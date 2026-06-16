Смартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этди
Дунёнинг етакчи яримўтказгич ишлаб чиқарувчиси Qualcomm компанияси смартфонлар ўрнини эгаллаши кутилаётган янги авлод қурилмалари учун ўзининг стратегик режаларини эълон қилди. Компания бош директори Криштиано Амон КНБК телеканалига берган интервюсида ҳозирда 40 дан ортиқ турли хил сунъий интеллектга асосланган тақиладиган гаджетлар, жумладан, ақлли кўзойнаклар, заргарлик буюмлари ва камерали қулоқчинлар устида иш олиб борилаётганини маълум қилди. Бу қадам Qualcomm смартфонлардан кейинги даврда асосий технологик платформага айланишни кўзлаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу мақсадларни амалга ошириш учун компания иккита йирик маҳсулотни тақдим этди: Snapdragon Реалитй Элите платформаси ва Скалабле Турнкей AI-Реадй Тоолкит (СТАРТ) деб номланган аппарат ва дастурий таъминот мажмуаси. Snapdragon Реалитй Элите аралаш борлиқ (михед реалитй) кўзойнаклари учун махсус ишлаб чиқилган бўлиб, у қурилманинг ўзида мураккаб сунъий интеллект вазифаларини бажаришга қодир. Бу платформа аввалги авлодларга қараганда анча юқори самарадорликни вада қилмоқда.
Техник имкониятлар ва инқилобий тезликQualcomm маълумотларига кўра, янги Snapdragon Реалитй Элите платформаси график процессор (GPU) унумдорлигини 60 фоизга, марказий процессор (CPU) қувватини 30 фоизга ва нейрон процессор (NPU) тезлигини 160 фоизга оширган. Бундай рақамлар оддий фойдаланувчи учун мураккаб туюлиши мумкин, бироқ компания аниқ мисол келтирди: платформа 3 миллиард параметрли тил моделини сониясига 45 токен тезлигида ишлай олади. Бу эса сунъий интеллект билан мулоқот қилишда ҳеч қандай кечикишлар бўлмаслигини англатади.
Янги чип визуал сифат борасида ҳам катта ўзгаришлар олиб келади. Ҳар бир кўз учун 4.4K аниқликдаги тасвирни 90 кадр/сония тезликда тақдим этиш имконияти фойдаланувчиларда узоқ вақт фойдаланишда кўз чарчаши ва бош айланиши каби муаммоларни камайтиради. Шунингдек, қўл ва бош ҳаракатларини кузатиш тизими такомиллаштирилган бўлиб, рақамли контент реал дунё билан янада уйғунроқ кўринади.
Смартфонлардан воз кечиш стратегиясиКриштиано Амоннинг таъкидлашича, келажакда фойдаланувчилар доимий равишда ўзи билан олиб юрадиган, атроф-муҳитни кўра оладиган ва сунъий интеллект агентларига тезкор кириш имконини берувчи қурилмаларга эҳтиёж сезади. Бу эса Apple ва Samsung каби смартфон гигантлари учун янги рақобат майдони яратиши шубҳасиз. Qualcomm ўзининг СТАРТ дастури орқали янги ишлаб чиқарувчиларга бозорга тезроқ кириб келишга ёрдам бермоқчи.
- Audiо ва камера билан жиҳозланган ақлли кўзойнаклар (Meta Рай-Бан каби);
- Монокуляр ва бинокуляр дисплейли қурилмалар;
- ХРEАЛ Прожект Аура каби илғор аралаш борлиқ гаджетлари.
…