Феруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этди

·0·Спорт
Феруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этди

Халқаро спорт майдонларида ўзбек бокси мактаби вакиллари ўзларининг юқори савиядаги иқтидорларини намойиш этишда давом этмоқдалар. Айни кунларда Хитой яшил майдонлари ва спорт ареналарида бўлиб ўтаётган нуфузли "World Boxing" ташкилоти кубоги баҳслари бутун дунё бокс ихлосмандларининг диққат марказида турибди. Мазкур нуфузли мусобақада юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган иқтидорли боксчи қизимиз Феруза Казакова турнирдаги ўз юришини ўта шиддатли ва муҳим ғалаба билан бошлаб олди.

Ўзбекистон бокс федерацияси томонидан берилган расмий маълумотларга кўра, ҳамюртимиз илк босқич учрашувидаёқ рингга кўтарилиб, ўзининг энг ашаддий ва ноқулай рақибаларидан бирига айланишга улгурган германиялик Махи Клотзерга қарши куч синашди.

Жорий йилдаги учинчи тўқнашув: Шиддатли трилогия

Мазкур жанг Феруза Казакова ва Махи Клотзер ўртасида биргина жорий йилнинг ўзида ташкил этилган учинчи ўзаро тўқнашув бўлгани боис, баҳс спорт жамоатчилиги орасида ҳақиқий "трилогия" сифатида катта қизиқиш уйғотди. Бундан аввалги баҳсларда спортчиларнинг имкониятлари тенг келаётган эди. Жумладан, йил бошида нуфузли “Странджа” халқаро турнири доирасида кечган илк жангда Феруза юқори маҳорат кўрсатиб, зафар қучган эди. Бироқ кейинчалик Бразилия мезбонлик қилган Жаҳон кубоги баҳсларида германиялик Клотзер реванш олишга муваффақ бўлиб, ғалабани илиб кетганди.

Хитойдаги учинчи ҳал қилувчи тўқнашув эса ушбу узоқ давом этган қарама-қаршиликда ким кучли эканига узил-кесил нуқта қўйиши керак эди ва ҳамюртимиз бу вазифани аъло даражада уддалади.

Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали Феруза Казакова ва Махи Клотзер ўртасидаги жорий йилда бўлиб ўтган учта муҳим Жанг статистикаси билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Турнир ўтказилган вақт ва жой

Мусобақа номи

Жанг якуни ва ғолиб спортчи

Тўқнашувнинг қисқача шарҳи

Йил бошида (Болгария)

• Халқаро “Странджа” турнири

Феруза Казакова (Ғалаба)

• Ҳамюртимиз йилни ғалабали бошлаган эди.

Йил давомида (Бразилия)

• Нуфузли Жаҳон кубоги

• Махи Клотзер (Германия)

• Рақиба реванш олиб, ҳисобни тенглаштирганди.

Айни кунларда (Хитой)

• "World Boxing" кубоги

Феруза Казакова (5:0)

• Трилогияда вакиламиз яққол устунлик қилди.

Рингдаги мутлақ устунлик: Йирик 5:0 ҳисоби!

Хитой рингида кечган ҳал қилувчи баҳсда Феруза Казакова дастлабки сониялардан ташаббусни ўз қўлига олди. У ўзининг тезкор ва аниқ зарбалари эвазига дастлабки икки раунд давомида рақибасига ҳеч қандай имконият қолдирмади. Ҳар икки раундда ҳам ҳакамлар бир овоздан 5:0 ҳисобини қайд этиб, устунликни ҳамюртимизга тақдим этишди.

Жангнинг сўнгги, учинчи раундида эса катта устунликка эга бўлиб турган ва ғалабани нақд қилган вакиламиз тактик жиҳатдан оқилона ҳаракат қилди. У кейинги босқич ўйинларини инобатга олган ҳолда, рингда ортиқча таваккалчиликка йўл қўймаслик ва кутилмаган жиддий жароҳат орттириб олмасликка асосий эътиборини қаратди. Якунда ҳакамларнинг умумий қарорига кўра, Феруза Казакова ўзининг кучли рақибасини йирик 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратди. Ушбу ёрқин муваффақиятдан сўнг, боксчи қизимиз мусобақадаги кейинги юришини давом эттирадиган бўлди.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Халқаро "World Boxing" кубогидаги бундай ишончли ва йирик ғалаба ўзбек боксининг дунёда ҳали ҳамон етакчи эканини яна бир бор исботлади. Германиялик ноқулай рақибага қарши кечган трилогияда қатъият кўрсатган Феруза Казаковага кейинги босқич жангларида ҳам фақат ва фақат зафарлар ёр бўлишини тилаб қоламиз. Олтин медаль сари одимлашда давом эт, Феруза! Бутун юртимиз сени қўллаб-қувватлайди!

Хитойда ўтаётган Жаҳон кубогининг энг қайноқ репортажлари, ўзбек боксчиларининг иштироки ва мусобақанинг энг сўнгги эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатдаКафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатдаБугун, 09:57Тоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқишиТоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқишиБугун, 09:12Европа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришдиЕвропа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришдиБугун, 09:10Сам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайдиСам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайдиБугун, 08:56Фабио Каннаваро Жаҳон чемпионатлари тарихида ноёб рекордни қайд этдиФабио Каннаваро Жаҳон чемпионатлари тарихида ноёб рекордни қайд этдиБугун, 08:14Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой бердиЎзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой бердиБугун, 07:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди