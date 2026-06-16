Севара Назархон севимли қўшиқлари ҳақида гапирди

·0·Маданият
Севара Назархон севимли қўшиқлари ҳақида гапирди

«Агар умр бўйи фақат ўзингизнинг битта қўшиғингизни тинглаш имкони бўлса, қайсисини танлардингиз?» деган саволга жавоб берилиши билан Ўзбекистон халқ артисти Севара Назархон ўз ижодидаги энг севимли қўшиқларини санаб ўтди.

Қўшиқчи ўз карьераси давомида яратган асарлари орасида қалбига энг яқин бўлган қўшиқларни тилга олган. Унинг сўзларига кўра, ҳар бир ижод намунаси ортида ўзига хос хотиралар ва ҳис-туйғулар яширинган.

Севара Назархон ижодий йўли давомида турли мавзуларда қўшиқлар куйлаб келган бўлиб, улар орасида мухлислар томонидан энг кўп тингланадиган асарлар ҳам мавжуд.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги автомобил олган Юлдуз Усмонова эскисини қизига берди (видео)Янги автомобил олган Юлдуз Усмонова эскисини қизига берди (видео)Бугун, 18:49Зоҳида Умарова марҳум турмуш ўртоғи қариндошлари ҳақида ҳақиқатни очдиЗоҳида Умарова марҳум турмуш ўртоғи қариндошлари ҳақида ҳақиқатни очдиБугун, 18:35«Ўйинчоқлар тарихи 5» нега ота-оналарни хавотирга солмоқда?«Ўйинчоқлар тарихи 5» нега ота-оналарни хавотирга солмоқда?Бугун, 18:30Шаҳзод Султонов тўйидан ёрқин лаҳзалар: машҳурлар жам бўлди (видео)Шаҳзод Султонов тўйидан ёрқин лаҳзалар: машҳурлар жам бўлди (видео)Бугун, 16:56Устоз санъаткор Хадия Юсупова 88 ёшида вафот этдиУстоз санъаткор Хадия Юсупова 88 ёшида вафот этдиБугун, 15:07Улуғбек Қодиров ўзининг “Хонимей” номли янги қўшиғи билан ижтимоий тармоқларда барчанинг эътиборида!Улуғбек Қодиров ўзининг “Хонимей” номли янги қўшиғи билан ижтимоий тармоқларда барчанинг эътиборида!Бугун, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
70 ёшдаги актриса илк бор юксак мукофотга сазовор бўлди
70 ёшдаги актриса илк бор юксак мукофотга сазовор бўлди