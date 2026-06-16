Xbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқда

·0·Техно
Xbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқда

Microsoft компаниясининг ўйин бўлинмаси бўлмиш Xbox ўз маҳсулотларини сотишнинг мутлақо янги ва радикал бизнес-моделларини жорий этиш устида ишламоқда. Тармоқда тарқалган сўнгги маълумотларга кўра, компания фойдаланувчилар учун консолларни бўлиб тўлаш тизимини йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу қадам нафақат савдо ҳажмини ошириш, балки янги авлод қурилмаларининг юқори нархини компенсация қилишга ҳам хизмат қилиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Xbox расмий сайтининг дастурий коди ичидан "Буй Нов, Пай Латер" (Ҳозир сотиб ол, кейин тўла) деган ибора топилгани ҳақида ixbt.com нашри хабар бермоқда. Ҳозирча бу борада расмий тафсилотлар эълон қилинмаган бўлса-да, мутахассислар буни классик муддатли тўлов ёки имтиёзли кредитлашнинг бир кўриниши сифатида баҳолашмоқда. Ушбу тизим орқали фойдаланувчилар қимматбаҳо техникани дарҳол қўлга киритиб, унинг қийматини маълум вақт давомида бўлиб тўлашлари мумкин бўлади.

Янги авлод консоллари ва нарх масаласи

Мазкур янгиликнинг пайдо бўлиши бежиз эмас. Аввалроқ тарқалган сиздирмаларга кўра, Xbox Ҳелих деб номланиши кутилаётган янги авлод консоллари жуда қиммат бўлиши тахмин қилинмоқда. Баъзи манбалар ушбу қурилманинг нархи 1500 доллардан 2000 долларгача етиши мумкинлигини таъкидлаган эди. Бундай юқори нарх шароитида муддатли тўлов тизими компанияга кенгроқ аудиторияни жалб қилишда асосий воситага айланади.

Ҳозирги вақтда ушбу таклиф PayPal ва Кларна каби йирик молиявий сервислар билан боғлиқ ҳолда тилга олинган. Бу шуни англатадики, Microsoft ўзининг шахсий банк тизимини яратиш ўрнига, жаҳон бўйлаб тан олинган тўлов тизимлари билан ҳамкорлик қилишни афзал кўрмоқда. Бироқ, ушбу хизмат айнан қайси минтақаларда ва қачондан бошлаб амал қилиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

Компания стратегиясидаги ўзгаришлар

Xbox атрофидаги янгиликлар фақат тўлов тизими билан чекланиб қолмаяпти. Сўнгги кунларда Microsoft ўйин бўлинмасини келажакда мустақил компанияга айлантириши мумкинлиги ҳақидаги миш-мишлар ҳам урчимоқда. Бу корпорациянинг умумий стратегиясида жиддий ўзгаришлар рўй бераётганидан далолат беради.

Шунингдек, Microsoft бир вақтнинг ўзида бир нечта ўйин студияларини ёпишни ёки сотиб юборишни режалаштираётгани айтилмоқда. Бундай оптималлаштириш ишлари компаниянинг молиявий самарадорлигини оширишга қаратилган бўлиши мумкин. Ўзбекистонлик геймерлар учун ҳам ушбу янгиликлар муҳим, чунки халқаро тўлов тизимларининг кенгайиши маҳаллий бозорда ҳам лицензияланган қурилмаларнинг оммалашишига туртки бериши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Xbox ўз экотизимини сақлаб қолиш ва рақобатда устунликка эришиш учун янги молиявий воситаларни ишга солмоқда. Агар муддатли тўлов тизими муваффақиятли йўлга қўйилса, бу консоллар бозоридаги анъанавий савдо қоидаларини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

XboxMicrosoftТехнологияКонсолЎйинлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Dell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиDell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиБугун, 18:23FIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиFIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиБугун, 18:23Смартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиСмартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиБугун, 18:21Опера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиОпера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиБугун, 17:59Rivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатдиRivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатдиБугун, 17:55Мобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилдиМобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилдиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди