Лионель Месси Роналду ҳақидаги шов-шувли ҳақиқатни очиқлаб ўтди

·0·Спорт
Лионель Месси Роналду ҳақидаги шов-шувли ҳақиқатни очиқлаб ўтди

Шимолий Америка яшил майдонларини ларзага солаётган ЖЧ-2026 мусобақаси фақатгина голлар ва шиддатли баҳслар билан эмас, балки футбол юлдузларининг ОАВдаги шов-шувли баёнотлари билан ҳам дунё диққат марказида турибди. Гуруҳ босқичининг дастлабки турида Жазоир терма жамоаси устидан қозонилган йирик (3:0) ғалаба ва унда қайд этилган тарихий хет-трикдан сўнг, Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси жаҳон футболидаги энг катта интрига — Криштиану Роналду билан ўртадаги рақобат ва тарихдаги энг буюк футболчи мақоми борасида кутилмаган ва шов-шувли фикрларни билдириб ўтди.

Лео Месси: «Роналду энг кучлилардан бири, аммо у биринчи эмас»

Дунё футболи тарихидаги энг буюк иқтидор эгаси бўлмиш Лионель Месси жаҳон чемпионатлари солномасида энг яхши тўпурарлар қаторидан жой олаётгани ўзи учун улкан фахр ва шараф эканлигини яшириб ўтирмади. Шу билан бирга, аргентиналик даҳо ўз одатига кўра шахсий ютуқлар, қуруқ статистика ва рекордлар ортидан қувмаслигини, улар ўзи учун иккинчи даражали эканини алоҳида қайд этди. Бироқ унинг аср рақобатчиси бўлмиш португалиялик афсона Криштиану Роналду ҳақида айтган сўзлари ОАВда яшин тезлигида тарқалди.

«Мен мана шундай буюк чарм тўп усталари билан бир қаторда тилга олинаётганим ва улар билан рақобатлаша олаётганимдан чин қалбдан фахрланаман. Аммо шахсан мен учун бундай кўрсаткичлар у қадар катта аҳамиятга эга эмас. Роналдуга келадиган бўлсак, у ҳеч шак-шубҳасиз футбол тарихидаги энг кучли ва буюк ўйинчилардан бири саналади, бироқ у футбол тарихида асло биринчи рақамли эмас», — дея Мессининг кутилмаган сўзларини келтирмоқда машҳур халқаро "Infobae" нашри.

Қуйидаги спорт-таҳлилий жадвал орқали Лионель Мессининг Роналду ҳақидаги фикрлари ва жаҳон чемпионатлари тарихидаги тўпурарлик пойгасининг айни дамдаги ҳолати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мессининг сўнгги натижаси

Криштиану Роналду ҳақидаги баҳоси

Шахсий рекордларга бўлган муносабати

ЖЧ тарихидаги тўпурарлик етакчилари

Жазоир дарвозасига хет-трик



• Аргентина ғалабаси (3:0)


• Мессида 16 та гол

• Тарихдаги энг кучлилардан бири


• Аммо у биринчи рақамли эмас


• Мақоми шартли

• Шахсий статистика муҳим эмас


• Буюк номлар билан бир қаторда бўлиш — шараф

Мирослав Клозе ва Лионель Месси



• Ҳар икки афсонада 16 тадан гол бор


• Пешқадамлик бўлишиб турилибди

Тўпурарлар карвонида икки ҳокимлик: Клозе ва Месси пешқадам!

Жазоир терма жамоаси дарвозасини уч бор аниқ нишонга олган Лионель Месси, ушбу муваффақиятдан сўнг жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида Германия футболи афсонаси Мирослав Клозега етиб олди. Айни дамда ҳар икки футболчи ҳисобида 16 тадан гол мавжуд бўлиб, улар мундиаллар тарихида мутлақ пешқадамликни ўзаро бўлишиб туришибди. Навбатдаги тур баҳсларида Лео яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол этса, бу борада якка пешқадамга айланиб, Клозени тахтдан тушириши мумкин.

Замин спорт шарҳловчиларининг қараши:

Лионель Мессининг Роналду борасидаги ушбу фикрлари шунчаки ҳасад ёки рақобат эмас, балки йиллар давомида шаклланган футбол фалсафасининг маҳсулидир. Месси майдонда жамоавий ўйинни ва совринларни ҳамма нарсадан устун қўйиши билан ажралиб туради. Клозенинг рекорди янгиланиши арафасида турган Лео ўзининг биринчи рақамли эканлигини статистикасиз ҳам майдондаги сеҳрли ўйини билан аллақачон исботлаб бўлган!

Замонамизнинг икки буюк даҳоси ўртасидаги масофавий тактик жанглар, ЖЧ-2026 стадионларидан энг қайноқ ва эксклюзив спорт хабарлари ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Бугун, 05:24Месси биринчи голдан кейин нега йиғлагани сабабини очиқлади (видео)Месси биринчи голдан кейин нега йиғлагани сабабини очиқлади (видео)Бугун, 05:23Месси Жазоирга қарши баҳсда хет-трик қайд этиб тарих яратди(видео)Месси Жазоирга қарши баҳсда хет-трик қайд этиб тарих яратди(видео)Бугун, 05:17Аргентина - Жазоир ўйинида Месси киритган учта голнинг видеоси...Аргентина - Жазоир ўйинида Месси киритган учта голнинг видеоси...Бугун, 05:10Лионель Скалони Родриго Де Паулнинг MLSга ўтиш қарорини қўллаб-қувватладиЛионель Скалони Родриго Де Паулнинг MLSга ўтиш қарорини қўллаб-қувватладиБугун, 04:56Лионель Месси ЖЧ-2026ни рекорд билан бошлади: Аргентина Жазоирни мағлуб этдиЛионель Месси ЖЧ-2026ни рекорд билан бошлади: Аргентина Жазоирни мағлуб этдиБугун, 03:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди