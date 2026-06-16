FIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эди
Футбол бўйича Жаҳон чемпионати трансляцияларининг хавфсизлиги жиддий хавф остида қолгани маълум бўлди. Киберхавфсизлик соҳасидаги тадқиқотчи FIFAнинг ички тизимларида жиддий нуқсонни аниқлади, бу эса бегона шахсларга бутун дунё бўйлаб эфирга узатилаётган ўйинлар тасвирини назорат қилиш имконини берган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
БобДаҲаккер тахаллуси остида фаолият юритувчи мутахассиснинг сўзларига кўра, у FIFAнинг бир нечта ички платформаларига киришга муваффақ бўлган. Бунинг учун у ташкилотнинг расмий агентларни рўйхатга олиш порталида оддийгина ўйинчи агенти сифатида қайдномадан ўтган. Тизимдаги хатолик сабабли, оддий фойдаланувчи юқори даражадаги ваколатларга эга бўлиб қолган.
Муаммонинг асосий сабаби FIFAнинг баккенд API тизимидаги камчиликда бўлиб, у фойдаланувчининг маълум бир маълумотларга кириш ҳуқуқи бор-йўқлигини текширмаган. Натижада, тадқиқотчи нафақат маълумотлар базасини, балки телекўрсатувларни бошқариш тизимини ҳам қўлга киритиш имкониятига эга бўлган.
Трансляция ва шарҳловчилар экранлари хавф остидаTechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу заифлик тажовузкорга бутун дунё бўйлаб томошабинлар экранида нима кўрсатилишини ва шарҳловчилар мониторларидаги маълумотларни ўзгартириш имконини берган. Тадқиқотчининг таъкидлашича, хакер бир вақтнинг ўзида барча камералар устидан назоратни ўрнатиши ва эфирни бутунлай бошқа видеога алмаштириб қўйиши мумкин эди.
"Битта ҳужумчи барча камераларни бир вақтнинг ўзида эгаллаб олиши мумкин эди. Хакер бутун FIFA Жаҳон чемпионати эфирини ҳазил видеолар ёки исталган контент билан тўлдириб ташлаш имкониятига эга бўлган", деб ёзади БобДаҲаккер ўз блогида. Бу ҳолат спорт трансляциялари тарихидаги энг йирик киберҳужумга айланиши ҳеч гап эмас эди.
Тадқиқотчи аниқланган нуқсон ҳақида сешанба куни кечқурун хабар берган. FIFA мутасаддилари вазиятга тезкорлик билан муносабат билдириб, бир неча соат ичида хатоликни бартараф этишган. Бироқ, ташкилот ушбу ҳисоботни расман тан олмаган ва киберхавфсизлик бўйича мутахассисга миннатдорчилик билдирмаган.
Ҳозирча FIFA ушбу ҳолат бўйича ОАВ сўровларига жавоб бермади. Мазкур воқеа йирик спорт тадбирлари ва уларнинг рақамли инфратузилмаси киберҳужумларга қанчалик заиф эканлигини яна бир бор кўрсатди. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бу каби хавфсизлик чоралари муҳим, чунки халқаро трансляциялар сифати ва узлуксизлиги бевосита ушбу тизимларга боғлиқ.
…