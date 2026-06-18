Ботир Қодиров яна портлади: янги қўшиқ шов-шувга сабаб бўлди (видео)
Хонанда Ботир Қодиров 17 июн куни ўзининг янги услубдаги “Гарми ту” номли таронасини мухлисларига тақдим этди. Қўшиқ YouTube платформасига жойланганига ҳали кўп вақт ўтмаган бўлса-да, қисқа фурсат ичида 8 мингдан ортиқ томоша қилиниб, тингловчилар эътиборини тортишга улгурган.
Мазкур тарона ўзига хос оҳанги ва мазмуни билан ажралиб туради. Хонанданинг майин, ёқимли ва ҳис-туйғуларга бой ижроси қўшиқ жозибасини янада ошириб, уни тингловчилар қалбига тез етиб боришига хизмат қилмоқда.
Қўшиқнинг сўз ва мусиқаси истеъдодли ижодкор Ахлиддин Ҳакимовга тегишли бўлиб, у яна бир бор ўзининг ижодий салоҳиятини намоён этган.
Ижтимоий тармоқларда ҳам тарона илиқ кутиб олиниб, мухлислар томонидан ижобий баҳоланмоқда. Изоҳларда тингловчилар хонандага омад тилаб, қўшиқни қайта-қайта тинглаётганини ёзиб қолдиришмоқда.
Кўпчилик фикрича, “Гарми ту” яқин кунларда хит даражасига чиқиши мумкин.
…