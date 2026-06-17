SpaceX бозор қиймати бўйича Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёда бешинчи бўлди

·0·Техно
SpaceX бозор қиймати бўйича Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёда бешинчи бўлди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси очиқ фонд бозорига чиққанидан сўнг кутилмаган натижаларни қайд этмоқда. Сешанба кунги савдолар давомида компания акциялари нархи кескин кўтарилиб, унинг умумий бозор қиймати қисқа муддатга бўлса-да, Amazon гигантидан ўзиб кетди. Бу кўрсаткич SpaceX компаниясини дунёдаги энг қиммат бешта компания қаторига олиб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Nasdaq биржасидаги маълумотларга кўра, савдолар қизиган паллада SpaceX капиталлашуви 2,9 триллион долларгача етди. Гарчи савдо куни якунида акциялар нархи бироз пасайган бўлса-да, компания Microsoft каби технологик гигантларга ҳам жиддий рақобат туғдиришини кўрсатиб қўйди. Эътиборлиси, ушбу ўсиш компания ўзининг AI бўлинмасини қайта шакллантираётган ва молиявий йўқотишлар ҳақида ҳисобот берган бир пайтда юз бермоқда.

Сунъий интеллект ва янги сотиб олишлар

SpaceX қийматининг бундай шиддатли ўсишига бир нечта омиллар сабаб бўлди. Биринчидан, компания Cursor деб номланувчи сунъий интеллект асосида код ёзувчи стартапни сотиб олишини эълон қилди. Ушбу битим 60 миллиард долларлик акция пакетини ўз ичига олади. Шунингдек, Anthropic ва Google билан ҳисоблаш қувватларини ижарага бериш бўйича тузилган келишувлар инвесторларда катта қизиқиш уйғотди.

Илон Маск аввалроқ xAI лойиҳасини SpaceX таркибига қўшган эди. Гарчи у ўз вақтида сунъий интеллект бўлими дастлаб нотўғри қурилганини тан олган бўлса-да, ҳозирда барча жараёнлар нолдан ва мустаҳкам пойдевор асосида қайта тикланаётганини таъкидламоқда. Инвесторлар SpaceX нафақат космик парвозлар, балки триллион долларлик AI бизнесига айланишига ишонч билдирмоқда.

Молиявий кўрсаткичлар ва бозор тебранишлари

Қизиғи шундаки, SpaceX ўтган йили 18,7 миллиард доллар даромад кўрган бўлса-да, якунда 4,9 миллиард доллар зарар кўрганини маълум қилган. Таққослаш учун, Amazon ўтган йили 717 миллиард доллар савдо ҳажмидан 78 миллиард доллар соф фойда олган. Шунга қарамай, бозор иштирокчилари Маск компаниясининг келажакдаги салоҳиятини жорий молиявий ҳолатдан устун қўймоқда.

Экспертларнинг фикрича, SpaceX акцияларининг ўта юқори тебраниши (волатиллиги) бозорда бор-йўғи 4 фоиз акциялар савдога чиқарилгани билан боғлиқ. Акцияларнинг камлиги ҳар қандай йирик харид ёки сотув нархга кескин таъсир кўрсатишига сабаб бўлмоқда. Бир куннинг ўзида инвесторлар 300 миллиондан ортиқ акцияларни ўзаро алмашишган, бу эса умумий эркин муомаладаги акцияларнинг ярмидан кўпини ташкил этади.

Ҳозирда SpaceX очиқ савдолар орқали қарийб 86 миллиард доллар янги капитал жалб қилди. Бу маблағлар компаниянинг Марсга парвоз қилиш ва сунъий интеллект соҳасидаги амбицияли режаларини амалга оширишга йўналтирилиши кутилмоқда. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу ўзгаришлар қизиқарли, чунки SpaceX ва унинг Starlink лойиҳаси минтақамизда интернет қамровини кенгайтириш борасида муҳим аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

SpaceXИлон МаскAmazonСунъий IntelлектNasdaq
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобGoogle янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобКеча, 18:57Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипHonor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипКеча, 18:54Xbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаXbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаКеча, 18:27Dell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиDell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиКеча, 18:23FIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиFIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиКеча, 18:23Смартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиСмартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиКеча, 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди