Кафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатда

·0·Спорт
Кафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатда

Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳимоячиси Кафу футбол оламидаги энг буюк ўйинчилар борасидаги абадий баҳсларга ўз муносабатини билдирди. У Лионель Месси, Диего Марадона ва Пеле каби даҳо ўйинчилар қаторига яна бир бразилиялик юлдузни қўшиш кераклигини таъкидлаб, ўзининг шахсий рейтингини эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эл Мундо нашрига берган интервюсида Кафу футбол тарихидаги энг кучли ўйинчиларни танлашда нафақат статистика, балки майдондаги санъатга ҳам эътибор қаратиш лозимлигини айтди. Унинг фикрича, Лионель Месси, Диего Марадона ва Пеле билан бир қаторда Роналдиньо ҳам футболнинг энг юксак чўққисида туради. Кафу бу тўртликни футбол санъатининг ҳақиқий ижодкорлари деб атади.

"Бу футболчилар тарих яратган, ўзидан ўчмас из қолдирган ва жаҳон чемпиони бўлган инсонлардир. Улар майдонда ақл бовар қилмайдиган даражада енгил ҳаракат қилишган. Улар тўп билан шунчаки ўйнашарди; дриблинг қилишда, зарба беришда ёки гол уришда қийналишмасди. Уларнинг ўйинини томоша қилиш завқ бағишлар эди", — дея тушунтирди афсонавий ҳимоячи.

Футбол санъати ва характер уйғунлиги

Кафу Роналдиньо нима сабабдан ушбу рўйхатга лойиқлигига тўхталар экан, унинг ўйин услуби ва мухлисларга улашган қувончини алоҳида қайд этди. Унинг сўзларига кўра, футбол фақат рақамлардан иборат эмас, балки томошабин кўзини қувнатадиган ҳаракатлар мажмуидир. Роналдиньо эса айнан мана шу жиҳати билан бошқалардан ажралиб турган.

Собиқ Милан ва Рома юлдузи бу тўртликни бирлаштириб турадиган яна бир муҳим жиҳат — бу уларнинг характери ва майдондаги ўзини тутиши эканлигини таъкидлади. Ҳимоячилар томонидан мунтазам равишда қўпол муносабатда бўлишига қарамай, бу футболчилар ҳар доим ўз вазминлигини сақлаб қолишган.

"Биз Лионель Месси, Роналдиньо, Пеле ёки Марадонанинг майдонда ким биландир жанжаллашганини кўрмаганмиз. Улар шунчаки футбол ўйнашади. Уларни уришади, улар эса ўрнидан туриб, яна табассум билан давом этишади. Улар рақибни қандай каmsитишади? Фақатгина чиройли дриблинг ва голлар эвазига. Мухлислар айнан шуни кўришни исташади", — дейди Кафу.

Кафу ўзининг кузатувларига таяниб, бу тўртликни футбол тарихидаги энг яхши ўйинчилар деб ҳисоблайди: икки бразилиялик ва икки аргентиналик. Унинг фикрича, айнан мана шу ўйинчилар футбол ўйинига ҳақиқий маъно ва гўзаллик олиб кирган.

Суҳбат якунида Кафу Бразилия терма жамоасининг ҳозирги ҳолати ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, ҳозирги жамоада юлдуз футболчилардан кўра мураббийнинг роли кўпроқ кўзга ташланмоқда, бу эса Бразилия футболининг анъанавий маданияти бироз ўзгарганидан далолат беради.

КафуЛионель МессиРоналдиньоПелеДиего Марадона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқишиТоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқишиБугун, 09:12Европа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришдиЕвропа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришдиБугун, 09:10Сам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайдиСам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайдиБугун, 08:56Фабио Каннаваро Жаҳон чемпионатлари тарихида ноёб рекордни қайд этдиФабио Каннаваро Жаҳон чемпионатлари тарихида ноёб рекордни қайд этдиБугун, 08:14Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой бердиЎзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой бердиБугун, 07:57Томас Тухелнинг дебюти: Англия ЖЧ-2026 стартида Хорватияни мағлуб этдиТомас Тухелнинг дебюти: Англия ЖЧ-2026 стартида Хорватияни мағлуб этдиБугун, 07:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди