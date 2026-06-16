Dell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушди

·0·Техно
Dell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушди

АҚШнинг Dell технологик гиганти Computex 2026 кўргазмасида тақдим этган ХПС 13 ДX13260 ноутбуки Европа бозорларида сотувга чиқди. Дастлаб Apple компаниясининг ҳамёнбоп MacBook Neo моделига муносиб ва арзон рақобатчи сифатида эълон қилинган ушбу қурилма, амалда харидорлар кутганидан анча юқори нархда баҳоланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Dell янги ноутбук учун 700 доллар атрофида нарх белгиланишини вада қилган эди. Бироқ Европа дўконларида ХПС 13 ДX13260 модели учун 1050 евро (тахминан 1220 доллар) миқдорида нарх белгиланди. Бу кутилганидан деярли икки баравар қиммат деганидир. Гарчи Европадаги нархлар солиқлар билан ҳисобланган бўлса-да, АҚШ ва Европа бозорлари ўртасидаги бундай улкан фарқ экспертларни ҳайрон қолдирди.

Нархлар солиштируви ва талабалар учун имтиёзлар

Қизиғи шундаки, Dell компанияси талабалар учун махсус чегирмалар тизимини ҳам жорий этган. Европалик талабалар учун ноутбук нархи 800 еврогача туширилган, АҚШда эса ушбу тоифа учун нарх 600 долларни ташкил этади. Шунга қарамай, Европадаги чегирмали нарх ҳам АҚШдаги стандарт нархдан қимматроқ бўлиб қолмоқда.

Европа бозорида MacBook Neo моделининг бошланғич нархи 700 евро атрофида эканини ҳисобга олсак, Dell'нинг янги маҳсулоти у билан рақобатлаша олмайди. Мутахассисларнинг фикрича, ХПС 13 ДX13260 эндиликда MacBook Neo билан эмас, балки анча қимматроқ бўлган MacBook Air билан рақобатлашишга мажбур бўлади.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Ноутбукнинг ички қуввати ва техник имкониятлари замонавий талабларга тўлиқ жавоб беради. Қурилманинг асосий характеристикалари қуйидагича:

  • Энг сўнгги Intel Коре 5 320 процессори;
  • 8 GB тезкор хотира (RAM) ва 512 GB доимий SSD хотира;
  • 13 дюймли, 120 Hz янгиланиш частотасига эга дисплей;
  • Энг янги Wi-Fi 7 сиmsиз алоқа стандарти;
  • 52 В/соат қувватга эга аккумулятор.
Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу нарх сиёсати муҳим аҳамиятга эга. Одатда бизнинг ҳудудга техникалар Европа нархлари ва божхона тўловларидан келиб чиқиб кириб келади. Бу эса ҳамёнбоп ноутбук қидираётган маҳаллий фойдаланувчилар учун Dell ХПС 13 ДX13260 модели кутилганидек "арзон" бўлмаслигини англатади.

Хулоса қилиб айтганда, Dell компанияси ўзининг янги модели билан Apple'нинг ҳамёнбоп сегментдаги ҳукмронлигига зарба бермоқчи эди. Бироқ Европадаги нархларнинг кутилмаган даражада баландлиги компаниянинг маркетинг стратегиясига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

DellMacBookНоутбукТехнологияIntel
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаXbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаБугун, 18:27FIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиFIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиБугун, 18:23Смартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиСмартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиБугун, 18:21Опера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиОпера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиБугун, 17:59Rivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатдиRivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатдиБугун, 17:55Мобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилдиМобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилдиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди