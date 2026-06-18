Galaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфонда
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг энг сўнгги буклама флагмани — Galaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 операцион тизимининг барқарор талқинини тарқатишни бошлади. Мазкур янгиланиш ҳозирда Ҳиндистон ва Европа минтақаларидаги фойдаланувчилар учун очиқ бўлиб, у қурилмага бир қатор интеллектуал ва тизимли қулайликларни тақдим этади. Ушбу қадам компаниянинг ўз экотизимидаги турли сегмент қурилмаларини ягона функционал даражага келтириш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Тарун Ватс томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, Ф966БХХУАБЗF1 рақамли прошивка Android 16 платформасига асосланган. Янгиланиш пакети тахминан 932 МБ ҳажмни ташкил этади ва у билан бирга 2026-йил 5-июн санасидаги хавфсизлик патчи ҳам ўрнатилади. Бу эса фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари ҳимоясини янги босқичга олиб чиқади.
Сунъий интеллект ва билдиришномалар бошқарувиOne UI 8.5 талқинининг асосий янгиликлари аввалроқ Galaxy S26 флагманларида дебют қилган эди. Эндиликда ушбу функциялар Galaxy Z Фолд7 эгаларига ҳам тақдим этилмоқда. Янгиланишнинг энг диққатга сазовор жиҳатлари қуйидагилардан иборат:
- Bildиришномаларни устуворлик асосида тартиблаш (приоритизация);
- Келаётган хабарларнинг мазмунини автоматик равишда қисқача хулоса қилиб бериш;
- Тизимнинг ўзида турли файллар таркибини таҳлил қилиш ва уларнинг қисқа мазмунини шакллантириш функцияси.
Қизиғи шундаки, Samsung ушбу янги функцияларни Galaxy S25 моделлари учун ҳам очиқлаган бўлса-да, Galaxy S24 фойдаланувчилари охирги янгиланишда бу имкониятлардан маҳрум бўлишди. Бу эса компаниянинг энг янги сунъий интеллект функцияларини асосан сўнгги икки авлод флагманлари учун сақлаб қолаётганидан далолат беради.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланиш яқин кунларда очиқ бўлиши кутилмоқда. Одатда Европа минтақаси учун чиқарилган прошивкалар Марказий Осиё бозоридаги қурилмаларга қисқа вақт ичида етиб келади. Янгиланишни текшириш учун смартфон созламаларидан "Дастурий таъминот янгиланиши" бўлимига ўтиш тавсия этилади.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, инсайдер Тарун Ватс аввалроқ One UI 8.0 бета-талқинининг чиқиш саналари ва Galaxy S24 ҳамда Galaxy S25 моделларининг тақдимот вақтларини аниқ прогноз қилган эди. Унинг навбатдаги маълумотлари Samsung фойдаланувчилари учун дастурий таъминот ривожланишининг янги босқичини кўрсатиб бермоқда.
…