Зоҳида Умарова марҳум турмуш ўртоғи қариндошлари ҳақида ҳақиқатни очди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Зоҳида Умарова томонидан айтилган ҳақиқатлар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлди. У марҳум турмуш ўртоғининг қариндошлари билан бўлган муносабатлари ҳақида очиқ гапирди.
Зоҳида Умарова баёнотида марҳум турмуш ўртоғи билан боғлиқ хотиралар ва оилавий муносабатлар атрофидаги айрим ҳолатларга ҳам тўхталган.
Унинг мазкур чиқиши ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотиб, кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
…