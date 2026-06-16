Франция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилинди
Бутун дунё нигоҳи тикилган ва футбол ишқибозларининг юрагини ҳаяжонга солаётган ЖЧ-2026 мусобақасида 1-турнинг энг шиддатли ва марказий ўйинлари қизғин давом этмоқда. Бугун тунда сайёрамизнинг энг қудратли жамоаларидан бири, амалдаги вице-чемпион Франция миллий терма жамоаси Африка қитъасининг энг хавфли ва мағрур вакилларидан бири — Сенегал терма жамоасига қарши майдонга тушади. Ушбу кескин ва муросасиз кечиши кутилаётган қарама-қаршилик олдидан ҳар икки томон мураббийлар штаби ўйинни дастлабки дақиқалардан бошлайдиган асосий таркиб футболчилари рўйхатини расман эълон қилди.
Юлдузлар тўқнашуви: Тошкент вақти билан соат 23:59 да!
Футбол мухлислари учун ҳақиқий совға бўладиган ушбу улуғвор тўқнашув юртимиз вақти билан тунги соат 23:59 да старт олади. Францияликлар таркибида дунё футболининг энг қимматбаҳо юлдузи Килиан Мбаппе ва ёш иқтидор соҳиби Майкл Олисе илк дақиқалардан рақиб ҳимоясини ёриб киришга ҳаракат қилса, Сенегал томонидан уларга афсонавий Садио Мане ва Лондоннинг «Челси» клуби ҳужумчиси Николас Жексон муносиб жавоб қайтаришга шай турибди.
Қуйидаги расмий спорт-таҳлил жадвали орқали ЖЧ-2026 1-туридан ўрин олган ушбу баҳсда майдонга тушадиган жамоаларнинг тўлиқ бошланғич таркиблари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Франция терма жамоаси (Бошланғич таркиб)
Сенегал терма жамоаси (Бошланғич таркиб)
Мусобақа ва тур мақоми
Ўйин бошланадиган вақт (Тошкент вақти билан)
Дарвозабон: Менян
Ҳимоячилар: Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес
Яримҳимоячилар: Чуамени, Рабио, Олисе
Ҳужумчилар: Дембеле, Мбаппе, Дуэ
Дарвозабон: Менди
Ҳимоячилар: Диатта, Ниакате, Кулибали, Диуф
Яримҳимоячилар: Камара, Идрисса Гуйе, Пап Гуйе
Ҳужумчилар: Сарр, Мане, Жексон
ЖЧ-2026
1-тур
(Марказий тўқнашув)
Тарихий реванш соғинчи: Мухлисларни даҳшатли жанг кутмоқда
Ушбу икки терма жамоа ўртасидаги тўқнашувлар ҳамиша ўзига хос тарихга эга. Кўпчилик мухлисларнинг ёдида бўлса керак, узоқ 2002 йилги Жаҳон чемпионатининг очилиш ўйинида Сенегал ўша пайтдаги амалдаги чемпион Францияни мағлуб этиб, дунёни ҳайратда қолдирган эди. Орадан йиллар ўтиб, ЖЧ-2026 майдонларида яна ушбу икки куч тўқнаш келмоқда. Франция терма жамоаси ушбу мундиалда ўз мақомини тиклаш ва турнирни ғалаба билан бошлашни мақсад қилган бўлса, «Теранга шерлари» (Сенегал) яна бир бор сенсация кўрсатишга аҳд қилган.
Спорт шарҳловчиларининг тахмини:
Дидье Дешам шогирдлари қоғозда яққол фаворитдек кўриниши мумкин, бироқ Сенегалнинг жисмоний бақувват ва тажрибали футболчилардан ташкил топган таркиби французларга майдонда жуда катта қийинчиликлар туғдириши аниқ. Мбаппе ва Мане қарама-қаршилиги эса жорий мундиалнинг илк кунларидаги энг чиройли воқеликка айланади.
ЖЧ-2026 стадионларида кечаётган ҳар бир ҳаяжонли учрашув, терма жамоалар лагеридан энг эксклюзив репортажлар ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…