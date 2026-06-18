Грайскале таҳлили: Aave криптовалютаси нархи 175 долларгача кўтарилиши кутилмоқда

·0·Иқтисодиёт
Грайскале таҳлили: Aave криптовалютаси нархи 175 долларгача кўтарилиши кутилмоқда

Рақамли активларни бошқариш бўйича дунёдаги етакчи компаниялардан бири Грайскале Ресеарч марказлашмаган молия (DeFi) бозорига оид янги ҳисоботини эълон қилди. Унда анъанавий молия моделларини крипто активларга татбиқ этиш орқали Aave токенининг келажакдаги қиймати таҳлил қилинган. Экспертларнинг фикрича, ушбу актив бир йиллик истиқболда 175 долларгача кўтарилиши мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Грайскале таҳлилчилари Aave лойиҳасини баҳолашда акциялар, банклар ва финтех компаниялари учун қўлланиладиган дисконтланган пул оқимлари (ДКФ) ҳамда даромад мультипликаторлари усулидан фойдаланишган. Ҳозирда бозорда тахминан 75 доллар атрофида сотилаётган Aave токенининг жорий адолатли қиймати 80 дан 100 долларгача экани қайд этилган. Бу эса активнинг ҳозирда бироз паст баҳоланаётганидан далолат беради.

Даромадлилик ва ўсиш омиллари

Ҳисоботга кўра, Aave протоколи 2026-йилга бориб қарийб 60 миллион доллар соф фойда келтириши прогноз қилинмоқда. 2023-йилдан 2025-йилгача бўлган даврда лойиҳанинг тушуми олти баравардан кўпроққа ошган, операцион маржа эса тахминан 50 фоизни ташкил этмоқда. Бундай юқори кўрсаткичлар крипто лойиҳанинг анъанавий молиявий институтлар билан рақобат қила олишини кўрсатади.

Лендинг (кредитлаш) фаолияти, ГҲО стабилкоини ва институционал инвесторлар учун мўлжалланган маҳсулотлар келажакдаги даромад ўсишини таъминловчи асосий драйверлар сифатида кўрилмоқда. Бироқ, Грайскале мутахассислари протокол даромадининг ўзи токен нархи ошишига кафолат бермаслигини ҳам эслатиб ўтишган. Сабаби, йиғилган комиссия тўловлари ликвидлик етказиб берувчиларга тўланиши ёки ДАО (марказлашмаган автоном ташкилот) ихтиёрида қолиши мумкин.

Бозордаги умумий тенденциялар

Фақатгина Грайскале эмас, балки КоинШарес каби бошқа йирик актив менежерлари ҳам криптовалюталарни баҳолашда анъанавий молия усулларини қўлламоқда. Масалан, КоинШарес таҳлили Ether (ETH) активининг 2031-йилги базавий нархини 4,935 доллар этиб белгилаган. Бу ёндашув крипто бозорининг тобора етилиб бораётганини ва у профессионал инвесторлар учун тушунарлироқ таҳлил воситаларига муҳтожлигини англатади.

Standard Chartered банки прогнозларига кўра, токенизация қилинган активлар ҳисобига 2030-йилга бориб DeFi бозори 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқда. Банк таҳлилчилари Uniswap каби платформалар ушбу жараёнда марказий ўрин тутишини ва анъанавий молия билан ҳамкорлик янги инвестиция оқимларини жалб қилишини таъкидламоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Aave ва шу каби даромад келтирувчи протоколлар эндиликда шунчаки спекулятив актив эмас, балки аниқ молиявий кўрсаткичларга эга бизнес субъектлари сифатида баҳоланмоқда. Бу эса Bitcoin ва Ethereum каби асосий активлардан ташқари, алткоинлар бозорида ҳам фундаментал таҳлилнинг ўрни ортиб бораётганини кўрсатади.

BitcoinAaveКриптовалютаГрайскалеИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эсдалик тангалари тиражи талаб юқорилиги сабаб оширилдиЭсдалик тангалари тиражи талаб юқорилиги сабаб оширилдиБугун, 07:24АҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилдиАҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилдиБугун, 06:19ФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқдаФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқдаБугун, 06:15Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin ва Ethereum ETFъларидан 111 миллион доллар чиқиб кетдиКриптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin ва Ethereum ETFъларидан 111 миллион доллар чиқиб кетдиБугун, 06:1119 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Tether олтин билан таъминланган аUSDT барқарор токенини муомаладан чиқармоқдаTether олтин билан таъминланган аUSDT барқарор токенини муомаладан чиқармоқдаБугун, 03:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда