Жуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўлади
Мадриднинг Реал Мадрид клуби атрофидаги шов-шувлар ва кутилмаган ўзгаришлар фонида Англия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем жиддий босим остида қолмоқда. Жамоага Жозе Моуринью бош мураббий сифатида қайтиши кутилаётган бир пайтда, мутахассислар ёш юлдуз учун "беркинишга жой қолмаслиги" ҳақида огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Петер Реид Goal.com нашрига берган интервюсида маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2025-26-йилги мавсум Беллингэм учун анча мураккаб кечмоқда. Мавсум аввалида елкасидаги жарроҳлик амалиётидан сўнг тикланиш жараёни сабабли тайёргарликни ўтказиб юборган футболчи, узоқ вақт давомида ўзининг энг яхши спорт формасига қайта олмади. Феврал ойида Раё Валлекано билан баҳсда олган жароҳати эса вазиятни янада оғирлаштирди. Майдонни кўз ёшлари билан тарк этган Беллингэм жисмоний ва руҳий жиҳатдан қийин даврни бошдан кечирмоқда.
Моуринью омили ва Галактикос ичидаги рақобат63 ёшли Жозе Моуринью Мадридга қайтиши билан клубдаги муҳит тубдан ўзгариши кутилмоқда. "Махсус" (Те Специал Оне) деб ном олган мураббий Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор каби юлдузлар билан тўла кийиниш хонасида тартиб ўрнатиши ва икки йилдан буён йирик совринларсиз қолаётган жамоани қайта тиклаши лозим. Бундай шароитда Беллингэм ўзининг асосий таркибдаги ўрнини нафақат клубда, балки терма жамоада ҳам исботлаши керак.
Петер Реиднинг фикрича, Реал Мадрид каби клубда ўзини кўрсатишнинг ягона йўли — майдондаги натижадир. "Майдонга тушганингдан сўнг ҳеч қаерга беркиниб бўлмайди. Жуде барча саволларга фақат ўйин орқали жавоб бериши шарт", — дейди фахрий футболчи. Бу айниқса Моуринью каби талабчан мураббий қўл остида янада муҳим аҳамият касб этади.
Терма жамоада рақобат кучаймоқдаАнглия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель ҳам Беллингэмга кафолатланган ўрин вада қилмаяпти. Морган Роджерс ва Эберечи Эзе каби иқтидорли футболчиларнинг ажойиб спорт формаси Беллингэмнинг "уч шерлар" сафидаги 10-рақамли позициясини хавф остига қўймоқда. Тухель ҳозирча асосий таркиб борасида якуний қарорга келмаганини ва барчасини футболчиларнинг жорий ҳолати белгилашини таъкидлаган.
Шунга қарамай, Беллингэм Ла Лига сўнгги турларида ўзининг голеадорлик қобилиятини яна намойиш эта бошлади. Охирги учта ўйинда иккита гол уришга муваффақ бўлган ярим ҳимоячи ўз устидаги танқидларни камайтиришга ҳаракат қилмоқда. Аммо Реал Мадрид ва Англия терма жамоасидаги юқори талаблар унга дам олишга имкон бермайди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Беллингэм учун келаётган ойлар унинг фаолиятидаги энг муҳим синовлардан бири бўлади. Моуринью бошчилигидаги янги лойиҳада у ўзининг етакчилик қобилиятини қайта намоён этиши ёки кучли рақобат остида қолиб кетиши мумкин. Мадридлик мухлислар эса жамоанинг яна совринлар сари қайтишини интизорлик билан кутишмоқда.
…