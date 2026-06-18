СанДиск компанияси PS5 учун 8 TB сиғимли SSD дискини 3700 доллардан сотувга чиқарди
СанДиск компанияси Sony PlayStation 5 ўйин консоллари учун махсус лицензияланган, рекорд даражадаги 8 TB сиғимли янги SSD драйверини тақдим этди. Бироқ қурилманинг нархи кўпчиликни ҳайратда қолдирди: расмий сайтда ушбу хотира қурилмасининг тавсия этилган нархи 3700 доллар этиб белгиланган. Бу нарх замонавий ўйин консолларининг ўзидан бир неча баробар қимматроқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда ишлаб чиқарувчининг онлайн дўконида чегирма амал қилмоқда ва маҳсулот нархи 2960 долларгача туширилган. Шунга қарамай, ушбу сумма ҳали ҳам жуда юқори ҳисобланади. Таққослаш учун, яқинда тақдим этилган ва 2 TB ички хотирага эга бўлган PS5 Pro консоли АҚШ бозорида тахминан 900 доллардан сотилмоқда. Демак, битта SSD драйвер нархига камида учта ёки тўртта энг кучли ўйин консолини сотиб олиш мумкин.
Хотира бозоридаги инқироз ва нархлар кўтарилишиixbt.com маълумотига кўра, бундай юқори нархлар нафақат бренднинг нуфузи, балки жаҳон бозоридаги NAND-хотира танқислиги билан ҳам боғлиқ. Мутахассислар хотира қурилмалари нархи ошишда давом этишини прогноз қилмоқдалар. Бу тенденция апрель ойида Sony консоллари нархининг ошишига ҳам сабаб бўлган эди.
Силикон Мотион компанияси вице-президенти Нелсон Дуанннинг таъкидлашича, ҳозирги NAND-хотира дефицити — бу "фақат бошланиши". Унинг сўзларига кўра, вазият 2027-йилга бориб янада ёмонлашиши мумкин. Дуанн чакана SSD бозори амалда йўқолиб бораётганини ва ишлаб чиқарувчилар хомашё топишда катта қийинчиликларга дуч келаётганини очиқ айтди.
Ҳозирда ҳатто йирик шахсий компьютер ишлаб чиқарувчилари ҳам етарли миқдорда оригинал флеш-хотира чипларини харид қила олмаяптилар. Кўплаб компаниялар тайёр маҳсулотларни сотиб олиб, уларни қайта ишлашга мажбур бўлмоқдалар. Бу эса якуний маҳсулот таннархининг кескин ошишига олиб келмоқда.
Ўзбекистонлик геймерлар ва технология ишқибозлари учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. PlayStation 5 ўйинлари ҳажми кундан-кунга ортиб бораётган бир пайтда, қўшимча хотирага бўлган эҳтиёж юқори. Бироқ, СанДиск тақдим этган ушбу премиум ечим нархи оддий фойдаланувчилар учун эмас, балки кўпроқ профессионал ва коллекционерлар учун мўлжалланган кўринади.
Хулоса қилиб айтганда, хотира қурилмалари бозоридаги беқарорлик яқин йилларда технологик гаджетлар нархига ўз таъсирини ўтказмай қолмайди. СанДиск ва Sony ҳамкорлигидаги ушбу маҳсулот ҳозирча бозордаги энг қиммат ва сиғимли аксессуарлардан бири бўлиб қолмоқда.
…