Синдаров Мадаминовнинг ғалабасини ҳақиқий мўъжиза деб атади
Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров Тошкентда бўлиб ўтган нуфузли UzChess Cup мусобақасида ғолибликни қўлга киритган ҳамюрти Мухиддин Мадаминов ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Sports.kz хабарига кўра, Синдаров Мадаминовнинг сўнгги йиллардаги жадал ўсиши, меҳнатсеварлиги ва шахматдаги ўзига хос йўлини алоҳида таъкидлаган.
UzChess Cup мусобақаси якунида Мухиддин Мадаминов 9 имкониятдан 5,5 очко жамғариб, биринчи ўринни эгаллади. У қўшимча кўрсаткичлар бўйича ҳамюрти Шамсиддин Воҳидов ва россиялик машҳур гроссмейстер Ян Непомнящийни ортда қолдирди. Бу натижа ўзбек шахмати учун яна бир катта эътироф бўлди.
Жавоҳир Синдаровнинг айтишича, Мадаминов мусобақада жуда кучли ўйин намойиш этган. Айниқса, у партияларнинг дебют босқичида ўзини юқори даражада кўрсата олган.
“У жуда кучли ўйнади. Ҳамманинг ўзига аён: Мухиддин партиянинг дебют босқичида қай даражада кучли эканига. У билан бирга ишлаганимиз ҳам унга ёрдам берган, деб ўйлайман”, — деди Синдаров.
Гроссмейстер суҳбат давомида Мадаминов ҳақида кўпчилик учун қизиқ бўлган бир тафсилотни ҳам эсга олди. Маълум бўлишича, Мухиддин шахмат билан шуғулланишни нисбатан кеч — ўн ёшидан бошлаган. Шахмат оламида эса бундай ёш кўпинча кеч деб ҳисобланади. Чунки кўплаб гроссмейстерлар болаликдан, ҳатто 4-5 ёшларидан доналарни қўлга олиб, мусобақаларда иштирок эта бошлайди.
“Лекин яна бир жуда қизиқ жиҳат бор: Мухиддин шахматни ўйнашни ўн ёшдан бошлаган. Бизда ҳатто шундай суратлар борки, мен аллақачон гроссмейстерман, у эса менинг мухлисим. Мен бир вақтнинг ўзида бир нечта рақибга қарши кўргазмали ўйин ўтказяпман, у эса томошабинлар орасида турибди”, — деди Жавоҳир Синдаров.
Бу ҳикоя Мадаминовнинг бугунги ютуғини янада қадрли қилади. Чунки у шахматга кўпчилик истеъдодлардан анча кечроқ кириб келган бўлса-да, қисқа вақт ичида катта ўсишга эришди. Меҳнат, интизом ва ўз устида тинмай ишлаш орқали у нафақат кучли шахматчилар қаторига қўшилди, балки нуфузли турнирда биринчи ўринни ҳам қўлга киритди.
Синдаров буни оддий ҳолат эмас, ҳақиқий мўъжиза сифатида баҳолади. Унинг фикрича, шахматда одатда 15 ёшгача гроссмейстер бўла олмаган спортчини алоҳида феномен сифатида кўришмайди. Аммо Мадаминов бу қолипни бузиб, ўз иқтидорини меҳнат орқали оча олган.
“Бу ҳақиқий мўъжиза. Мухиддин ўн ёшда шахматга кириб келган. Оддий ҳолатда, агар сен ўн беш ёшгача гроссмейстер бўлмасанг, сени алоҳида истеъдод сифатида кўришмайди. Лекин у жуда кўп меҳнат қилди, ўз қобилиятини очди ва ҳали ҳам мени ҳайратда қолдиришда давом этяпти”, — деди у.
Жавоҳир Синдаровнинг таъкидлашича, Мадаминовнинг ҳақиқий салоҳиятини кўпчилик ҳали тўлиқ англаб етгани йўқ. Унинг фикрича, Мухиддинда янада катта натижаларга эришиш имконияти бор.
“Одамлар ҳали-ҳануз унинг қай даражада кучли эканини тўлиқ англаб етгани йўқ”, — дея қўшимча қилди Синдаров.
Мадаминовнинг UzChess Cupдаги ғалабаси ўзбек шахматидаги соғлом рақобат, янги авлод кучайиб бораётгани ва мамлакатда шахмат мактаби тобора мустаҳкамланаётганини яна бир бор кўрсатди. Турнирда Шамсиддин Воҳидов ва Ян Непомнящий каби кучли рақибларни ортда қолдириш осон иш эмас. Бу натижа Мухиддиннинг нафақат яхши тайёргарлик кўрганини, балки муҳим паллада психологик босимни ҳам енгиб ўта олганини англатади.
Шахматда бир неча юриш олдинни кўра билиш, вазиятни тўғри баҳолаш ва рақиб режасини бузиш муҳим. Мадаминов айнан шу жиҳатларда ўзини кўрсата олди. Айниқса, дебютдаги тайёргарлик ва ўйин давомидаги қатъият унинг ғалабасида муҳим омил бўлди.
Ўзбекистон шахмати сўнгги йилларда халқаро майдонда жиддий кучга айланди. Жавоҳир Синдаров, Нодирбек Абдусатторов, Шамсиддин Воҳидов ва бошқа ёш гроссмейстерлар билан бир қаторда Мухиддин Мадаминовнинг ҳам юқори натижалар кўрсатаётгани мухлисларни қувонтирмоқда.
Энг муҳими, Мадаминовнинг тарихи кўплаб ёшлар учун катта мотивация бўлиши мумкин. У шахматга эрта болаликдан эмас, нисбатан кечроқ кириб келган бўлса-да, тинимсиз меҳнат орқали катта саҳнага чиқди. Бу эса ҳар қандай соҳада муваффақият учун фақат бошланиш вақти эмас, балки ирода, меҳнат ва ишонч ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини кўрсатади.
UzChess Cupдаги ғалаба Мухиддин Мадаминов фаолиятида янги босқич бўлиши мумкин. Синдаров айтганидек, унинг ҳақиқий кучини кўпчилик ҳали тўлиқ ҳис қилмаган. Агар у шу суръатда ривожланишда давом этса, ўзбек шахмати яна бир катта юлдузга эга бўлиши мумкин.
…