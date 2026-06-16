Смартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этди

·0·Техно
Смартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этди

Дунёнинг етакчи яримўтказгич ишлаб чиқарувчиси Qualcomm компанияси смартфонлар ўрнини эгаллаши кутилаётган янги авлод қурилмалари учун ўзининг стратегик режаларини эълон қилди. Компания бош директори Криштиано Амон КНБК телеканалига берган интервюсида ҳозирда 40 дан ортиқ турли хил сунъий интеллектга асосланган тақиладиган гаджетлар, жумладан, ақлли кўзойнаклар, заргарлик буюмлари ва камерали қулоқчинлар устида иш олиб борилаётганини маълум қилди. Бу қадам Qualcomm смартфонлардан кейинги даврда асосий технологик платформага айланишни кўзлаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу мақсадларни амалга ошириш учун компания иккита йирик маҳсулотни тақдим этди: Snapdragon Реалитй Элите платформаси ва Скалабле Турнкей AI-Реадй Тоолкит (СТАРТ) деб номланган аппарат ва дастурий таъминот мажмуаси. Snapdragon Реалитй Элите аралаш борлиқ (михед реалитй) кўзойнаклари учун махсус ишлаб чиқилган бўлиб, у қурилманинг ўзида мураккаб сунъий интеллект вазифаларини бажаришга қодир. Бу платформа аввалги авлодларга қараганда анча юқори самарадорликни вада қилмоқда.

Техник имкониятлар ва инқилобий тезлик

Qualcomm маълумотларига кўра, янги Snapdragon Реалитй Элите платформаси график процессор (GPU) унумдорлигини 60 фоизга, марказий процессор (CPU) қувватини 30 фоизга ва нейрон процессор (NPU) тезлигини 160 фоизга оширган. Бундай рақамлар оддий фойдаланувчи учун мураккаб туюлиши мумкин, бироқ компания аниқ мисол келтирди: платформа 3 миллиард параметрли тил моделини сониясига 45 токен тезлигида ишлай олади. Бу эса сунъий интеллект билан мулоқот қилишда ҳеч қандай кечикишлар бўлмаслигини англатади.

Янги чип визуал сифат борасида ҳам катта ўзгаришлар олиб келади. Ҳар бир кўз учун 4.4K аниқликдаги тасвирни 90 кадр/сония тезликда тақдим этиш имконияти фойдаланувчиларда узоқ вақт фойдаланишда кўз чарчаши ва бош айланиши каби муаммоларни камайтиради. Шунингдек, қўл ва бош ҳаракатларини кузатиш тизими такомиллаштирилган бўлиб, рақамли контент реал дунё билан янада уйғунроқ кўринади.

Смартфонлардан воз кечиш стратегияси

Криштиано Амоннинг таъкидлашича, келажакда фойдаланувчилар доимий равишда ўзи билан олиб юрадиган, атроф-муҳитни кўра оладиган ва сунъий интеллект агентларига тезкор кириш имконини берувчи қурилмаларга эҳтиёж сезади. Бу эса Apple ва Samsung каби смартфон гигантлари учун янги рақобат майдони яратиши шубҳасиз. Qualcomm ўзининг СТАРТ дастури орқали янги ишлаб чиқарувчиларга бозорга тезроқ кириб келишга ёрдам бермоқчи.

  • Audiо ва камера билан жиҳозланган ақлли кўзойнаклар (Meta Рай-Бан каби);
  • Монокуляр ва бинокуляр дисплейли қурилмалар;
  • ХРEАЛ Прожект Аура каби илғор аралаш борлиқ гаджетлари.
Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда ақлли соатлар ва қулоқчинларга бўлган талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, Qualcomm таклиф этаётган ушбу технологиялар яқин йилларда смартфонларнинг ўрнини босувчи асосий воситаларга айланиши мумкин. Ҳозирда Инспекс ва ЎНеилл каби брендлар ушбу янги платформанинг илк ҳамкорлари сифатида эътироф этилмоқда. Компания СТАРТ лойиҳасини келажакда фақат кўзойнаклар билан чеклаб қолмасдан, бошқа турдаги тақиладиган қурилмаларга ҳам татбиқ этишни режалаштирган.

QualcommSnapdragonСунъий IntelлектТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаXbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаБугун, 18:27Dell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиDell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиБугун, 18:23FIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиFIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиБугун, 18:23Опера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиОпера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиБугун, 17:59Rivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатдиRivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатдиБугун, 17:55Мобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилдиМобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилдиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди