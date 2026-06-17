Лионель Месси Роналду ҳақидаги шов-шувли ҳақиқатни очиқлаб ўтди
Шимолий Америка яшил майдонларини ларзага солаётган ЖЧ-2026 мусобақаси фақатгина голлар ва шиддатли баҳслар билан эмас, балки футбол юлдузларининг ОАВдаги шов-шувли баёнотлари билан ҳам дунё диққат марказида турибди. Гуруҳ босқичининг дастлабки турида Жазоир терма жамоаси устидан қозонилган йирик (3:0) ғалаба ва унда қайд этилган тарихий хет-трикдан сўнг, Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси жаҳон футболидаги энг катта интрига — Криштиану Роналду билан ўртадаги рақобат ва тарихдаги энг буюк футболчи мақоми борасида кутилмаган ва шов-шувли фикрларни билдириб ўтди.
Лео Месси: «Роналду энг кучлилардан бири, аммо у биринчи эмас»
Дунё футболи тарихидаги энг буюк иқтидор эгаси бўлмиш Лионель Месси жаҳон чемпионатлари солномасида энг яхши тўпурарлар қаторидан жой олаётгани ўзи учун улкан фахр ва шараф эканлигини яшириб ўтирмади. Шу билан бирга, аргентиналик даҳо ўз одатига кўра шахсий ютуқлар, қуруқ статистика ва рекордлар ортидан қувмаслигини, улар ўзи учун иккинчи даражали эканини алоҳида қайд этди. Бироқ унинг аср рақобатчиси бўлмиш португалиялик афсона Криштиану Роналду ҳақида айтган сўзлари ОАВда яшин тезлигида тарқалди.
«Мен мана шундай буюк чарм тўп усталари билан бир қаторда тилга олинаётганим ва улар билан рақобатлаша олаётганимдан чин қалбдан фахрланаман. Аммо шахсан мен учун бундай кўрсаткичлар у қадар катта аҳамиятга эга эмас. Роналдуга келадиган бўлсак, у ҳеч шак-шубҳасиз футбол тарихидаги энг кучли ва буюк ўйинчилардан бири саналади, бироқ у футбол тарихида асло биринчи рақамли эмас», — дея Мессининг кутилмаган сўзларини келтирмоқда машҳур халқаро "Infobae" нашри.
Қуйидаги спорт-таҳлилий жадвал орқали Лионель Мессининг Роналду ҳақидаги фикрлари ва жаҳон чемпионатлари тарихидаги тўпурарлик пойгасининг айни дамдаги ҳолати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мессининг сўнгги натижаси
Криштиану Роналду ҳақидаги баҳоси
Шахсий рекордларга бўлган муносабати
ЖЧ тарихидаги тўпурарлик етакчилари
Жазоир дарвозасига хет-трик
• Аргентина ғалабаси (3:0)
• Мессида 16 та гол
• Тарихдаги энг кучлилардан бири
• Аммо у биринчи рақамли эмас
• Мақоми шартли
• Шахсий статистика муҳим эмас
• Буюк номлар билан бир қаторда бўлиш — шараф
Мирослав Клозе ва Лионель Месси
• Ҳар икки афсонада 16 тадан гол бор
• Пешқадамлик бўлишиб турилибди
Тўпурарлар карвонида икки ҳокимлик: Клозе ва Месси пешқадам!
Жазоир терма жамоаси дарвозасини уч бор аниқ нишонга олган Лионель Месси, ушбу муваффақиятдан сўнг жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида Германия футболи афсонаси Мирослав Клозега етиб олди. Айни дамда ҳар икки футболчи ҳисобида 16 тадан гол мавжуд бўлиб, улар мундиаллар тарихида мутлақ пешқадамликни ўзаро бўлишиб туришибди. Навбатдаги тур баҳсларида Лео яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол этса, бу борада якка пешқадамга айланиб, Клозени тахтдан тушириши мумкин.
Замин спорт шарҳловчиларининг қараши:
Лионель Мессининг Роналду борасидаги ушбу фикрлари шунчаки ҳасад ёки рақобат эмас, балки йиллар давомида шаклланган футбол фалсафасининг маҳсулидир. Месси майдонда жамоавий ўйинни ва совринларни ҳамма нарсадан устун қўйиши билан ажралиб туради. Клозенинг рекорди янгиланиши арафасида турган Лео ўзининг биринчи рақамли эканлигини статистикасиз ҳам майдондаги сеҳрли ўйини билан аллақачон исботлаб бўлган!
Замонамизнинг икки буюк даҳоси ўртасидаги масофавий тактик жанглар, ЖЧ-2026 стадионларидан энг қайноқ ва эксклюзив спорт хабарлари ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…