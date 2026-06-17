Скалони Мессининг Жазоирга қаршиўйиндаги маҳоратидан ҳайратга тушди
Шимолий Америка стадионларида миллионлаб ишқибозлар нигоҳи остида шиддатли давом этаётган ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг илк қайноқ натижалари ва экспертларнинг диққатга сазовор фикрлари билан дунё оммасини ром этмоқда. Гуруҳ босқичининг дастлабки турида Африка қитъасининг жиддий вакилларидан бири — Жазоир терма жамоасини 3:0 ҳисобида яксон этган амалдаги жаҳон чемпионлари айни дамда Океан ортида бош мавзуга айланди. Ушбу мазмунли ва йирик ғалабадан сўнг, Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони матбуот анжуманида иштирок этиб, учрашув қаҳрамони Лионель Мессининг сеҳрли ўйини ва жамоасининг умумий тактикаси ҳақида тўлқинланиб гапирди.
Скалони: «Лео мени сўзсиз қолдирди, у 20 йилдан бери мўъжиза кўрсатмоқда»
Учрашув тақдирини бир ўзи ҳал қилиб, рақиб дарвозасига даҳшатли учта гол йўллаган сардор Лионель Мессининг маҳорати ҳақида гапирар экан, тажрибали мутахассис ўз ҳайратини яшириб ўтирмади.
«Тўғрисини айтсам, Лео бугун майдонда кўрсатган кароматлари билан мени сўзсиз қолдирди. Мен у ҳақида яна қандай янги таъриф ёки мақтов сўзларини айта оламан? У шунчаки ақлбовар қилмас даражадаги буюк феномен. Месси бундай юқори савияни ва мўъжизаларни мана 20 йилдирки, тинимсиз равишда намойиш этиб келмоқда. Бутун футбол олами, миллионлаб ишқибозлар унинг ҳар бир ҳаракатидан чексиз завқ ва лаҳзалик ҳузур олишлари бежиз эмас», — дея ўз шогирди пойига таъзим қилди Скалони.
Шунингдек, мураббий жамоанинг майдондаги фалсафаси ва асосий устунлигига ҳам тўхталиб ўтди: «Биз тўп назорати ва мазмунли ўйин услубида ҳеч қачон рақибга таслим бўлмаймиз. Майдонда тўп билан қандай муомала қилиш — бу бизнинг қон-қонимизга сингиб кетган асл услубимиздир ва ҳар бир учрашувда буни ёдда тутиб ҳаракат қилиш ўта муҳим».
Қуйидаги расмий спорт-таҳлилий жадвал орқали Лионель Скалонининг Жазоир билан учрашувдан кейинги хулосалари, тактик қарашлари ва Аргентина терма жамоасининг турнирдаги ҳолати билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Скалонининг асосий тезислари
Лионель Мессига берилган баҳо
Аргентинанинг тактик принципи
ЖЧ стартларининг психологик омили
• Илк ўйиндаги ғалаба жуда муҳим эди
• Жазоир осонликча таслим бўлмади
• Сўзсиз қолдирадиган даҳо
• 20 йилдан бери барқарор фаолият
• Тўп назоратида ҳеч қачон чекинмаслик
• Ҳужумкор ва мазмунли футбол
• ЖЧ-2022 даги хатодан хулоса чиқарилди
• Турнирни ғалаба билан бошлаш лозим
«Қатардаги хатодан тўғри хулоса чиқардик»
Терма жамоа устози жаҳон чемпионатларидаги дастлабки баҳслар футболчилар учун ҳамиша руҳий жиҳатдан оғир ва босим остида кечишини эслатиб ўтди. Бу борада у 2022 йилги Қатар мундиалдаги дастлабки омадсиз стартни ёдга олди.
«Жаҳон чемпионатининг илк қадами ҳар доим ўта мураккаб ва ҳаяжонли бўлади. Ўтган дунё биринчилигида биз муваффақиятсиз старт олиб, ўзимизни қийин аҳволга солиб қўйган эдик (Саудия Арабистонидан учраган мағлубият назарда тутилмоқда). Шу сабабли бугун Шимолий Америкадаги юришимизни чиройли ва ишончли ғалаба билан бошлаб олиш биз учун сув ва ҳаводек зарур эди», — деди аргентиналик мутахассис.
Сўзи якунида Скалони мағлуб этилган рақиб шаънига ҳам илиқ фикрлар билдиришни унутмади: «Биз майдонга тушишдан олдин ўта оғир синов кутаётганини яхши англаб тургандик. Жазоир — тактик жиҳатдан жуда сифатли ва тартибли футбол ўйнайдиган жамоа. Улар бугун майдонда жуда катта ҳажмдаги ишни бажаришди, шу боис бу баҳс биз учун асло осон кечмади».
Ушбу ёрқин зафардан сўнг Аргентина миллий терма жамоаси 3 очко ва тўплар нисбатига кўра «J» гуруҳининг яққол пешқадамларидан бирига айланиб олди. Тантана қилаётган «Албиселесте» навбатдаги тур доирасида Европанинг жиддий вакили — Австрия терма жамоасига қарши майдонга тушади.
Замин спорт шарҳловчиларининг қараши:
Скалонининг хотиржамлиги ва Мессининг бундай даҳшатли спорт формаси Аргентинанинг унвонини ҳимоя қилиш учун Океан ортига келганини яққол кўрсатмоқда. Энг муҳими, жамоа Қатардаги хатолардан дарс олган ва турнирни хавфли таваккалчиликсиз бошлади. Кейинги турда Австрияга қарши баҳсда Мессидан навбатдаги голлар ва мутлақ рекордни кутиб қоламиз!
Амалдаги дунё чемпионларининг ЖЧ-2026 стадионларидаги зафарли одимлари, Лионель Скалонининг тактик юришлари ва дунё футболига оид энг тезкор, ишончли спорт янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!
…