Европа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришди
Аёллар футболида трансфер бозори тобора қизғин тус олмоқда. Бу мавсумда нафақат Алексиа Путельяс ёки Сам Керр каби юлдузлар, балки келажаги порлоқ ёш иқтидорлар ҳам диққат марказида турибди. Германиянинг РБ Леипзиг клуби вингери, 19 ёшли Лиза Баум айни дамда Европанинг энг етакчи жамоалари учун асосий трансфер нишонига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Bild нашри хабарига кўра, немис клуби ўз иқтидорли футболчиси учун йирик миқдордаги товон пули олишга тайёрланмоқда. Ҳозирда Баумга Барселона, Манчестер Юнайтед, Лион, Бавария ва Лондон Сити Лаёнесс каби жамоалар жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, пойгада Лондоннинг Арсенал клуби яққол етакчилик қилаётгани айтилмоқда.
Танзаниядан Германия футболи чўққисига қадарЛиза Баум Танзанияда туғилган бўлиб, унинг отаси немис, онаси эса танзанияликдир. У тўрт ёшида оиласи билан Германияга кўчиб ўтган. Унинг футболга бўлган иштиёқи акаси Деннис билан бирга тўп тепишдан бошланган. Афсуски, акаси 17 ёшида автоҳалокат натижасида вафот этган. Баум ҳар сафар майдонга тушганда акасининг хотирасини ёд этади: унинг бутсасида акасининг бош ҳарфлари ёзилган, билагидаги боғичда эса махсус иқтибос бор.
Баум ўз фаолиятини Германиядаги маҳаллий клубларда бошлаган ва бир муддат ТСВ Пансдорф жамоасида ўйнаган ягона қиз бўлган. Кейинчалик у Гамбург академиясига қўшилди ва 15 ёшидаёқ ушбу клуб билан профессионал шартнома имзолади. Унинг ўйин услуби ва тезкорлиги РБ Леипзиг скаутлари эътиборини тортди ва у ерда ўзини кўрсата олди.
Трансфер бозоридаги бошқа ёш юлдузларЛиза Баумдан ташқари, аёллар футболида яна бир неча ёш иқтидорлар трансфер марказида турибди. Жумладан, Швеция терма жамоаси ҳужумчиси Фелисиа Счродер ўтган мавсумда 30 та гол уриб, Челси клубининг рекорд даражадаги таклифига сабаб бўлди. Шунингдек, Англия терма жамоасининг энг ёш вакили Эрика Паркинсон ҳам АҚШнинг НВСЛ лигасига ўтишга яқин турибди.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун аёллар футболидаги бундай трансферлар қизиқарли, чунки сўнгги йилларда мамлакатимизда ҳам аёллар футболига эътибор кучаймоқда. Европа грандларининг ёш иқтидорлар учун бундай кураш олиб бориши ушбу спорт турининг тижорий ва профессионал даражаси янги босқичга чиққанидан далолат беради.
Лиза Баумнинг Арсенал ёки Барселона каби клублардан бирига ўтиши унинг фаолиятида катта бурилиш ясаши кутилмоқда. Ҳозирча РБ Леипзиг раҳбарияти якуний қарорни қабул қилишдан олдин барча таклифларни кўриб чиқмоқда. Баумнинг иқтидори ва майдондаги ҳаракатлари уни нафақат Германия, балки жаҳон аёллар футболининг бўлажак юлдузларидан бирига айлантириши шубҳасиз.
…