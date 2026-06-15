Деклан Райс Англия терма жамоасининг кейинги сардори бўлишга тайёрми?

·0·Спорт
Деклан Райс Англия терма жамоасининг кейинги сардори бўлишга тайёрми?

Англия терма жамоаси ва Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Райс яқинлашиб келаётган Жаҳон чемпионати арафасида жамоанинг ҳақиқий етакчисига айланиб бормоқда. Сўнгги мавсумда клуб миқёсида кўрсатган иродаси ва майдондаги нуфузи уни Гарри Кейннинг муносиб вориси сифатида кўришга асос бўлмоқда. Бу нафақат унинг ўйин даражаси, балки жамоадошларини қийин вазиятларда руҳлантира олиш қобилияти билан ҳам боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал ўтган мавсумда Манчестер Сити билан чемпионлик пойгасида тўқнаш келганида, кўпчилик Лондон клубининг имкониятларини паст баҳолаган эди. Бироқ Деклан Райснинг "Ҳали ҳеч нарса тугагани йўқ!" деган ҳайқириғи ва якунда Микел Артета жамоасининг Англия Премер-лигаси олтин медалларини қўлга киритиши, футболчининг нақадар кучли характерга эга эканлигини исботлади. Goal.com нашрининг таҳлилига кўра, айнан мана шу сифатлар уни миллий терма жамоада ҳам янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Томас Тухелнинг ишончи ва янги иерархия

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел яқинда берган интервюсида Деклан Райсни турнир давомида жамоанинг вице-сардори сифатида кўраётганини маълум қилди. Гарчи Жуд Беллингем ҳам сардорлик боғичини тақишга улгурган бўлса-да, Тухел айнан Райснинг тажрибаси ва майдон марказидаги бошқарувига юқори баҳо бермоқда. Мураббийнинг фикрича, Гарри Кейн майдонда бўлмаган ҳолатларда айнан Деклан жамоани ўз ортидан эргаштира олади.

Гарри Кейн 2018-йилдан буён Англия сардори сифатида фаолият юритиб келмоқда. У ўзининг голлари ва намунали хулқи билан жамоа рамзига айланган бўлса-да, Райс каби вокал етакчи эмас. Деклан эса майдонда кўпроқ мулоқот қилади, шерикларини тартибга солади ва керак бўлганда ҳиссиётлар билан жамоани уйғота олади. Бу хусусиятлар замонавий футбол иерархиясида жуда муҳим саналади.

Шимолий Америкадаги мундиал – янги давр ибтидоси

27 ёшли ярим ҳимоячи учун Шимолий Америкада ўтадиган Жаҳон чемпионати ўз фаолиятидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин. У аллақачон клуб даражасида деярли барча нарсага эришди, эндиги мақсад – Англия билан халқаро майдонда зафар қучиш. Райснинг стандарт вазиятлардаги аниқ узатмалари ва ҳимоядаги ишончли ўйини турнир давомида инглизлар учун асосий қурол бўлиши кутилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Деклан Райс нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам сардорликка тайёр. Унинг Арсенал сафидаги муваффақиятлари ва Англия терма жамоасидаги ўрни шуни кўрсатмоқдаки, Гарри Кейн сардорликни топширадиган кунда жамоада муносиб ворис аллақачон шаклланиб бўлган бўлади. Бу эса "уч шерлар" мухлислари учун келажакка умид бахш этувчи омилдир.

АнглияДеклан РайсАрсеналГарри КейнЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Рубен Аморимнинг Милан билан келишуви ортидан миллионларни тежайдиМанчестер Юнайтед Рубен Аморимнинг Милан билан келишуви ортидан миллионларни тежайдиБугун, 08:31Жастин Гейжи Топурия устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?Жастин Гейжи Топурия устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?Бугун, 07:36Ислом Махачев Жастин Гейжини енгил вазн камарини ютгани билан табрикладиИслом Махачев Жастин Гейжини енгил вазн камарини ютгани билан табрикладиБугун, 07:27Швеция миллий терма жамоаси Тунис устидан йирик ғалабага эришдиШвеция миллий терма жамоаси Тунис устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 07:22Файзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирдиФайзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирдиБугун, 06:58Аббосбек Файзуллаев Роналдуга қарши ўйнаш орзуси ҳақида гапирдиАббосбек Файзуллаев Роналдуга қарши ўйнаш орзуси ҳақида гапирдиБугун, 06:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?