СанДиск компанияси PS5 учун 8 TB сиғимли SSD дискини 3700 доллардан сотувга чиқарди

·0·Техно
СанДиск компанияси PS5 учун 8 TB сиғимли SSD дискини 3700 доллардан сотувга чиқарди

СанДиск компанияси Sony PlayStation 5 ўйин консоллари учун махсус лицензияланган, рекорд даражадаги 8 TB сиғимли янги SSD драйверини тақдим этди. Бироқ қурилманинг нархи кўпчиликни ҳайратда қолдирди: расмий сайтда ушбу хотира қурилмасининг тавсия этилган нархи 3700 доллар этиб белгиланган. Бу нарх замонавий ўйин консолларининг ўзидан бир неча баробар қимматроқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда ишлаб чиқарувчининг онлайн дўконида чегирма амал қилмоқда ва маҳсулот нархи 2960 долларгача туширилган. Шунга қарамай, ушбу сумма ҳали ҳам жуда юқори ҳисобланади. Таққослаш учун, яқинда тақдим этилган ва 2 TB ички хотирага эга бўлган PS5 Pro консоли АҚШ бозорида тахминан 900 доллардан сотилмоқда. Демак, битта SSD драйвер нархига камида учта ёки тўртта энг кучли ўйин консолини сотиб олиш мумкин.

Хотира бозоридаги инқироз ва нархлар кўтарилиши

ixbt.com маълумотига кўра, бундай юқори нархлар нафақат бренднинг нуфузи, балки жаҳон бозоридаги NAND-хотира танқислиги билан ҳам боғлиқ. Мутахассислар хотира қурилмалари нархи ошишда давом этишини прогноз қилмоқдалар. Бу тенденция апрель ойида Sony консоллари нархининг ошишига ҳам сабаб бўлган эди.

Силикон Мотион компанияси вице-президенти Нелсон Дуанннинг таъкидлашича, ҳозирги NAND-хотира дефицити — бу "фақат бошланиши". Унинг сўзларига кўра, вазият 2027-йилга бориб янада ёмонлашиши мумкин. Дуанн чакана SSD бозори амалда йўқолиб бораётганини ва ишлаб чиқарувчилар хомашё топишда катта қийинчиликларга дуч келаётганини очиқ айтди.

Ҳозирда ҳатто йирик шахсий компьютер ишлаб чиқарувчилари ҳам етарли миқдорда оригинал флеш-хотира чипларини харид қила олмаяптилар. Кўплаб компаниялар тайёр маҳсулотларни сотиб олиб, уларни қайта ишлашга мажбур бўлмоқдалар. Бу эса якуний маҳсулот таннархининг кескин ошишига олиб келмоқда.

Ўзбекистонлик геймерлар ва технология ишқибозлари учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. PlayStation 5 ўйинлари ҳажми кундан-кунга ортиб бораётган бир пайтда, қўшимча хотирага бўлган эҳтиёж юқори. Бироқ, СанДиск тақдим этган ушбу премиум ечим нархи оддий фойдаланувчилар учун эмас, балки кўпроқ профессионал ва коллекционерлар учун мўлжалланган кўринади.

Хулоса қилиб айтганда, хотира қурилмалари бозоридаги беқарорлик яқин йилларда технологик гаджетлар нархига ўз таъсирини ўтказмай қолмайди. СанДиск ва Sony ҳамкорлигидаги ушбу маҳсулот ҳозирча бозордаги энг қиммат ва сиғимли аксессуарлардан бири бўлиб қолмоқда.

СанДискPlayStation 5SSDSonyТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфондаGalaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфондаБугун, 09:23Ростех ҳавода маневр қилишга қодир янги Суперкам С180 дронини тақдим этдиРостех ҳавода маневр қилишга қодир янги Суперкам С180 дронини тақдим этдиБугун, 08:52Oppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимояOppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимояБугун, 08:50Сунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқдаСунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқдаБугун, 08:28Google янги турдаги реКAPTЧА тизимини синовдан ўтказмоқда: Энди қўл ҳаракати талаб этиладиGoogle янги турдаги реКAPTЧА тизимини синовдан ўтказмоқда: Энди қўл ҳаракати талаб этиладиБугун, 08:22Elon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширдиElon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширдиБугун, 07:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди