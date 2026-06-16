Жозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танлади
Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью жамоанинг марказий чизиғини қайта қуриш ва энергия билан таъминлаш мақсадида Боруссия Дортмунд ярим ҳимоячиси Феликс Нмеча номзодини кўриб чиқмоқда. Португалиялик мутахассис Германия терма жамоаси аъзосининг ўйин услубига катта қизиқиш билдирмоқда ва уни Бернабеу майдонидаги ижодкорликни ошириш учун энг муносиб номзод деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport нашри берган маълумотларга кўра, Жозе Моуринью аллақачон 25 ёшли футболчининг трансфер имкониятлари бўйича дастлабки сўровларни амалга оширган. Бундеслига доирасидаги ишончли ўйинлари билан кўзга ташланган Нмеча, Мадрид клуби мураббийлар штаби эътиборини ўзининг жисмоний ҳолати ва ўйинни бошқара олиш қобилияти билан тортган.
Трансфер пойгасида кучли рақобатБироқ, "Қироллик клуби" бу трансфер йўлида жиддий қаршиликка дуч келиши аниқ. Англия Премер-лигасининг икки гиганти — Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед ҳам футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Ҳар икки клуб ўз таркибини кучайтириш мақсадида ушбу иқтидорли ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш ниятида.
Шунга қарамай, Боруссия Дортмунд клуби музокараларда анча устун мавқега эга. Клуб раҳбарияти жорий йил бошида Феликс Нмеча билан 2030-йилга қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаб, унинг арзон нархда сотилиш эҳтимолини йўққа чиқарган. Бу эса Дортмунд жамоасига ҳар қандай савдолашувда ўз шартларини қўйиш имконини беради.
Маълум қилинишича, Нмеча шартномасида 70 миллион евро миқдоридаги товон пули кўрсатилган, бироқ бу банд фақат 2027-йилнинг ёзидан бошлаб кучга киради. Бинобарин, ҳозирги трансфер ойнасида футболчини сотиб олмоқчи бўлган клуб ушбу суммадан анча юқори бўлган астрономик нархни таклиф қилиши талаб этилади.
Беллингэмнинг ўринбосаридан жамоа етакчисигачаНмеча 2023-йилда Вольфцбург клубидан 30 миллион евро эвазига Дортмундга келиб қўшилган эди. Дастлаб у Жуд Беллингем ўрнини тўлдириши кутилган бўлса, бугунги кунга келиб жамоанинг ажралмас қисмига айланди. У "сариқ-қоралар" сафида 112 та учрашувда майдонга тушиб, 13 та гол ва 8 та голли узатмани амалга оширди.
Боруссия Дортмунд бош мураббийи Нико Ковак футболчининг ривожланишини юқори баҳолади: "Феликс тўғри йўналишда ўсмоқда. У бизнинг ярим ҳимоядаги метрономимиз бўлиб, ўйинимизни бошқаради ва жамоани етаклайди. Бизга у жуда керак", — дея таъкидлади мутахассис.
Goal.com хабарига кўра, Феликс Нмеча келаси мавсумдан бошлаб Дортмунд клубининг энг кўп маош олувчи футболчиларидан бирига айланади. Бу эса Реал Мадрид ва Англия клублари учун трансфер жараёни нафақат молиявий, балки дипломатик жиҳатдан ҳам анча мураккаб кечишидан далолат беради.
…