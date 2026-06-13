Мишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарли
Реал Мадрид ва Испания терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Мишел Салгадо Барселона юлдузи Ламине Ямал ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, ёш иқтидор эгаси ўзининг техник маҳорати ва майдондаги қўрқмаслиги билан афсонавий Лионель Месси даражасига яқинлашмоқда. Салгадо ўсмир ёшдаги футболчининг ўйин услуби уни бошқа сайёралик футболчилар тоифасига киритишига ишонади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Салгадо Испания терма жамоасининг янги жавоҳири ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Ламине Ямал нафақат яккама-якка курашларда, балки икки ёки уч ҳимоячига қарши вазиятларда ҳам ўзини йўқотиб қўймайди. Айнан шу хислат ўз вақтида Лионель Месси ўйинининг ажралмас қисми бўлганини собиқ ҳимоячи алоҳида қайд этди.
Ҳар икки футболчи ҳам Барселона академияси — Ла Масиа тарбияланувчилари ҳисобланади. Салгадо бу муҳит футболчиларнинг эрта улғайишига ёрдам беришини таъкидлади. Ламине Ямал бор-йўғи 18 ёшда бўлишига қарамай, аллақачон уч бор Ла Лига ғолиби, Евро-2024 чемпиони ва 2025-йилги Олтин тўп соврини учун курашда иккинчи ўринни эгаллашга улгурди.
Салгадо ўз вақтида Реал Мадрид кийиниш хонасида Лионель Месси ҳақида қандай гап-сўзлар бўлганини ҳам эслади. Унинг айтишича, Месси илк Эль Класико баҳсидаёқ хет-трик қайд этиб, ўзининг буюклигини исботлаган эди. Эндиликда Ламине Ямал ҳам худди шундай йўлдан бориб, Пеле ва Марадона каби афсоналар даражасига кўтарилиши кутилмоқда.
…