Google янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилоб

·29·Техно
Google янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилоб

Google корпорацияси ўзининг навбатдаги операцион тизими — Android 17 нинг якуний версиясини расман эълон қилди. Шу билан бирга, ақлли соатлар учун Wear OS 7 ҳам тақдим этилди. Янгиланишлар биринчи навбатда Pixel қурилмалари эгалари учун очиқ бўлиб, у нафақат интерфейсдаги ўзгаришларни, балки сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқишни кўзда тутади. Ушбу қадам Google компаниясининг Apple билан AI пойгасида етакчиликни сақлаб қолиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Android 17 нинг энг муҳим жиҳати Gemini сунъий интеллект моделининг тизимга чуқур интеграция қилинганидир. Хусусан, Лйриа 3 модели ёрдамида фойдаланувчилар матнли буйруқлар ёки тасвирлар асосида мусиқа яратишлари мумкин бўлади. Шунингдек, Gemini Омни мультимодал модели видеоларни бевосита мулоқот жараёнида таҳрирлаш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, Pixel 10а қурилмаларида AudiоЛМ технологияси асосида нутқни нутққа таржима қилиш функцияси сезиларли даражада такомиллаштирилган.

Кўп вазифалилик ва янги интерфейс имкониятлари

Тизимнинг ташқи кўринишида ҳам муҳим ўзгаришлар мавжуд. Янги жорий этилган "Буббле бар" (пуфакчали панел) фойдаланувчиларга иловалар ўртасида тезкор алмашиш ва уларни тартибга солиш имконини беради. Бу айниқса бир вақтнинг ўзида бир нечта дастур билан ишловчилар учун қулайлик яратади. Ижтимоий тармоқ фаоллари учун эса селфи-камера ва экран тасвирини бир вақтда ёзиб олиш функцияси қўшилди, бу TikTok ёки Instagram учун реакция-видеолар тайёрлашни осонлаштиради.

Қурилмалараро боғлиқлик масаласида ҳам кутилмаган янгилик бор: Android Қуикк Шаре энди Apple компаниясининг АирДроп технологияси билан мос келади. Бу Pixel 8а ва 9а каби эскироқ моделларда ҳам файлларни платформалараро алмашиш имконини беради. Шунингдек, фойдаланувчилар жавоб бера олмайдиган вазиятлар учун шахсийлаштирилган овозли хабарлар ёзиб қолдиришлари мумкин бўлади.

Хавфсизлик ва ақлли соатлар

Wear OS 7 янгиланиши билан ақлли соатлар ҳам ақллироқ бўлди. Эндиликда Pixel Watch автоҳалокат, йиқилиш ёки юрак уриши тўхташини аниқласа, автоматик равишда фавқулодда хизматларга ва яқинларингизга хабар юборади. Шунингдек, соатлар Google нинг бўлажак AI кўзойнаклари ва бошқа ақлли аксессуарлари билан янада самаралироқ ишлайдиган бўлди.

Хавфсизлик соҳасида қуйидаги янгиликлар жорий этилди:

  • Финд Ҳуб бўлимида қурилмани "йўқолган" деб белгилаш функцияси;
  • Ливе Треат Детектион — реал вақт режимида хавфларни аниқлаш тизими;
  • Ота-она назорати учун Google ҳисобига уланмасдан, ПИН-код орқали контентни чеклаш имконияти.

Ўйин ихлосмандлари учун ҳам махсус янгилик бор: букламафонлар учун янги ўйин режими тақдим этилди. Унда экран 50/50 нисбатда бўлиниб, пастки қисм динамик геймпадга айланади. Бу каби ўзгаришлар Android 17 ни нафақат операцион тизим, балки фойдаланувчининг кундалик эҳтиёжларига мослашувчан экотизимга айлантирмоқда.

GoogleAndroid 17GeminiPixelТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипHonor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипКеча, 18:54Xbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаXbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаКеча, 18:27Dell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиDell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиКеча, 18:23FIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиFIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиКеча, 18:23Смартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиСмартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиКеча, 18:21Опера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиОпера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиКеча, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди