривожланишининг стратегик босқичи бўлиб, у трекерларнинг ишончлилиги ва сифати устидан тўлиқ назорат ўрнатиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва барқарорлик

Тўрт шаҳарда ўтказилган синов лойиҳаси натижалари шуни кўрсатдики, янги қурилмалар геолокация аниқлигини сезиларли даражада оширган. Бу фойдаланувчилар учун ижара жараёнини якунлаш ва геозоналарни тўғри аниқлашда жуда муҳим ҳисобланади. Келажакда компания ўзининг бутун паркини ушбу янги модулларга ўтказишни режалаштирган.

ТР10 трекери такомиллаштирилган ГПС-модул билан жиҳозланган бўлиб, у ҳатто мураккаб шаҳар шароитида ҳам барқарор ишлайди. Шунингдек, қурилмага ўрнатилган оптималлаштирилган антенна 4G-сигналининг узлуксизлигини таъминлайди, бу эса самокат билан алоқанинг узилиб қолиш хавфини камайтиради.

Янги модулнинг яна бир устунлиги унинг кучли микропроцессори ва махсус ишлаб чиқилган дастурий таъминотидир. Бу комбинация келажакда тизимни масофадан туриб янгилаш ва янги функцияларни қўшиш учун катта техник захира яратади. Шахсий дастурий таъминот хавфсизлик даражасини ҳам оширади.

Кикшеринг бозоридаги аҳамияти

Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам кикшеринг хизматлари оммалашиб бораётган бир пайтда, Юрент каби йирик ўйинчиларнинг ўз технологияларига ўтиши соҳадаги рақобатни кучайтиради. Бу каби ечимлар самокатларнинг хизмат кўрсатиш муддатини узайтириш ва фойдаланувчилар учун сервис сифатини янги даражага олиб чиқишга хизмат қилади.

Юрент мутахассисларининг таъкидлашича, ўз ишланмаларидан фойдаланиш ташқи бозор конъюнктураси ва бутловчи қисмлар етказиб беришдаги узилишлардан ҳимояланиш имконини беради. Бу эса компаниянинг узоқ муддатли барқарорлигини таъминловчи асосий омиллардан биридир.

ЮрентИоТТехнологияСамокатГеолокация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиСтар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиКеча, 18:59Anthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиAnthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиКеча, 18:53Коинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКоинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКеча, 18:53Ижтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиИжтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиКеча, 18:27Россияда Starlink сунъий йўлдошларини «кўр қилувчи» янги тизим яратилдиРоссияда Starlink сунъий йўлдошларини «кўр қилувчи» янги тизим яратилдиКеча, 18:22Кибержиноятчилар Фортинет қурилмаларини бузиб кириб, йирик компанияларга ҳужум қилдиКибержиноятчилар Фортинет қурилмаларини бузиб кириб, йирик компанияларга ҳужум қилдиКеча, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди