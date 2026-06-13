Мишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарли

·0·Спорт
Мишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарли

Реал Мадрид ва Испания терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Мишел Салгадо Барселона юлдузи Ламине Ямал ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, ёш иқтидор эгаси ўзининг техник маҳорати ва майдондаги қўрқмаслиги билан афсонавий Лионель Месси даражасига яқинлашмоқда. Салгадо ўсмир ёшдаги футболчининг ўйин услуби уни бошқа сайёралик футболчилар тоифасига киритишига ишонади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Салгадо Испания терма жамоасининг янги жавоҳири ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Ламине Ямал нафақат яккама-якка курашларда, балки икки ёки уч ҳимоячига қарши вазиятларда ҳам ўзини йўқотиб қўймайди. Айнан шу хислат ўз вақтида Лионель Месси ўйинининг ажралмас қисми бўлганини собиқ ҳимоячи алоҳида қайд этди.

Ҳар икки футболчи ҳам Барселона академияси — Ла Масиа тарбияланувчилари ҳисобланади. Салгадо бу муҳит футболчиларнинг эрта улғайишига ёрдам беришини таъкидлади. Ламине Ямал бор-йўғи 18 ёшда бўлишига қарамай, аллақачон уч бор Ла Лига ғолиби, Евро-2024 чемпиони ва 2025-йилги Олтин тўп соврини учун курашда иккинчи ўринни эгаллашга улгурди.

Салгадо ўз вақтида Реал Мадрид кийиниш хонасида Лионель Месси ҳақида қандай гап-сўзлар бўлганини ҳам эслади. Унинг айтишича, Месси илк Эль Класико баҳсидаёқ хет-трик қайд этиб, ўзининг буюклигини исботлаган эди. Эндиликда Ламине Ямал ҳам худди шундай йўлдан бориб, Пеле ва Марадона каби афсоналар даражасига кўтарилиши кутилмоқда.

Ламине ЯмалЛионель МессиБарселонаРеал МадридИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...Бугун, 17:12Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиЛуис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиБугун, 17:05Левандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттирадиЛевандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттирадиБугун, 16:57Геофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкинГеофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкинБугун, 16:52Ливерпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрЛиверпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрБугун, 16:37Кака Реал Мадриддаги муваффақиятсизлиги сабабларини очиқладиКака Реал Мадриддаги муваффақиятсизлиги сабабларини очиқладиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди