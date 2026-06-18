Феруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этди
Халқаро спорт майдонларида ўзбек бокси мактаби вакиллари ўзларининг юқори савиядаги иқтидорларини намойиш этишда давом этмоқдалар. Айни кунларда Хитой яшил майдонлари ва спорт ареналарида бўлиб ўтаётган нуфузли "World Boxing" ташкилоти кубоги баҳслари бутун дунё бокс ихлосмандларининг диққат марказида турибди. Мазкур нуфузли мусобақада юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган иқтидорли боксчи қизимиз Феруза Казакова турнирдаги ўз юришини ўта шиддатли ва муҳим ғалаба билан бошлаб олди.
Ўзбекистон бокс федерацияси томонидан берилган расмий маълумотларга кўра, ҳамюртимиз илк босқич учрашувидаёқ рингга кўтарилиб, ўзининг энг ашаддий ва ноқулай рақибаларидан бирига айланишга улгурган германиялик Махи Клотзерга қарши куч синашди.
Жорий йилдаги учинчи тўқнашув: Шиддатли трилогия
Мазкур жанг Феруза Казакова ва Махи Клотзер ўртасида биргина жорий йилнинг ўзида ташкил этилган учинчи ўзаро тўқнашув бўлгани боис, баҳс спорт жамоатчилиги орасида ҳақиқий "трилогия" сифатида катта қизиқиш уйғотди. Бундан аввалги баҳсларда спортчиларнинг имкониятлари тенг келаётган эди. Жумладан, йил бошида нуфузли “Странджа” халқаро турнири доирасида кечган илк жангда Феруза юқори маҳорат кўрсатиб, зафар қучган эди. Бироқ кейинчалик Бразилия мезбонлик қилган Жаҳон кубоги баҳсларида германиялик Клотзер реванш олишга муваффақ бўлиб, ғалабани илиб кетганди.
Хитойдаги учинчи ҳал қилувчи тўқнашув эса ушбу узоқ давом этган қарама-қаршиликда ким кучли эканига узил-кесил нуқта қўйиши керак эди ва ҳамюртимиз бу вазифани аъло даражада уддалади.
Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали Феруза Казакова ва Махи Клотзер ўртасидаги жорий йилда бўлиб ўтган учта муҳим Жанг статистикаси билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Турнир ўтказилган вақт ва жой
Мусобақа номи
Жанг якуни ва ғолиб спортчи
Тўқнашувнинг қисқача шарҳи
• Йил бошида (Болгария)
• Халқаро “Странджа” турнири
• Феруза Казакова (Ғалаба)
• Ҳамюртимиз йилни ғалабали бошлаган эди.
• Йил давомида (Бразилия)
• Нуфузли Жаҳон кубоги
• Махи Клотзер (Германия)
• Рақиба реванш олиб, ҳисобни тенглаштирганди.
• Айни кунларда (Хитой)
• "World Boxing" кубоги
• Феруза Казакова (5:0)
• Трилогияда вакиламиз яққол устунлик қилди.
Рингдаги мутлақ устунлик: Йирик 5:0 ҳисоби!
Хитой рингида кечган ҳал қилувчи баҳсда Феруза Казакова дастлабки сониялардан ташаббусни ўз қўлига олди. У ўзининг тезкор ва аниқ зарбалари эвазига дастлабки икки раунд давомида рақибасига ҳеч қандай имконият қолдирмади. Ҳар икки раундда ҳам ҳакамлар бир овоздан 5:0 ҳисобини қайд этиб, устунликни ҳамюртимизга тақдим этишди.
Жангнинг сўнгги, учинчи раундида эса катта устунликка эга бўлиб турган ва ғалабани нақд қилган вакиламиз тактик жиҳатдан оқилона ҳаракат қилди. У кейинги босқич ўйинларини инобатга олган ҳолда, рингда ортиқча таваккалчиликка йўл қўймаслик ва кутилмаган жиддий жароҳат орттириб олмасликка асосий эътиборини қаратди. Якунда ҳакамларнинг умумий қарорига кўра, Феруза Казакова ўзининг кучли рақибасини йирик 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратди. Ушбу ёрқин муваффақиятдан сўнг, боксчи қизимиз мусобақадаги кейинги юришини давом эттирадиган бўлди.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Халқаро "World Boxing" кубогидаги бундай ишончли ва йирик ғалаба ўзбек боксининг дунёда ҳали ҳамон етакчи эканини яна бир бор исботлади. Германиялик ноқулай рақибага қарши кечган трилогияда қатъият кўрсатган Феруза Казаковага кейинги босқич жангларида ҳам фақат ва фақат зафарлар ёр бўлишини тилаб қоламиз. Олтин медаль сари одимлашда давом эт, Феруза! Бутун юртимиз сени қўллаб-қувватлайди!
Хитойда ўтаётган Жаҳон кубогининг энг қайноқ репортажлари, ўзбек боксчиларининг иштироки ва мусобақанинг энг сўнгги эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…