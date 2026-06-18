Bitcoin жаҳоннинг энг йирик активлари рейтингида ўнта поғонага пастлади

·11·Иқтисодиёт
Bitcoin жаҳоннинг энг йирик активлари рейтингида ўнта поғонага пастлади

Глобал молия бозоридаги тебранишлар ва криптовалюта секторидаги умумий пасайиш фонида Bitcoin (BTC) ўзининг бозор капиталлашуви бўйича жаҳоннинг энг йирик активлари рўйхатидаги мавқеини сезиларли даражада йўқотди. Сўнгги бир йил ичида асосий криптовалюта рейтингда ўнта поғонага пастлаб, йирик корпорациялар ва қимматбаҳо металлар билан рақобатда ортда қолди. Бу ҳолат рақамли активлар бозоридаги беқарорликнинг узоқ муддатли иқтисодий оқибатларини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Компаниес Маркет Кап ресурсининг сўнгги маълумотларига кўра, ҳозирда Bitcoin дунёдаги энг йирик макроактивлар орасида 15-ўринни эгаллаб турибди. Ҳозирги вақтда энг йирик криптовалютанинг бозор капиталлашуви 1,287 триллион долларни ташкил этмоқда. ТрадингВиев таҳлиллари шуни тасдиқлайдики, бу кўрсаткич ўтган йилги даражадан қарийб 25 фоизга пастдир. Агар ўтган йилнинг октябрь ойидаги тарихий энг юқори нуқта билан солиштирилса, Bitcoin капиталлашуви деярли 50 фоизга қисқарган.

Тарихий пасайиш ва глобал контекст

Вазиятни таҳлил қиладиган бўлсак, 2025-йилнинг апрель ойида Bitcoin ўзининг энг юқори чўққиларидан бирида эди. Ўшанда унинг капиталлашуви 1,86 триллион долларга етиб, жаҳон рейтингида 5-ўринни эгаллаган эди. Ўша даврда рақамли олтин Алпҳабет (Google), Силвер (кумуш) ва Amazon каби гигантларни ортда қолдиришга муваффақ бўлганди. Бироқ, глобал иқтисодий босим ва АҚШнинг халқаро савдо тарифлари билан боғлиқ ноаниқликлар крипто бозорига жиддий зарба берди.

Машҳур таҳлилчи КолинТалксCrypto ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида қайд этишича, Bitcoinнинг бундай пасайиши узоқ муддатли истиқболда бошқа активлардан ўзиб кетадиган ўзгарувчан (волатил) активларнинг табиатига хосдир. Унинг фикрича, Bitcoin яна кучли бешликка қайтиши мумкин, бироқ бунинг учун камида 5 йилдан 10 йилгача вақт талаб этилади. Бу эса инвесторлардан катта сабр ва бозорнинг янги сиклларини кутишни тақозо этади.

Иқтисодий омиллар ва келажакдаги тахминлар

Bitcoin нархининг пасайишига бир қанча омиллар таъсир кўрсатди. Жумладан:

  • АҚШ Fedерал захира тизими (Fed) томонидан олиб борилаётган қатъий пул-кредит сиёсати;
  • Халқаро савдо алоқаларидаги тарифлар ва чекловлар;
  • Энергия ресурслари, хусусан нефт нархининг кескин ўзгариши;
  • Инвесторларнинг хатарли активлардан кўра олтин ва облигациялар каби анъанавий воситаларга интилиши.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу тенденция муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда криптовалюталар айланмаси қонуний тартибга солинаётган бир пайтда, Bitcoin капиталлашувининг пасайиши маҳаллий бозордаги фаолликка ҳам таъсир кўрсатмасдан қолмайди. Мутахассислар Bitcoinнинг қайта тикланиши жаҳон иқтисодиётидаги умумий инфляция даражаси ва йирик марказий банкларнинг фоиз ставкалари бўйича қарорларига боғлиқ бўлишини таъкидламоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Bitcoinнинг 15-ўринга тушиб кетиши унинг тугашини англатмайди, балки бозорнинг навбатдаги коррекция босқичидан далолат беради. Келгуси йилларда блокчейн технологияларининг кенгайиши ва институционал инвестицияларнинг оқими Bitcoinни яна жаҳоннинг энг қимматли активлари қаторига қайтариши кутилмоқда.

BitcoinКриптовалютаБозорИқтисодиётИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грайскале таҳлили: Aave криптовалютаси нархи 175 долларгача кўтарилиши кутилмоқдаГрайскале таҳлили: Aave криптовалютаси нархи 175 долларгача кўтарилиши кутилмоқдаБугун, 09:52Эсдалик тангалари тиражи талаб юқорилиги сабаб оширилдиЭсдалик тангалари тиражи талаб юқорилиги сабаб оширилдиБугун, 07:24АҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилдиАҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилдиБугун, 06:19ФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқдаФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқдаБугун, 06:15Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin ва Ethereum ETFъларидан 111 миллион доллар чиқиб кетдиКриптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin ва Ethereum ETFъларидан 111 миллион доллар чиқиб кетдиБугун, 06:1119 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда