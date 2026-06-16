«Ўйинчоқлар тарихи 5» нега ота-оналарни хавотирга солмоқда?

·0·Маданият
«Ўйинчоқлар тарихи 5» нега ота-оналарни хавотирга солмоқда?

Pixar студиясининг янги «Ўйинчоқлар тарихи 5» мультфильми нафақат болалар, балки ота-оналар учун ҳам кучли ҳиссий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган асарга айланди. Мутахассислар фикрича, фильм ижтимоий тармоқлар, рақамли қурилмалар ва болалар ўртасидаги ёлғизлик муаммосини жуда таъсирчан тарзда очиб берган.

Фильм марказида саккиз ёшли Бонни образи турибди. У Жесси, Базз Лайтер ва бошқа ўйинчоқлари билан ўйнашни яхши кўради, аммо тенгдошлари билан дўстлашишда қийналади. Шу сабабли ота-онаси уни рақс тўгарагидаги қизлар билан мулоқот қилиши учун Lilypad номли планшет олиб беришга қарор қилади.

Бу ҳолат ўйинчоқларни ташвишга солади. Улар рақамли технологиялар ўзларини кераксиз қилиб қўйишидан қўрқади. Бироқ энг катта босим Боннининг ота-онаси зиммасига тушади. Улар қизларини интернетдаги хавфлардан ҳимоя қилишни истайди, аммо унинг жамиятдан четда қолиб кетишини ҳам хоҳламайди.

Мавзу айниқса бугунги кунда долзарб аҳамият касб этмоқда. Чунки Буюк Британия бош вазири Кир Стармер мамлакатда 16 ёшгача бўлган ўсмирлар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланишни келаси йилдан чеклаш режасини маълум қилди. Бу борада Австралия ҳам аввалроқ қонун қабул қилган эди.

Toy Story 5" yozuvi atrofida Woody, Jessie, Buzz va boshqa o'yinchoqlar turibdi.

Pixar фильмлари одатда болалик ва ота-оналикнинг мураккаб томонларини чуқур ёритиши билан ажралиб туради. «Немони топиш», «Inside Out» ва бошқа машҳур картиналар ҳам ота-оналарнинг ички кечинмаларига катта эътибор қаратган.

Бироқ «Ўйинчоқлар тарихи 5» аввалги қисмлардан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу сафар эътибор марказида ўйинчоқларнинг эмас, балки ёлғизликдан азоб чекаётган оддий болалар ва уларга қандай ёрдам беришни билмай қийналаётган ота-оналар турибди.

Фильмдаги энг таъсирли жумлалардан бири Боннининг ота-онасига берган саволи бўлди:

«Нега ҳеч ким менга дўст бўлишни истамайди?»

Танқидчиларнинг фикрича, айнан шу савол фильмнинг асосий ғоясини очиб беради.

Qizil shlyapali Jessi va uning oti Bullzay hayratda turibdi.

Шу билан бирга, фильм аввалги уч қисм даражасига ета олмагани ҳам қайд этилмоқда. Унда қизиқарли ҳазиллар ва динамик саҳналар камроқ экани, баъзи қўшимча воқеалар эса ортиқча кўрингани таъкидланган.

Шунга қарамай, мутахассислар «Ўйинчоқлар тарихи 5»ни Pixar'нинг энг баҳсли ва энг долзарб ижод намуналаридан бири деб баҳоламоқда. Фильм ёшлар орасидаги ёлғизлик, ишончсизлик ва рақамли дунёнинг салбий таъсири ҳақида очиқ гапириши билан алоҳида эътиборга сазовор бўлди.

Маълумот учун, «Ўйинчоқлар тарихи 5» 19 июнь куни АҚШ ва Буюк Британия кинотеатрларида намойиш этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳзод Султонов тўйидан ёрқин лаҳзалар: машҳурлар жам бўлди (видео)Шаҳзод Султонов тўйидан ёрқин лаҳзалар: машҳурлар жам бўлди (видео)Бугун, 16:56Устоз санъаткор Хадия Юсупова 88 ёшида вафот этдиУстоз санъаткор Хадия Юсупова 88 ёшида вафот этдиБугун, 15:07Улуғбек Қодиров ўзининг “Хонимей” номли янги қўшиғи билан ижтимоий тармоқларда барчанинг эътиборида!Улуғбек Қодиров ўзининг “Хонимей” номли янги қўшиғи билан ижтимоий тармоқларда барчанинг эътиборида!Бугун, 11:59Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)Бугун, 11:11Ширин Заитовадан қувончли янгилик: хонанда иккинчи бор она бўлди (видео)Ширин Заитовадан қувончли янгилик: хонанда иккинчи бор она бўлди (видео)Бугун, 11:00Йигитали Мамажонов 36 ёшда: турмуш ўртоғидан самимий табрикЙигитали Мамажонов 36 ёшда: турмуш ўртоғидан самимий табрикБугун, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди