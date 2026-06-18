Грайскале таҳлили: Aave криптовалютаси нархи 175 долларгача кўтарилиши кутилмоқда
Рақамли активларни бошқариш бўйича дунёдаги етакчи компаниялардан бири Грайскале Ресеарч марказлашмаган молия (DeFi) бозорига оид янги ҳисоботини эълон қилди. Унда анъанавий молия моделларини крипто активларга татбиқ этиш орқали Aave токенининг келажакдаги қиймати таҳлил қилинган. Экспертларнинг фикрича, ушбу актив бир йиллик истиқболда 175 долларгача кўтарилиши мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Грайскале таҳлилчилари Aave лойиҳасини баҳолашда акциялар, банклар ва финтех компаниялари учун қўлланиладиган дисконтланган пул оқимлари (ДКФ) ҳамда даромад мультипликаторлари усулидан фойдаланишган. Ҳозирда бозорда тахминан 75 доллар атрофида сотилаётган Aave токенининг жорий адолатли қиймати 80 дан 100 долларгача экани қайд этилган. Бу эса активнинг ҳозирда бироз паст баҳоланаётганидан далолат беради.
Даромадлилик ва ўсиш омиллариҲисоботга кўра, Aave протоколи 2026-йилга бориб қарийб 60 миллион доллар соф фойда келтириши прогноз қилинмоқда. 2023-йилдан 2025-йилгача бўлган даврда лойиҳанинг тушуми олти баравардан кўпроққа ошган, операцион маржа эса тахминан 50 фоизни ташкил этмоқда. Бундай юқори кўрсаткичлар крипто лойиҳанинг анъанавий молиявий институтлар билан рақобат қила олишини кўрсатади.
Лендинг (кредитлаш) фаолияти, ГҲО стабилкоини ва институционал инвесторлар учун мўлжалланган маҳсулотлар келажакдаги даромад ўсишини таъминловчи асосий драйверлар сифатида кўрилмоқда. Бироқ, Грайскале мутахассислари протокол даромадининг ўзи токен нархи ошишига кафолат бермаслигини ҳам эслатиб ўтишган. Сабаби, йиғилган комиссия тўловлари ликвидлик етказиб берувчиларга тўланиши ёки ДАО (марказлашмаган автоном ташкилот) ихтиёрида қолиши мумкин.
Бозордаги умумий тенденцияларФақатгина Грайскале эмас, балки КоинШарес каби бошқа йирик актив менежерлари ҳам криптовалюталарни баҳолашда анъанавий молия усулларини қўлламоқда. Масалан, КоинШарес таҳлили Ether (ETH) активининг 2031-йилги базавий нархини 4,935 доллар этиб белгилаган. Бу ёндашув крипто бозорининг тобора етилиб бораётганини ва у профессионал инвесторлар учун тушунарлироқ таҳлил воситаларига муҳтожлигини англатади.
Standard Chartered банки прогнозларига кўра, токенизация қилинган активлар ҳисобига 2030-йилга бориб DeFi бозори 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқда. Банк таҳлилчилари Uniswap каби платформалар ушбу жараёнда марказий ўрин тутишини ва анъанавий молия билан ҳамкорлик янги инвестиция оқимларини жалб қилишини таъкидламоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Aave ва шу каби даромад келтирувчи протоколлар эндиликда шунчаки спекулятив актив эмас, балки аниқ молиявий кўрсаткичларга эга бизнес субъектлари сифатида баҳоланмоқда. Бу эса Bitcoin ва Ethereum каби асосий активлардан ташқари, алткоинлар бозорида ҳам фундаментал таҳлилнинг ўрни ортиб бораётганини кўрсатади.
…