Galaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфонда

·0·Техно
Galaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфонда

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг энг сўнгги буклама флагмани — Galaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 операцион тизимининг барқарор талқинини тарқатишни бошлади. Мазкур янгиланиш ҳозирда Ҳиндистон ва Европа минтақаларидаги фойдаланувчилар учун очиқ бўлиб, у қурилмага бир қатор интеллектуал ва тизимли қулайликларни тақдим этади. Ушбу қадам компаниянинг ўз экотизимидаги турли сегмент қурилмаларини ягона функционал даражага келтириш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Тарун Ватс томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, Ф966БХХУАБЗF1 рақамли прошивка Android 16 платформасига асосланган. Янгиланиш пакети тахминан 932 МБ ҳажмни ташкил этади ва у билан бирга 2026-йил 5-июн санасидаги хавфсизлик патчи ҳам ўрнатилади. Бу эса фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари ҳимоясини янги босқичга олиб чиқади.

Сунъий интеллект ва билдиришномалар бошқаруви

One UI 8.5 талқинининг асосий янгиликлари аввалроқ Galaxy S26 флагманларида дебют қилган эди. Эндиликда ушбу функциялар Galaxy Z Фолд7 эгаларига ҳам тақдим этилмоқда. Янгиланишнинг энг диққатга сазовор жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

  • Bildиришномаларни устуворлик асосида тартиблаш (приоритизация);
  • Келаётган хабарларнинг мазмунини автоматик равишда қисқача хулоса қилиб бериш;
  • Тизимнинг ўзида турли файллар таркибини таҳлил қилиш ва уларнинг қисқа мазмунини шакллантириш функцияси.
Ушбу имкониятлар айниқса Galaxy Z Фолд7 каби катта экранли қурилмаларда иш унумдорлигини оширишга хизмат қилади. Фойдаланувчилар энди ҳар бир ҳужжатни тўлиқ очиб ўтирмасдан, унинг моҳиятини тизимнинг ўзида кўриб олишлари мумкин бўлади.

Қизиғи шундаки, Samsung ушбу янги функцияларни Galaxy S25 моделлари учун ҳам очиқлаган бўлса-да, Galaxy S24 фойдаланувчилари охирги янгиланишда бу имкониятлардан маҳрум бўлишди. Бу эса компаниянинг энг янги сунъий интеллект функцияларини асосан сўнгги икки авлод флагманлари учун сақлаб қолаётганидан далолат беради.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланиш яқин кунларда очиқ бўлиши кутилмоқда. Одатда Европа минтақаси учун чиқарилган прошивкалар Марказий Осиё бозоридаги қурилмаларга қисқа вақт ичида етиб келади. Янгиланишни текшириш учун смартфон созламаларидан "Дастурий таъминот янгиланиши" бўлимига ўтиш тавсия этилади.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, инсайдер Тарун Ватс аввалроқ One UI 8.0 бета-талқинининг чиқиш саналари ва Galaxy S24 ҳамда Galaxy S25 моделларининг тақдимот вақтларини аниқ прогноз қилган эди. Унинг навбатдаги маълумотлари Samsung фойдаланувчилари учун дастурий таъминот ривожланишининг янги босқичини кўрсатиб бермоқда.

SamsungGalaxy Z Фолд7One UI 8.5Android 16Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ростех ҳавода маневр қилишга қодир янги Суперкам С180 дронини тақдим этдиРостех ҳавода маневр қилишга қодир янги Суперкам С180 дронини тақдим этдиБугун, 08:52Oppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимояOppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимояБугун, 08:50Сунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқдаСунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқдаБугун, 08:28Google янги турдаги реКAPTЧА тизимини синовдан ўтказмоқда: Энди қўл ҳаракати талаб этиладиGoogle янги турдаги реКAPTЧА тизимини синовдан ўтказмоқда: Энди қўл ҳаракати талаб этиладиБугун, 08:22Elon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширдиElon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширдиБугун, 07:28Computex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этдиComputex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этдиБугун, 07:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди