Dell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушди
АҚШнинг Dell технологик гиганти Computex 2026 кўргазмасида тақдим этган ХПС 13 ДX13260 ноутбуки Европа бозорларида сотувга чиқди. Дастлаб Apple компаниясининг ҳамёнбоп MacBook Neo моделига муносиб ва арзон рақобатчи сифатида эълон қилинган ушбу қурилма, амалда харидорлар кутганидан анча юқори нархда баҳоланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Dell янги ноутбук учун 700 доллар атрофида нарх белгиланишини вада қилган эди. Бироқ Европа дўконларида ХПС 13 ДX13260 модели учун 1050 евро (тахминан 1220 доллар) миқдорида нарх белгиланди. Бу кутилганидан деярли икки баравар қиммат деганидир. Гарчи Европадаги нархлар солиқлар билан ҳисобланган бўлса-да, АҚШ ва Европа бозорлари ўртасидаги бундай улкан фарқ экспертларни ҳайрон қолдирди.
Нархлар солиштируви ва талабалар учун имтиёзларҚизиғи шундаки, Dell компанияси талабалар учун махсус чегирмалар тизимини ҳам жорий этган. Европалик талабалар учун ноутбук нархи 800 еврогача туширилган, АҚШда эса ушбу тоифа учун нарх 600 долларни ташкил этади. Шунга қарамай, Европадаги чегирмали нарх ҳам АҚШдаги стандарт нархдан қимматроқ бўлиб қолмоқда.
Европа бозорида MacBook Neo моделининг бошланғич нархи 700 евро атрофида эканини ҳисобга олсак, Dell'нинг янги маҳсулоти у билан рақобатлаша олмайди. Мутахассисларнинг фикрича, ХПС 13 ДX13260 эндиликда MacBook Neo билан эмас, балки анча қимматроқ бўлган MacBook Air билан рақобатлашишга мажбур бўлади.
Техник хусусиятлар ва имкониятларНоутбукнинг ички қуввати ва техник имкониятлари замонавий талабларга тўлиқ жавоб беради. Қурилманинг асосий характеристикалари қуйидагича:
- Энг сўнгги Intel Коре 5 320 процессори;
- 8 GB тезкор хотира (RAM) ва 512 GB доимий SSD хотира;
- 13 дюймли, 120 Hz янгиланиш частотасига эга дисплей;
- Энг янги Wi-Fi 7 сиmsиз алоқа стандарти;
- 52 В/соат қувватга эга аккумулятор.
Хулоса қилиб айтганда, Dell компанияси ўзининг янги модели билан Apple'нинг ҳамёнбоп сегментдаги ҳукмронлигига зарба бермоқчи эди. Бироқ Европадаги нархларнинг кутилмаган даражада баландлиги компаниянинг маркетинг стратегиясига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
…