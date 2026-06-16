Севара Назархон севимли қўшиқлари ҳақида гапирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
«Агар умр бўйи фақат ўзингизнинг битта қўшиғингизни тинглаш имкони бўлса, қайсисини танлардингиз?» деган саволга жавоб берилиши билан Ўзбекистон халқ артисти Севара Назархон ўз ижодидаги энг севимли қўшиқларини санаб ўтди.
Қўшиқчи ўз карьераси давомида яратган асарлари орасида қалбига энг яқин бўлган қўшиқларни тилга олган. Унинг сўзларига кўра, ҳар бир ижод намунаси ортида ўзига хос хотиралар ва ҳис-туйғулар яширинган.
Севара Назархон ижодий йўли давомида турли мавзуларда қўшиқлар куйлаб келган бўлиб, улар орасида мухлислар томонидан энг кўп тингланадиган асарлар ҳам мавжуд.
…