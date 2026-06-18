Сам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайди
Аёллар футболи оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири, австралиялик ҳужумчи Сам Керр фаолиятини АҚШнинг НВСЛ чемпионатида давом эттиришга яқин турибди. Лондоннинг Челси жамоаси билан хайрлашган тажрибали футболчи эркин агент сифатида Готам ФК клуби сафига қўшилиши кутилмоқда. Бу трансфер нафақат Америка лигаси, балки бутун жаҳон аёллар футболи учун йилнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши тайин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, 32 ёшли Сам Керр олти ярим йиллик муваффақиятли фаолиятдан сўнг Англияни тарк этди. Челси таркибида у ҳақиқий афсонага айланди: 158 та ўйинда 116 та гол уриб, клуб тарихидаги энг яхши тўпурар унвонини бўлишиб турибди. Унинг Лондондаги сўнгги мавсуми ҳам ёрқин ўтди — барча мусобақаларда 17 та гол урган ҳужумчи, жамоасининг Манчестер Юнайтед устидан қозонилган ғалабасида ягона гол муаллифи бўлди.
Челсидаги олтин давр якуниСам Керрнинг Англиядаги фаолияти совринларга бой бўлди. 2020-йилда жамоага келиб қўшилганидан буён у беш марта Аёллар Суперлигаси (ВСЛ) чемпионлигини, учта Англия кубоги ва учта Лига кубогини қўлга киритди. Унинг майдондаги совуққонлиги ва ҳал қилувчи паллаларда гол ура олиш қобилияти Челсини Европанинг энг кучли жамоалари қаторига олиб чиқди.
Эндиликда австралиялик юлдуз ўзи учун бегона бўлмаган муҳитга қайтмоқда. The Athletic нашри маълумотларига кўра, у 2015-2017-йилларда Sky Блуе ФК (ҳозирги Готам ФК) шарафини ҳимоя қилган эди. Ўшанда у 40 та ўйинда 28 та гол уриб, ўзининг юксак салоҳиятини намойиш этган. Бу унинг НВСЛдаги учинчи жамоаси бўлади, бунга қадар у Чикаго Ред Старс сафида ҳам тўп сурган.
Готам ФК: Янги суперклуб шаклланмоқдаАмалдаги НВСЛ чемпиони ҳисобланган Готам ФК ўз унвонини ҳимоя қилиш учун трансфер бозорида жуда фаол ҳаракат қилмоқда. Сам Керрнинг трансфери клуб учун нафақат спорт нуқтаи назаридан, балки маркетинг жиҳатидан ҳам улкан фойда келтиради. Жамоада уни эски танишлари — собиқ Челси аъзолари Жесс Картер ва Анн-Катрин Бергер, шунингдек, узоқ муддатли шартнома имзолаган Гуро Реитен кутмоқда.
Клуб раҳбарияти фақат таркибни кучайтириш билан чекланиб қолмаяпти. Готам ФК яқинда 35 миллион долларлик замонавий машғулот мажмуаси қурилишини эълон қилди. Бу каби лойиҳалар ва Яел Авербуч Вест бошчилигидаги профессионал ёндашув Ню-Жерси клубини Европанинг энг кучли футболчилари учун энг жозибадор манзилга айлантирмоқда. Сам Керрнинг келиши эса ушбу лойиҳанинг асосий бўлаги бўлиши кутилмоқда.
…