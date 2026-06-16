Google янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилоб
Google корпорацияси ўзининг навбатдаги операцион тизими — Android 17 нинг якуний версиясини расман эълон қилди. Шу билан бирга, ақлли соатлар учун Wear OS 7 ҳам тақдим этилди. Янгиланишлар биринчи навбатда Pixel қурилмалари эгалари учун очиқ бўлиб, у нафақат интерфейсдаги ўзгаришларни, балки сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқишни кўзда тутади. Ушбу қадам Google компаниясининг Apple билан AI пойгасида етакчиликни сақлаб қолиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Android 17 нинг энг муҳим жиҳати Gemini сунъий интеллект моделининг тизимга чуқур интеграция қилинганидир. Хусусан, Лйриа 3 модели ёрдамида фойдаланувчилар матнли буйруқлар ёки тасвирлар асосида мусиқа яратишлари мумкин бўлади. Шунингдек, Gemini Омни мультимодал модели видеоларни бевосита мулоқот жараёнида таҳрирлаш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, Pixel 10а қурилмаларида AudiоЛМ технологияси асосида нутқни нутққа таржима қилиш функцияси сезиларли даражада такомиллаштирилган.
Кўп вазифалилик ва янги интерфейс имкониятлариТизимнинг ташқи кўринишида ҳам муҳим ўзгаришлар мавжуд. Янги жорий этилган "Буббле бар" (пуфакчали панел) фойдаланувчиларга иловалар ўртасида тезкор алмашиш ва уларни тартибга солиш имконини беради. Бу айниқса бир вақтнинг ўзида бир нечта дастур билан ишловчилар учун қулайлик яратади. Ижтимоий тармоқ фаоллари учун эса селфи-камера ва экран тасвирини бир вақтда ёзиб олиш функцияси қўшилди, бу TikTok ёки Instagram учун реакция-видеолар тайёрлашни осонлаштиради.
Қурилмалараро боғлиқлик масаласида ҳам кутилмаган янгилик бор: Android Қуикк Шаре энди Apple компаниясининг АирДроп технологияси билан мос келади. Бу Pixel 8а ва 9а каби эскироқ моделларда ҳам файлларни платформалараро алмашиш имконини беради. Шунингдек, фойдаланувчилар жавоб бера олмайдиган вазиятлар учун шахсийлаштирилган овозли хабарлар ёзиб қолдиришлари мумкин бўлади.
Хавфсизлик ва ақлли соатларWear OS 7 янгиланиши билан ақлли соатлар ҳам ақллироқ бўлди. Эндиликда Pixel Watch автоҳалокат, йиқилиш ёки юрак уриши тўхташини аниқласа, автоматик равишда фавқулодда хизматларга ва яқинларингизга хабар юборади. Шунингдек, соатлар Google нинг бўлажак AI кўзойнаклари ва бошқа ақлли аксессуарлари билан янада самаралироқ ишлайдиган бўлди.
Хавфсизлик соҳасида қуйидаги янгиликлар жорий этилди:
- Финд Ҳуб бўлимида қурилмани "йўқолган" деб белгилаш функцияси;
- Ливе Треат Детектион — реал вақт режимида хавфларни аниқлаш тизими;
- Ота-она назорати учун Google ҳисобига уланмасдан, ПИН-код орқали контентни чеклаш имконияти.
Ўйин ихлосмандлари учун ҳам махсус янгилик бор: букламафонлар учун янги ўйин режими тақдим этилди. Унда экран 50/50 нисбатда бўлиниб, пастки қисм динамик геймпадга айланади. Бу каби ўзгаришлар Android 17 ни нафақат операцион тизим, балки фойдаланувчининг кундалик эҳтиёжларига мослашувчан экотизимга айлантирмоқда.
…