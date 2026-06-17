ЖЧ-2026да бугун тўртта муҳим ва қизиқ учрашув ўтказилади...

·27·Спорт
ЖЧ-2026да бугун тўртта муҳим ва қизиқ учрашув ўтказилади...

АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичи баҳслари қизғин давом этмоқда. Бугун кечқурун ва эртага тонгда футбол мухлисларини тўртта қизиқарли учрашув кутиб турибди.

Кун дастуридан Португалия — Конго Демократик Республикаси, Англия — Хорватия, Гана — Панама ҳамда Ўзбекистон — Колумбия ўйинлари ўрин олган. Учрашувлар Тошкент вақти билан кечки соат 22:00 дан бошланиб, эрталабки 07:00 гача давом этади.

Куннинг биринчи баҳсида Португалия терма жамоаси Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади. Учрашув Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.

Португалия бу баҳсда фаворит сифатида кўрилмоқда. Жамоа таркибида дунё футболида катта тажриба орттирган машҳур футболчилар бор. Конго ДР эса жисмоний жиҳатдан бақувват, тезкор ва курашчан футболчилардан ташкил топгани билан хавфли рақиб ҳисобланади.

Африка ва Европа футбол мактаблари ўртасидаги бу тўқнашувда Португалия тўпни назорат қилишга интилса, Конго ДР тезкор қарши ҳужумлар ва яккакурашлар орқали имконият излаши мумкин. Гуруҳдаги илк учрашув бўлгани учун ҳар икки жамоа ҳам мусобақани ғалаба билан бошлашга ҳаракат қилади.

Тун яримидан кейин Англия ва Хорватия терма жамоалари ўзаро куч синашади. Учрашув Тошкент вақти билан соат 01:00 да старт олади.

Бу беллашув куннинг марказий ўйинларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Англия кучли ва юлдузларга бой таркибга эга бўлса, Хорватия катта турнирлардаги тажрибаси, жамоавийлиги ва майдон марказидаги тартибли ҳаракатлари билан ажралиб туради.

Англия терма жамоаси гуруҳдаги биринчи баҳсдаёқ ўз мақсадини кўрсатишни истайди. Хорватия эса ҳар қандай фаворитга қарши кураша олишини аввалги йирик мусобақаларда бир неча бор исботлаган. Шу боис бу ўйинда майда деталлар, стандарт вазиятлар ва марказдаги кураш ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.

Соат 04:00 да Гана ва Панама терма жамоалари майдонга тушади. Ушбу беллашувда икки хил футбол услуби тўқнашади.

Гана Африка футболига хос тезлик, куч ва индивидуал маҳоратга таянади. Панама эса интизомли ҳимоя ва жамоавий ҳаракат орқали рақибга қаршилик кўрсатишга интилади. Ҳар икки жамоа учун бу ўйин гуруҳдаги кейинги тақдирни белгилашда катта аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Куннинг Ўзбекистон мухлислари учун энг муҳим учрашуви тонгги соат 07:00 да бошланади. Миллий терма жамоамиз тарихда илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида майдонга тушиб, Колумбияга қарши куч синашади.

Бу баҳс Ўзбекистон футболи тарихида алоҳида ўрин эгаллайди. Йиллар давомида кутилган орзу ниҳоят амалга ошмоқда ва “оқ бўрилар” мундиалдаги илк қадамини қўяди.

Колумбия техник, тезкор ва халқаро тажрибага эга футболчилардан ташкил топган кучли жамоа ҳисобланади. Рақиб таркибида Жанубий Америка ва Европа клубларида тўп сураётган юқори савияли ўйинчилар бор. Шу боис Ўзбекистон учун биринчи учрашув жуда оғир синов бўлади.

Фабио Каннаваро шогирдларидан ҳимояда юқори интизом, марказдаги қаттиқ кураш ва қарши ҳужумларда аниқлик талаб этилади. Абдуқодир Ҳусанов, Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов ва бошқа етакчиларнинг ҳаракати жамоа натижасига катта таъсир кўрсатиши мумкин.

Ўзбекистон бу учрашувда фақат натижа учун эмас, балки бутун дунёга миллий футболимизнинг даражасини намойиш этиш учун ҳам майдонга чиқади. Жамоани Ўзбекистонда ва хорижда миллионлаб мухлислар қўллаб-қувватлайди.

17/18 июнь кунги ўйинлар жадвали:

  • 22:00 — Португалия — Конго Демократик Республикаси

  • 01:00 — Англия — Хорватия

  • 04:00 — Гана — Панама

  • 07:00 — Ўзбекистон — Колумбия

Жаҳон чемпионатидаги ҳар бир биринчи тур учрашуви катта аҳамиятга эга. Дастлабки ғалаба жамоаларга ишонч ва муҳим уч очко тақдим этса, мағлубият кейинги баҳсларда босимни оширади.

Шу боис бугун майдонга тушадиган барча термалар ўйинни эҳтиёткор, аммо катта мотивация билан бошлаши кутилмоқда. Мухлислар учун эса кечқурундан тонггача давом этадиган ҳақиқий футбол марафони бошланади.

Албатта, асосий эътибор соат 07:00 даги Ўзбекистон — Колумбия учрашувига қаратилади. Бу баҳс натижасидан қатъи назар, миллий футболимиз тарихида унутилмас саҳифа сифатида қолади.

ПортугалияАнглияХорватияКолумбияМексика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев Жаҳон чемпионатида порлаши кутилаётган юлдузлар рўйхатига кирдиАббосбек Файзуллаев Жаҳон чемпионатида порлаши кутилаётган юлдузлар рўйхатига кирдиБугун, 06:02Скалони Мессининг Жазоирга қаршиўйиндаги маҳоратидан ҳайратга тушдиСкалони Мессининг Жазоирга қаршиўйиндаги маҳоратидан ҳайратга тушдиБугун, 05:42Лионель Месси Роналду ҳақидаги шов-шувли ҳақиқатни очиқлаб ўтдиЛионель Месси Роналду ҳақидаги шов-шувли ҳақиқатни очиқлаб ўтдиБугун, 05:34Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Бугун, 05:24Месси биринчи голдан кейин нега йиғлагани сабабини очиқлади (видео)Месси биринчи голдан кейин нега йиғлагани сабабини очиқлади (видео)Бугун, 05:23Месси Жазоирга қарши баҳсда хет-трик қайд этиб тарих яратди(видео)Месси Жазоирга қарши баҳсда хет-трик қайд этиб тарих яратди(видео)Бугун, 05:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди