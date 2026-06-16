Синдаров Мадаминовнинг ғалабасини ҳақиқий мўъжиза деб атади

·20·Спорт
Синдаров Мадаминовнинг ғалабасини ҳақиқий мўъжиза деб атади

Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров Тошкентда бўлиб ўтган нуфузли UzChess Cup мусобақасида ғолибликни қўлга киритган ҳамюрти Мухиддин Мадаминов ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Sports.kz хабарига кўра, Синдаров Мадаминовнинг сўнгги йиллардаги жадал ўсиши, меҳнатсеварлиги ва шахматдаги ўзига хос йўлини алоҳида таъкидлаган.

UzChess Cup мусобақаси якунида Мухиддин Мадаминов 9 имкониятдан 5,5 очко жамғариб, биринчи ўринни эгаллади. У қўшимча кўрсаткичлар бўйича ҳамюрти Шамсиддин Воҳидов ва россиялик машҳур гроссмейстер Ян Непомнящийни ортда қолдирди. Бу натижа ўзбек шахмати учун яна бир катта эътироф бўлди.

Жавоҳир Синдаровнинг айтишича, Мадаминов мусобақада жуда кучли ўйин намойиш этган. Айниқса, у партияларнинг дебют босқичида ўзини юқори даражада кўрсата олган.

“У жуда кучли ўйнади. Ҳамманинг ўзига аён: Мухиддин партиянинг дебют босқичида қай даражада кучли эканига. У билан бирга ишлаганимиз ҳам унга ёрдам берган, деб ўйлайман”, — деди Синдаров.

Гроссмейстер суҳбат давомида Мадаминов ҳақида кўпчилик учун қизиқ бўлган бир тафсилотни ҳам эсга олди. Маълум бўлишича, Мухиддин шахмат билан шуғулланишни нисбатан кеч — ўн ёшидан бошлаган. Шахмат оламида эса бундай ёш кўпинча кеч деб ҳисобланади. Чунки кўплаб гроссмейстерлар болаликдан, ҳатто 4-5 ёшларидан доналарни қўлга олиб, мусобақаларда иштирок эта бошлайди.

“Лекин яна бир жуда қизиқ жиҳат бор: Мухиддин шахматни ўйнашни ўн ёшдан бошлаган. Бизда ҳатто шундай суратлар борки, мен аллақачон гроссмейстерман, у эса менинг мухлисим. Мен бир вақтнинг ўзида бир нечта рақибга қарши кўргазмали ўйин ўтказяпман, у эса томошабинлар орасида турибди”, — деди Жавоҳир Синдаров.

Бу ҳикоя Мадаминовнинг бугунги ютуғини янада қадрли қилади. Чунки у шахматга кўпчилик истеъдодлардан анча кечроқ кириб келган бўлса-да, қисқа вақт ичида катта ўсишга эришди. Меҳнат, интизом ва ўз устида тинмай ишлаш орқали у нафақат кучли шахматчилар қаторига қўшилди, балки нуфузли турнирда биринчи ўринни ҳам қўлга киритди.

Синдаров буни оддий ҳолат эмас, ҳақиқий мўъжиза сифатида баҳолади. Унинг фикрича, шахматда одатда 15 ёшгача гроссмейстер бўла олмаган спортчини алоҳида феномен сифатида кўришмайди. Аммо Мадаминов бу қолипни бузиб, ўз иқтидорини меҳнат орқали оча олган.

“Бу ҳақиқий мўъжиза. Мухиддин ўн ёшда шахматга кириб келган. Оддий ҳолатда, агар сен ўн беш ёшгача гроссмейстер бўлмасанг, сени алоҳида истеъдод сифатида кўришмайди. Лекин у жуда кўп меҳнат қилди, ўз қобилиятини очди ва ҳали ҳам мени ҳайратда қолдиришда давом этяпти”, — деди у.

Жавоҳир Синдаровнинг таъкидлашича, Мадаминовнинг ҳақиқий салоҳиятини кўпчилик ҳали тўлиқ англаб етгани йўқ. Унинг фикрича, Мухиддинда янада катта натижаларга эришиш имконияти бор.

“Одамлар ҳали-ҳануз унинг қай даражада кучли эканини тўлиқ англаб етгани йўқ”, — дея қўшимча қилди Синдаров.

Мадаминовнинг UzChess Cupдаги ғалабаси ўзбек шахматидаги соғлом рақобат, янги авлод кучайиб бораётгани ва мамлакатда шахмат мактаби тобора мустаҳкамланаётганини яна бир бор кўрсатди. Турнирда Шамсиддин Воҳидов ва Ян Непомнящий каби кучли рақибларни ортда қолдириш осон иш эмас. Бу натижа Мухиддиннинг нафақат яхши тайёргарлик кўрганини, балки муҳим паллада психологик босимни ҳам енгиб ўта олганини англатади.

Шахматда бир неча юриш олдинни кўра билиш, вазиятни тўғри баҳолаш ва рақиб режасини бузиш муҳим. Мадаминов айнан шу жиҳатларда ўзини кўрсата олди. Айниқса, дебютдаги тайёргарлик ва ўйин давомидаги қатъият унинг ғалабасида муҳим омил бўлди.

Ўзбекистон шахмати сўнгги йилларда халқаро майдонда жиддий кучга айланди. Жавоҳир Синдаров, Нодирбек Абдусатторов, Шамсиддин Воҳидов ва бошқа ёш гроссмейстерлар билан бир қаторда Мухиддин Мадаминовнинг ҳам юқори натижалар кўрсатаётгани мухлисларни қувонтирмоқда.

Энг муҳими, Мадаминовнинг тарихи кўплаб ёшлар учун катта мотивация бўлиши мумкин. У шахматга эрта болаликдан эмас, нисбатан кечроқ кириб келган бўлса-да, тинимсиз меҳнат орқали катта саҳнага чиқди. Бу эса ҳар қандай соҳада муваффақият учун фақат бошланиш вақти эмас, балки ирода, меҳнат ва ишонч ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини кўрсатади.

UzChess Cupдаги ғалаба Мухиддин Мадаминов фаолиятида янги босқич бўлиши мумкин. Синдаров айтганидек, унинг ҳақиқий кучини кўпчилик ҳали тўлиқ ҳис қилмаган. Агар у шу суръатда ривожланишда давом этса, ўзбек шахмати яна бир катта юлдузга эга бўлиши мумкин.

Жавоҳир СиндаровМухиддин МадаминовЯн НепомнящийШамсиддин ВоҳидовТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатидаАбдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатидаБугун, 18:57Франция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилиндиФранция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилиндиБугун, 18:51Арсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилдиАрсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилдиБугун, 18:36Килиан Мбаппе Реал Мадридга ўтганидан сўнг ҳаёти қандай ўзгаргани ҳақида гапирдиКилиан Мбаппе Реал Мадридга ўтганидан сўнг ҳаёти қандай ўзгаргани ҳақида гапирдиБугун, 18:35Машарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиМашарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиБугун, 18:00Виллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиВиллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди