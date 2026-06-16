Xbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқда
Microsoft компаниясининг ўйин бўлинмаси бўлмиш Xbox ўз маҳсулотларини сотишнинг мутлақо янги ва радикал бизнес-моделларини жорий этиш устида ишламоқда. Тармоқда тарқалган сўнгги маълумотларга кўра, компания фойдаланувчилар учун консолларни бўлиб тўлаш тизимини йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу қадам нафақат савдо ҳажмини ошириш, балки янги авлод қурилмаларининг юқори нархини компенсация қилишга ҳам хизмат қилиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Xbox расмий сайтининг дастурий коди ичидан "Буй Нов, Пай Латер" (Ҳозир сотиб ол, кейин тўла) деган ибора топилгани ҳақида ixbt.com нашри хабар бермоқда. Ҳозирча бу борада расмий тафсилотлар эълон қилинмаган бўлса-да, мутахассислар буни классик муддатли тўлов ёки имтиёзли кредитлашнинг бир кўриниши сифатида баҳолашмоқда. Ушбу тизим орқали фойдаланувчилар қимматбаҳо техникани дарҳол қўлга киритиб, унинг қийматини маълум вақт давомида бўлиб тўлашлари мумкин бўлади.
Янги авлод консоллари ва нарх масаласиМазкур янгиликнинг пайдо бўлиши бежиз эмас. Аввалроқ тарқалган сиздирмаларга кўра, Xbox Ҳелих деб номланиши кутилаётган янги авлод консоллари жуда қиммат бўлиши тахмин қилинмоқда. Баъзи манбалар ушбу қурилманинг нархи 1500 доллардан 2000 долларгача етиши мумкинлигини таъкидлаган эди. Бундай юқори нарх шароитида муддатли тўлов тизими компанияга кенгроқ аудиторияни жалб қилишда асосий воситага айланади.
Ҳозирги вақтда ушбу таклиф PayPal ва Кларна каби йирик молиявий сервислар билан боғлиқ ҳолда тилга олинган. Бу шуни англатадики, Microsoft ўзининг шахсий банк тизимини яратиш ўрнига, жаҳон бўйлаб тан олинган тўлов тизимлари билан ҳамкорлик қилишни афзал кўрмоқда. Бироқ, ушбу хизмат айнан қайси минтақаларда ва қачондан бошлаб амал қилиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
Компания стратегиясидаги ўзгаришларXbox атрофидаги янгиликлар фақат тўлов тизими билан чекланиб қолмаяпти. Сўнгги кунларда Microsoft ўйин бўлинмасини келажакда мустақил компанияга айлантириши мумкинлиги ҳақидаги миш-мишлар ҳам урчимоқда. Бу корпорациянинг умумий стратегиясида жиддий ўзгаришлар рўй бераётганидан далолат беради.
Шунингдек, Microsoft бир вақтнинг ўзида бир нечта ўйин студияларини ёпишни ёки сотиб юборишни режалаштираётгани айтилмоқда. Бундай оптималлаштириш ишлари компаниянинг молиявий самарадорлигини оширишга қаратилган бўлиши мумкин. Ўзбекистонлик геймерлар учун ҳам ушбу янгиликлар муҳим, чунки халқаро тўлов тизимларининг кенгайиши маҳаллий бозорда ҳам лицензияланган қурилмаларнинг оммалашишига туртки бериши мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, Xbox ўз экотизимини сақлаб қолиш ва рақобатда устунликка эришиш учун янги молиявий воситаларни ишга солмоқда. Агар муддатли тўлов тизими муваффақиятли йўлга қўйилса, бу консоллар бозоридаги анъанавий савдо қоидаларини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.
…