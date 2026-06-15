Жуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўлади

·0·Спорт
Жуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўлади

Мадриднинг Реал Мадрид клуби атрофидаги шов-шувлар ва кутилмаган ўзгаришлар фонида Англия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем жиддий босим остида қолмоқда. Жамоага Жозе Моуринью бош мураббий сифатида қайтиши кутилаётган бир пайтда, мутахассислар ёш юлдуз учун "беркинишга жой қолмаслиги" ҳақида огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Петер Реид Goal.com нашрига берган интервюсида маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2025-26-йилги мавсум Беллингэм учун анча мураккаб кечмоқда. Мавсум аввалида елкасидаги жарроҳлик амалиётидан сўнг тикланиш жараёни сабабли тайёргарликни ўтказиб юборган футболчи, узоқ вақт давомида ўзининг энг яхши спорт формасига қайта олмади. Феврал ойида Раё Валлекано билан баҳсда олган жароҳати эса вазиятни янада оғирлаштирди. Майдонни кўз ёшлари билан тарк этган Беллингэм жисмоний ва руҳий жиҳатдан қийин даврни бошдан кечирмоқда.

Моуринью омили ва Галактикос ичидаги рақобат

63 ёшли Жозе Моуринью Мадридга қайтиши билан клубдаги муҳит тубдан ўзгариши кутилмоқда. "Махсус" (Те Специал Оне) деб ном олган мураббий Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор каби юлдузлар билан тўла кийиниш хонасида тартиб ўрнатиши ва икки йилдан буён йирик совринларсиз қолаётган жамоани қайта тиклаши лозим. Бундай шароитда Беллингэм ўзининг асосий таркибдаги ўрнини нафақат клубда, балки терма жамоада ҳам исботлаши керак.

Петер Реиднинг фикрича, Реал Мадрид каби клубда ўзини кўрсатишнинг ягона йўли — майдондаги натижадир. "Майдонга тушганингдан сўнг ҳеч қаерга беркиниб бўлмайди. Жуде барча саволларга фақат ўйин орқали жавоб бериши шарт", — дейди фахрий футболчи. Бу айниқса Моуринью каби талабчан мураббий қўл остида янада муҳим аҳамият касб этади.

Терма жамоада рақобат кучаймоқда

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель ҳам Беллингэмга кафолатланган ўрин вада қилмаяпти. Морган Роджерс ва Эберечи Эзе каби иқтидорли футболчиларнинг ажойиб спорт формаси Беллингэмнинг "уч шерлар" сафидаги 10-рақамли позициясини хавф остига қўймоқда. Тухель ҳозирча асосий таркиб борасида якуний қарорга келмаганини ва барчасини футболчиларнинг жорий ҳолати белгилашини таъкидлаган.

Шунга қарамай, Беллингэм Ла Лига сўнгги турларида ўзининг голеадорлик қобилиятини яна намойиш эта бошлади. Охирги учта ўйинда иккита гол уришга муваффақ бўлган ярим ҳимоячи ўз устидаги танқидларни камайтиришга ҳаракат қилмоқда. Аммо Реал Мадрид ва Англия терма жамоасидаги юқори талаблар унга дам олишга имкон бермайди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Беллингэм учун келаётган ойлар унинг фаолиятидаги энг муҳим синовлардан бири бўлади. Моуринью бошчилигидаги янги лойиҳада у ўзининг етакчилик қобилиятини қайта намоён этиши ёки кучли рақобат остида қолиб кетиши мумкин. Мадридлик мухлислар эса жамоанинг яна совринлар сари қайтишини интизорлик билан кутишмоқда.

Реал МадридЖуде БеллингэмЖозе МоуриньюАнглияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиБугун, 09:49Реал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олдиРеал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олдиБугун, 09:39Килиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаКилиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаБугун, 09:19Реал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинРеал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинБугун, 09:10Куман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирдиКуман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирдиБугун, 08:59Килиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақидаКилиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақидаБугун, 08:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?