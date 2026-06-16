Франция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилинди

·0·Спорт
Франция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилинди

Бутун дунё нигоҳи тикилган ва футбол ишқибозларининг юрагини ҳаяжонга солаётган ЖЧ-2026 мусобақасида 1-турнинг энг шиддатли ва марказий ўйинлари қизғин давом этмоқда. Бугун тунда сайёрамизнинг энг қудратли жамоаларидан бири, амалдаги вице-чемпион Франция миллий терма жамоаси Африка қитъасининг энг хавфли ва мағрур вакилларидан бири — Сенегал терма жамоасига қарши майдонга тушади. Ушбу кескин ва муросасиз кечиши кутилаётган қарама-қаршилик олдидан ҳар икки томон мураббийлар штаби ўйинни дастлабки дақиқалардан бошлайдиган асосий таркиб футболчилари рўйхатини расман эълон қилди.

Юлдузлар тўқнашуви: Тошкент вақти билан соат 23:59 да!

Футбол мухлислари учун ҳақиқий совға бўладиган ушбу улуғвор тўқнашув юртимиз вақти билан тунги соат 23:59 да старт олади. Францияликлар таркибида дунё футболининг энг қимматбаҳо юлдузи Килиан Мбаппе ва ёш иқтидор соҳиби Майкл Олисе илк дақиқалардан рақиб ҳимоясини ёриб киришга ҳаракат қилса, Сенегал томонидан уларга афсонавий Садио Мане ва Лондоннинг «Челси» клуби ҳужумчиси Николас Жексон муносиб жавоб қайтаришга шай турибди.

Қуйидаги расмий спорт-таҳлил жадвали орқали ЖЧ-2026 1-туридан ўрин олган ушбу баҳсда майдонга тушадиган жамоаларнинг тўлиқ бошланғич таркиблари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Франция терма жамоаси (Бошланғич таркиб)

Сенегал терма жамоаси (Бошланғич таркиб)

Мусобақа ва тур мақоми

Ўйин бошланадиган вақт (Тошкент вақти билан)

Дарвозабон: Менян



Ҳимоячилар: Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес



Яримҳимоячилар: Чуамени, Рабио, Олисе



Ҳужумчилар: Дембеле, Мбаппе, Дуэ

Дарвозабон: Менди



Ҳимоячилар: Диатта, Ниакате, Кулибали, Диуф



Яримҳимоячилар: Камара, Идрисса Гуйе, Пап Гуйе



Ҳужумчилар: Сарр, Мане, Жексон

ЖЧ-2026

1-тур


(Марказий тўқнашув)

Тарихий реванш соғинчи: Мухлисларни даҳшатли жанг кутмоқда

Ушбу икки терма жамоа ўртасидаги тўқнашувлар ҳамиша ўзига хос тарихга эга. Кўпчилик мухлисларнинг ёдида бўлса керак, узоқ 2002 йилги Жаҳон чемпионатининг очилиш ўйинида Сенегал ўша пайтдаги амалдаги чемпион Францияни мағлуб этиб, дунёни ҳайратда қолдирган эди. Орадан йиллар ўтиб, ЖЧ-2026 майдонларида яна ушбу икки куч тўқнаш келмоқда. Франция терма жамоаси ушбу мундиалда ўз мақомини тиклаш ва турнирни ғалаба билан бошлашни мақсад қилган бўлса, «Теранга шерлари» (Сенегал) яна бир бор сенсация кўрсатишга аҳд қилган.

Спорт шарҳловчиларининг тахмини:

Дидье Дешам шогирдлари қоғозда яққол фаворитдек кўриниши мумкин, бироқ Сенегалнинг жисмоний бақувват ва тажрибали футболчилардан ташкил топган таркиби французларга майдонда жуда катта қийинчиликлар туғдириши аниқ. Мбаппе ва Мане қарама-қаршилиги эса жорий мундиалнинг илк кунларидаги энг чиройли воқеликка айланади.

ЖЧ-2026 стадионларида кечаётган ҳар бир ҳаяжонли учрашув, терма жамоалар лагеридан энг эксклюзив репортажлар ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилдиАрсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилдиБугун, 18:36Килиан Мбаппе Реал Мадридга ўтганидан сўнг ҳаёти қандай ўзгаргани ҳақида гапирдиКилиан Мбаппе Реал Мадридга ўтганидан сўнг ҳаёти қандай ўзгаргани ҳақида гапирдиБугун, 18:35Синдаров Мадаминовнинг ғалабасини ҳақиқий мўъжиза деб атадиСиндаров Мадаминовнинг ғалабасини ҳақиқий мўъжиза деб атадиБугун, 18:27Машарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиМашарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиБугун, 18:00Виллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиВиллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиБугун, 17:52Рубен Аморим фаолиятини Италияда давом эттиради: Португалиялик мутахассис Милан бош мураббийиРубен Аморим фаолиятини Италияда давом эттиради: Португалиялик мутахассис Милан бош мураббийиБугун, 17:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди