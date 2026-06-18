“Ассалом, мундиал!” янги талқинда интернетни забт этди (видео)

·0·Маданият
“Ассалом, мундиал!” янги талқинда интернетни забт этди (видео)

Жаҳонгир Позилжонов ижро этган машҳур “Ассалом, мундиал!” қўшиғининг озарбайжонча талқини ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, катта қизиқиш уйғотмоқда.

Мазкур қўшиқни озарбайжонлик хонанда Айнур Юсифова ижро этган бўлиб, унда ЖЧ–2026 мусобақасида иштирок этаётган Ўзбекистон ва Туркия терма жамоаларига бутун Озарбайжон халқининг самимий қўллови ифода этилган.

Тарона қисқа вақт ичида интернет фойдаланувчилари орасида машҳурликка эришиб, кўплаб ижобий изоҳларга сабаб бўлмоқда. Тингловчилар қўшиқдаги илиқ кайфият, дўстона руҳ ва қардошлик туйғуларини алоҳида эътироф этишмоқда.

Ушбу ижро Ўзбекистон терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги тарихий иштироки нафақат мамлакатимизда, балки қардош давлатларда ҳам катта қизиқиш ва ҳаяжон уйғотаётганини яна бир бор тасдиқлайди.

Кўпчилик фикрича, бундай қўшиқлар халқлар ўртасидаги дўстлик ва бирдамликни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдуз Турдиева блогерлар билан ҳамкорлик ҳақида очиқ гапирди (видео)Юлдуз Турдиева блогерлар билан ҳамкорлик ҳақида очиқ гапирди (видео)Бугун, 08:2298 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолган98 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолганБугун, 08:0662 ёшли Юлдуз Усмонованинг шижоатли рақси барчани лол қолдирди62 ёшли Юлдуз Усмонованинг шижоатли рақси барчани лол қолдирдиБугун, 06:57Отабек Умаров жаҳон чемпионатида кимга мухлислик қилади? Кутилмаган жавобОтабек Умаров жаҳон чемпионатида кимга мухлислик қилади? Кутилмаган жавобБугун, 19:12“Диско раққоси” юлдузи Митҳун Чакраборти ҳозир қандай кўринишда?“Диско раққоси” юлдузи Митҳун Чакраборти ҳозир қандай кўринишда?Кеча, 16:34Улуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқладиУлуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқладиКеча, 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидовани судга бермоқчи экан
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидовани судга бермоқчи экан