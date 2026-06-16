Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲ уч инсон умрига зомин бўлди

·1·Жамият
Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲ уч инсон умрига зомин бўлди

Тошкент шаҳрида содир бўлган оғир йўл-транспорт ҳодисаси уч нафар инсоннинг ҳаётига нуқта қўйди. Мудҳиш тўқнашув пойтахтнинг Учтепа тумани ҳудудида жойлашган чорраҳалардан бирида рўй берган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса 16 июнь куни соат 03:10 атрофида Тошкент ҳалқа автомобиль йўлида содир бўлган. Lacetti русумли автомобил ҳайдовчиси чорраҳада чап томонга бурилиш вақтида қарши йўналишда ҳаракатланаётган BYD билан тўқнашган.

Текширувлар давомида BYD автомобилини вояга етмаган шахс бошқариб келгани маълум бўлди. Айтилишича, у ҳали ҳайдовчилик гувоҳномасини олмаган бўлган.

Тўқнашув жуда кучли бўлгани сабабли Lacetti ҳайдовчиси ҳамда автомашинада бўлган икки нафар йўловчи оғир жароҳатлар олган ва уларнинг ҳаётини сақлаб қолишнинг иложи бўлмаган.

Ҳодиса жойидан олинган тасвирларда автомобиллар қаттиқ шикастлангани, эҳтиёт қисмлар йўл бўйлаб сочилиб кетгани кўринади. Шунингдек, кучли зарба таъсирида йўл четидаги бекат иншоотига ҳам зарар етган.

Мазкур ҳолат юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан жиноят иши қўзғатилган. Айни вақтда воқеанинг барча сабаб ва тафсилотларини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда юк машинасида ёнғин: сабаб аниқланди, жабрланганлар йўқСамарқандда юк машинасида ёнғин: сабаб аниқланди, жабрланганлар йўқБугун, 17:14Тошкент ва Самарқанд вилоятларида музлатгич ва ҳожатхона шахтасидан наркотик моддалар топилдиТошкент ва Самарқанд вилоятларида музлатгич ва ҳожатхона шахтасидан наркотик моддалар топилдиБугун, 12:37Тошкентда жиноят қидирув бўлими бошлиғи пора билан ушландиТошкентда жиноят қидирув бўлими бошлиғи пора билан ушландиБугун, 12:24Туркияда «Ўзбекистон маҳалласи» ва Шавкат Мирзиёев булвари тантанали равишда очилдиТуркияда «Ўзбекистон маҳалласи» ва Шавкат Мирзиёев булвари тантанали равишда очилдиБугун, 12:17«Acwa Power» компанияси инвестиция форумида Платина ҳомийси сифатида қатнашмоқда«Acwa Power» компанияси инвестиция форумида Платина ҳомийси сифатида қатнашмоқдаБугун, 12:10Навоий вилоятида 47 йўловчили автобус аянчли ҳалокатга учрадиНавоий вилоятида 47 йўловчили автобус аянчли ҳалокатга учрадиБугун, 12:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди