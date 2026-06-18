Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?
Автомобил оламида ўзининг ихчам ўлчамлари ва ўзига хос дизайни билан танилган Mini Коопер бренди янги авлод моделларини тақдим этди. Кўпчиликнинг эътибори электрлаштирилган моделларга қаратилган бир пайтда, анъанавий ички ёнув двигателига эга бўлган Mini Коопер К модели ҳамон ўз мухлисларини қизиқтириб келмоқда. Британиялик муҳандислар ушбу моделни модернизация қилишда ўтмиш анъаналари ва замонавий технологиялар ўртасидаги мувозанатни сақлаб қолишга ҳаракат қилишган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Шуни таъкидлаш жоизки, янги электр Коопер Хитойда Great Wall Мотор билан ҳамкорликда бутунлай янги платформада ишлаб чиқилаётган бўлса, бензинли версия ҳамон Оксфордда, BMW компаниясининг олди тортувчи ФААР платформасида йиғилмоқда. Ташқи кўринишидан бу икки модел деярли бир хил кўринса-да, бензинли талқин асосан 2013-йилдан бери қўлланилиб келаётган шасси ва кузов тузилмасининг чуқур модернизация қилинган кўринишидир. Autocar нашри маълумотларига кўра, ушбу моделда дизел двигателлари ва механик узатмалар қутисидан бутунлай воз кечилган.
Техник хусусиятлар ва танлов имкониятлариҲозирда харидорлар учун танлов имконияти анча соддалаштирилган. Автомобил уч ёки беш эшикли кузовда таклиф этилади. Двигателлар қаторида эса 1,5 литрли уч цилиндрли турбо двигател (Коопер К модели учун) ёки 2,0 литрли тўрт цилиндрли турбо двигател (С ва Джон Коопер Воркс моделлари учун) мавжуд. Ушбу ўзгаришлар Mini ихлосмандлари учун танлов жараёнини осонлаштиришга қаратилган.
Автомобилнинг ички қисми ҳам сезиларли даражада янгиланган. Марказий панелда жойлашган улкан доирасимон сенсорли экран ва тўқилган матодан ишланган қопламалар салоннинг ўзига хослигини таъминлайди. Гарчи асосий тузилма ўзгармаган бўлса-да, янги интерер элементлари ва рақамли технологиялар ҳайдовчига бутунлай янги муҳитни ҳис қилиш имконини беради.
Комплектациялар ва дизайн ёндашувиMini компанияси конфигурациялар сонини ҳам оптималлаштирди. Эндиликда мижозлар учта асосий пакетдан бирини танлашлари мумкин: Sport, Классик ёки Эхклусиве. Шундан сўнг жиҳозланиш даражасига кўра 1, 2 ёки 3-босқичли пакетлар қўшилади. Масалан, Классик комплектациясидаги Mini Коопер К модели Суннйсиде Еллов рангида ва 17 дюймли енгил қотишмали дисклар билан жуда жозибали кўриниш касб этади.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Mini моделлари ўзининг ихчамлиги ва премиум мақоми билан ажралиб туради. Гарчи бизда асосан кроссоверларга талаб юқори бўлса-да, шаҳар шароитида бошқариш осон бўлган ва ўзига хос характерга эга бундай хетчбеклар доимо эътиборда бўлиб келган. Янги моделнинг бензинли талқини инфратузилма ҳали тўлиқ ривожланмаган ҳудудлар учун электр версиядан кўра қулайроқ муқобил бўлиб қолмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, янги Mini Коопер К — бу эскилик сарқити эмас, балки синалган технологияларнинг замонавий қобиқдаги талқинидир. У ўзининг "картинг" каби бошқарув ҳиссини сақлаб қолган ҳолда, ҳайдовчига кундалик фойдаланишда максимал қулайлик ва услубни вада қилади.
…