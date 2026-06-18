Тоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқиши

·56·Спорт
Тоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқиши

Лондоннинг Тоттенхем клуби ўз сафига қўшиб олган ёш ҳимоячи Лука Вусковик Европа футболи жамоатчилиги эътиборини тортишда давом этмоқда. Германиянинг Гамбург клубидаги муваффақиятли ижара муддатидан сўнг, 19 ёшли хорватиялик футболчининг келажаги порлоқ экани ва унинг ўйин услубида жаҳон футболи афсоналарига хос хусусиятлар борлиги ҳақида гапирилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Унион Берлин клубининг собиқ бош мураббийи Ненад Бжелика ёш ҳимоячининг иқтидорига юқори баҳо бериб, уни дунёнинг энг кучли ҳужумчиларидан бири Криштиано Роналдо билан қиёслади. Бжеликанинг фикрича, Вусковикни португалиялик юлдуз билан нафақат жисмоний ҳолати, балки футболга бўлган профессионал муносабати ҳам бирлаштириб туради.

Роналдо каби меҳнатсеварлик

Sport Bild нашрига берган интервюсида Бжелика Вусковикнинг руҳий тайёргарлигига алоҳида тўхталиб ўтди. "Унинг майдондаги дадиллиги, тўп билан ишлашдаги совуққонлиги ва курашлардаги қатъияти мени ҳайратда қолдиради. Унда Криштиано Роналдони чўққига олиб чиққан хислат бор: суткасига 24 соат футбол билан яшаш", — дея таъкидлади мутахассис.

Маълумотларга кўра, Лука Вусковик 16 ёшидаёқ Хорватия олий дивизионида дебют қилган ва ўша пайтдаёқ ўзининг юқори даражадаги диққат-эътибори билан ажралиб турган. Ҳимоячи бўлишига қарамай, унинг ғалаба қозонишга бўлган иштиёқи ва ўз устида ишлаши кўплаб скаутлар назарига тушган.

Бавария ва келажак режалари

Ҳозирда Тоттенхем билан 2030-йилга қадар шартномага эга бўлган футболчи тез орада Лондон клуби ихтиёрига қайтади. Бироқ, Ненад Бжелика уни келажакда Мюнхеннинг Бавария клуби сафида кўрмоқда. Унинг сўзларига кўра, Вусковик аллақачон дунёнинг энг гранд клубларида тўп суриш даражасига етиб келган.

Goal.com нашри хабарига кўра, Вусковик ҳозирда Хорватия терма жамоаси сафида ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Ушбу мусобақа унинг трансфер бозоридаги нархи янада ошишига ва Европанинг бошқа етакчи жамоалари қизиқиши ортишига хизмат қилиши шубҳасиз.

Тоттенхем раҳбарияти учун эса бу жиддий синов бўлади. Бир томондан, жамоа ўз таркибида келажак юлдузини сақлаб қолишни истаса, иккинчи томондан, Англия Премер-лигаси ва бошқа чемпионатлардан тушаётган манфаатли таклифларни кўриб чиқишга мажбур бўлиши мумкин. Ҳозирча лондонликлар футболчини асосий таркибга тайёрлашни режалаштирмоқда.

ТоттенхемБаварияКриштиано РоналдоТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: Ибраҳима Konaте эркин агент сифатида Реал Мадрид аъзосига айландиРасман: Ибраҳима Konaте эркин агент сифатида Реал Мадрид аъзосига айландиБугун, 10:16Феруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этдиФеруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этдиБугун, 10:16Кафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатдаКафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатдаБугун, 09:57Европа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришдиЕвропа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришдиБугун, 09:10Сам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайдиСам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайдиБугун, 08:56Фабио Каннаваро Жаҳон чемпионатлари тарихида ноёб рекордни қайд этдиФабио Каннаваро Жаҳон чемпионатлари тарихида ноёб рекордни қайд этдиБугун, 08:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди