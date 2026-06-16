Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чип

·20·Техно
Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чип

Хитойнинг Honor компанияси ўзининг янги, ўта чидамли Honor Х80 Pro Max смартфони ҳақидаги тафсилотларни очиқлашда давом этмоқда. 22-июн куни расман намойиш этилиши кутилаётган ушбу қурилма нафақат техник кўрсаткичлари, балки жисмоний мустаҳкамлиги билан ҳам замонавий мобил бозорида янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги модел СГС Голд Лабел Фиве-Стар сертификатини қўлга киритган. Бу шуни англатадики, смартфон 3 метр баландликдан қаттиқ юзага тушиб кетганда ҳам ҳеч қандай талафотсиз ишлашда давом этади. Бундай чидамлилик даражаси кундалик фойдаланишда қурилманинг хизмат қилиш муддатини сезиларли даражада узайтиради ва фойдаланувчиларни тасодифий синишлардан ҳимоя қилади.

Экран имкониятлари ва техник қувват

Honor Х80 Pro Max қурилмаси 6,8 дюймли ОЛEД дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг аниқлиги 2788 × 1280 пикселлни ташкил этади. Экраннинг янгиланиш частотаси 120 Гс га тенг бўлиб, у силлиқ интерфейс ва сифатли тасвирни таъминлайди. Шунингдек, 3840 Гс частотали ШИМ (ПВМ) технологияси туфайли экран милтиллаши деярли сезилмайди, бу эса кўз толиқишининг олдини олади.

Смартфоннинг яна бир ҳайратланарли жиҳати унинг ёрқинлигидир. Маълум қилинишича, дисплейнинг максимал локал ёрқинлиги 10 000 нитга етади. Бу кўрсаткич ҳатто энг қуёшли кунларда ҳам экрандаги маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Қурилма асосини Qualcomm компаниясининг энг янги Snapdragon 6 Ген 5 процессори ташкил этади.

Автономлик ва қувватлантириш

Янги моделнинг энг асосий устунликларидан бири унинг улкан аккумуляторидир. Honor муҳандислари қурилмага 11 000 мАс сиғимли батарея ўрнатишга муваффақ бўлишган. Бу замонавий смартфонлар учун рекорд даражадаги кўрсаткич бўлиб, фойдаланувчига бир неча кун давомида қувватлантириш ҳақида қайғурмаслик имконини беради.

Шу билан бирга, бундай катта ҳажмдаги батареяни тўлдириш узоқ вақт талаб қилмаслиги учун 90 В қувватга эга тезкор қувватлантириш технологияси жорий этилган. Ўзбекистон бозорида ҳам Honor бренди маҳсулотлари машҳурлигини ҳисобга олсак, ушбу модел чидамлилик ва узоқ вақт ишлайдиган батареяни қадрлайдиган фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.

Ҳозирча қурилманинг нархи ва халқаро бозорларга чиқиш санаси очиқланмаган, бироқ 22-июн куни бўлиб ўтадиган расмий тақдимот барча саволларга ойдинлик киритади.

HonorСмартфонSnapdragonТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобGoogle янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобКеча, 18:57Xbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаXbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаКеча, 18:27Dell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиDell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиКеча, 18:23FIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиFIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиКеча, 18:23Смартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиСмартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиКеча, 18:21Опера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиОпера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиКеча, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди