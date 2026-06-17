Юрент ўзининг янги авлод ИоТ-модуллари билан самокатлар аниқлигини оширмоқда
Россиянинг етакчи кикшеринг хизматларидан бири бўлган Юрент ўзининг шахсий R&D маркази томонидан ишлаб чиқилган янги авлод ТР10 ИоТ-модулларини электр самокатлар паркига жорий этишни бошлади. Ушбу технологик янгиланиш нафақат қурилмаларнинг жойлашувини аниқлаш сифатини яхшилайди, балки компаниянинг ташқи етказиб берувчиларга бўлган боғлиқлигини ҳам камайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда янги модуллар Москва, Санкт-Петербург, Қозон ва Екатеринбург каби йирик шаҳарлардаги самокатларга ўрнатиб бўлинди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа компания ривожланишининг стратегик босқичи бўлиб, у трекерларнинг ишончлилиги ва сифати устидан тўлиқ назорат ўрнатиш имконини беради.
Техник имкониятлар ва барқарорликТўрт шаҳарда ўтказилган синов лойиҳаси натижалари шуни кўрсатдики, янги қурилмалар геолокация аниқлигини сезиларли даражада оширган. Бу фойдаланувчилар учун ижара жараёнини якунлаш ва геозоналарни тўғри аниқлашда жуда муҳим ҳисобланади. Келажакда компания ўзининг бутун паркини ушбу янги модулларга ўтказишни режалаштирган.
ТР10 трекери такомиллаштирилган ГПС-модул билан жиҳозланган бўлиб, у ҳатто мураккаб шаҳар шароитида ҳам барқарор ишлайди. Шунингдек, қурилмага ўрнатилган оптималлаштирилган антенна 4G-сигналининг узлуксизлигини таъминлайди, бу эса самокат билан алоқанинг узилиб қолиш хавфини камайтиради.
Янги модулнинг яна бир устунлиги унинг кучли микропроцессори ва махсус ишлаб чиқилган дастурий таъминотидир. Бу комбинация келажакда тизимни масофадан туриб янгилаш ва янги функцияларни қўшиш учун катта техник захира яратади. Шахсий дастурий таъминот хавфсизлик даражасини ҳам оширади.
Кикшеринг бозоридаги аҳамиятиЎзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам кикшеринг хизматлари оммалашиб бораётган бир пайтда, Юрент каби йирик ўйинчиларнинг ўз технологияларига ўтиши соҳадаги рақобатни кучайтиради. Бу каби ечимлар самокатларнинг хизмат кўрсатиш муддатини узайтириш ва фойдаланувчилар учун сервис сифатини янги даражага олиб чиқишга хизмат қилади.
Юрент мутахассисларининг таъкидлашича, ўз ишланмаларидан фойдаланиш ташқи бозор конъюнктураси ва бутловчи қисмлар етказиб беришдаги узилишлардан ҳимояланиш имконини беради. Бу эса компаниянинг узоқ муддатли барқарорлигини таъминловчи асосий омиллардан биридир.
…