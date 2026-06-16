Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чип
Хитойнинг Honor компанияси ўзининг янги, ўта чидамли Honor Х80 Pro Max смартфони ҳақидаги тафсилотларни очиқлашда давом этмоқда. 22-июн куни расман намойиш этилиши кутилаётган ушбу қурилма нафақат техник кўрсаткичлари, балки жисмоний мустаҳкамлиги билан ҳам замонавий мобил бозорида янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги модел СГС Голд Лабел Фиве-Стар сертификатини қўлга киритган. Бу шуни англатадики, смартфон 3 метр баландликдан қаттиқ юзага тушиб кетганда ҳам ҳеч қандай талафотсиз ишлашда давом этади. Бундай чидамлилик даражаси кундалик фойдаланишда қурилманинг хизмат қилиш муддатини сезиларли даражада узайтиради ва фойдаланувчиларни тасодифий синишлардан ҳимоя қилади.
Экран имкониятлари ва техник қувватHonor Х80 Pro Max қурилмаси 6,8 дюймли ОЛEД дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг аниқлиги 2788 × 1280 пикселлни ташкил этади. Экраннинг янгиланиш частотаси 120 Гс га тенг бўлиб, у силлиқ интерфейс ва сифатли тасвирни таъминлайди. Шунингдек, 3840 Гс частотали ШИМ (ПВМ) технологияси туфайли экран милтиллаши деярли сезилмайди, бу эса кўз толиқишининг олдини олади.
Смартфоннинг яна бир ҳайратланарли жиҳати унинг ёрқинлигидир. Маълум қилинишича, дисплейнинг максимал локал ёрқинлиги 10 000 нитга етади. Бу кўрсаткич ҳатто энг қуёшли кунларда ҳам экрандаги маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Қурилма асосини Qualcomm компаниясининг энг янги Snapdragon 6 Ген 5 процессори ташкил этади.
Автономлик ва қувватлантиришЯнги моделнинг энг асосий устунликларидан бири унинг улкан аккумуляторидир. Honor муҳандислари қурилмага 11 000 мАс сиғимли батарея ўрнатишга муваффақ бўлишган. Бу замонавий смартфонлар учун рекорд даражадаги кўрсаткич бўлиб, фойдаланувчига бир неча кун давомида қувватлантириш ҳақида қайғурмаслик имконини беради.
Шу билан бирга, бундай катта ҳажмдаги батареяни тўлдириш узоқ вақт талаб қилмаслиги учун 90 В қувватга эга тезкор қувватлантириш технологияси жорий этилган. Ўзбекистон бозорида ҳам Honor бренди маҳсулотлари машҳурлигини ҳисобга олсак, ушбу модел чидамлилик ва узоқ вақт ишлайдиган батареяни қадрлайдиган фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.
Ҳозирча қурилманинг нархи ва халқаро бозорларга чиқиш санаси очиқланмаган, бироқ 22-июн куни бўлиб ўтадиган расмий тақдимот барча саволларга ойдинлик киритади.
…