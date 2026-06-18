Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?

·0·Авто
Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?

Автомобил оламида ўзининг ихчам ўлчамлари ва ўзига хос дизайни билан танилган Mini Коопер бренди янги авлод моделларини тақдим этди. Кўпчиликнинг эътибори электрлаштирилган моделларга қаратилган бир пайтда, анъанавий ички ёнув двигателига эга бўлган Mini Коопер К модели ҳамон ўз мухлисларини қизиқтириб келмоқда. Британиялик муҳандислар ушбу моделни модернизация қилишда ўтмиш анъаналари ва замонавий технологиялар ўртасидаги мувозанатни сақлаб қолишга ҳаракат қилишган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Шуни таъкидлаш жоизки, янги электр Коопер Хитойда Great Wall Мотор билан ҳамкорликда бутунлай янги платформада ишлаб чиқилаётган бўлса, бензинли версия ҳамон Оксфордда, BMW компаниясининг олди тортувчи ФААР платформасида йиғилмоқда. Ташқи кўринишидан бу икки модел деярли бир хил кўринса-да, бензинли талқин асосан 2013-йилдан бери қўлланилиб келаётган шасси ва кузов тузилмасининг чуқур модернизация қилинган кўринишидир. Autocar нашри маълумотларига кўра, ушбу моделда дизел двигателлари ва механик узатмалар қутисидан бутунлай воз кечилган.

Техник хусусиятлар ва танлов имкониятлари

Ҳозирда харидорлар учун танлов имконияти анча соддалаштирилган. Автомобил уч ёки беш эшикли кузовда таклиф этилади. Двигателлар қаторида эса 1,5 литрли уч цилиндрли турбо двигател (Коопер К модели учун) ёки 2,0 литрли тўрт цилиндрли турбо двигател (С ва Джон Коопер Воркс моделлари учун) мавжуд. Ушбу ўзгаришлар Mini ихлосмандлари учун танлов жараёнини осонлаштиришга қаратилган.

Автомобилнинг ички қисми ҳам сезиларли даражада янгиланган. Марказий панелда жойлашган улкан доирасимон сенсорли экран ва тўқилган матодан ишланган қопламалар салоннинг ўзига хослигини таъминлайди. Гарчи асосий тузилма ўзгармаган бўлса-да, янги интерер элементлари ва рақамли технологиялар ҳайдовчига бутунлай янги муҳитни ҳис қилиш имконини беради.

Комплектациялар ва дизайн ёндашуви

Mini компанияси конфигурациялар сонини ҳам оптималлаштирди. Эндиликда мижозлар учта асосий пакетдан бирини танлашлари мумкин: Sport, Классик ёки Эхклусиве. Шундан сўнг жиҳозланиш даражасига кўра 1, 2 ёки 3-босқичли пакетлар қўшилади. Масалан, Классик комплектациясидаги Mini Коопер К модели Суннйсиде Еллов рангида ва 17 дюймли енгил қотишмали дисклар билан жуда жозибали кўриниш касб этади.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Mini моделлари ўзининг ихчамлиги ва премиум мақоми билан ажралиб туради. Гарчи бизда асосан кроссоверларга талаб юқори бўлса-да, шаҳар шароитида бошқариш осон бўлган ва ўзига хос характерга эга бундай хетчбеклар доимо эътиборда бўлиб келган. Янги моделнинг бензинли талқини инфратузилма ҳали тўлиқ ривожланмаган ҳудудлар учун электр версиядан кўра қулайроқ муқобил бўлиб қолмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, янги Mini Коопер К — бу эскилик сарқити эмас, балки синалган технологияларнинг замонавий қобиқдаги талқинидир. У ўзининг "картинг" каби бошқарув ҳиссини сақлаб қолган ҳолда, ҳайдовчига кундалик фойдаланишда максимал қулайлик ва услубни вада қилади.

Mini КооперBMWАвтомобилХетчбекТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Масерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкорМасерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкорБугун, 08:27Дасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этадиДасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этадиБугун, 08:20Ҳамёнбоп кроссоверлар қироли: Янги Дасиа Дустер ўз мавқеини мустаҳкамламоқдаҲамёнбоп кроссоверлар қироли: Янги Дасиа Дустер ўз мавқеини мустаҳкамламоқдаБугун, 06:21Янгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайнЯнгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайнБугун, 05:28Россия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқдаРоссия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқдаБугун, 03:30BMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этдиBMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этдиБугун, 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди