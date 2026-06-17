ЖЧ-2026да бугун тўртта муҳим ва қизиқ учрашув ўтказилади...
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичи баҳслари қизғин давом этмоқда. Бугун кечқурун ва эртага тонгда футбол мухлисларини тўртта қизиқарли учрашув кутиб турибди.
Кун дастуридан Португалия — Конго Демократик Республикаси, Англия — Хорватия, Гана — Панама ҳамда Ўзбекистон — Колумбия ўйинлари ўрин олган. Учрашувлар Тошкент вақти билан кечки соат 22:00 дан бошланиб, эрталабки 07:00 гача давом этади.
Куннинг биринчи баҳсида Португалия терма жамоаси Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади. Учрашув Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.
Португалия бу баҳсда фаворит сифатида кўрилмоқда. Жамоа таркибида дунё футболида катта тажриба орттирган машҳур футболчилар бор. Конго ДР эса жисмоний жиҳатдан бақувват, тезкор ва курашчан футболчилардан ташкил топгани билан хавфли рақиб ҳисобланади.
Африка ва Европа футбол мактаблари ўртасидаги бу тўқнашувда Португалия тўпни назорат қилишга интилса, Конго ДР тезкор қарши ҳужумлар ва яккакурашлар орқали имконият излаши мумкин. Гуруҳдаги илк учрашув бўлгани учун ҳар икки жамоа ҳам мусобақани ғалаба билан бошлашга ҳаракат қилади.
Тун яримидан кейин Англия ва Хорватия терма жамоалари ўзаро куч синашади. Учрашув Тошкент вақти билан соат 01:00 да старт олади.
Бу беллашув куннинг марказий ўйинларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Англия кучли ва юлдузларга бой таркибга эга бўлса, Хорватия катта турнирлардаги тажрибаси, жамоавийлиги ва майдон марказидаги тартибли ҳаракатлари билан ажралиб туради.
Англия терма жамоаси гуруҳдаги биринчи баҳсдаёқ ўз мақсадини кўрсатишни истайди. Хорватия эса ҳар қандай фаворитга қарши кураша олишини аввалги йирик мусобақаларда бир неча бор исботлаган. Шу боис бу ўйинда майда деталлар, стандарт вазиятлар ва марказдаги кураш ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.
Соат 04:00 да Гана ва Панама терма жамоалари майдонга тушади. Ушбу беллашувда икки хил футбол услуби тўқнашади.
Гана Африка футболига хос тезлик, куч ва индивидуал маҳоратга таянади. Панама эса интизомли ҳимоя ва жамоавий ҳаракат орқали рақибга қаршилик кўрсатишга интилади. Ҳар икки жамоа учун бу ўйин гуруҳдаги кейинги тақдирни белгилашда катта аҳамиятга эга бўлиши мумкин.
Куннинг Ўзбекистон мухлислари учун энг муҳим учрашуви тонгги соат 07:00 да бошланади. Миллий терма жамоамиз тарихда илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида майдонга тушиб, Колумбияга қарши куч синашади.
Бу баҳс Ўзбекистон футболи тарихида алоҳида ўрин эгаллайди. Йиллар давомида кутилган орзу ниҳоят амалга ошмоқда ва “оқ бўрилар” мундиалдаги илк қадамини қўяди.
Колумбия техник, тезкор ва халқаро тажрибага эга футболчилардан ташкил топган кучли жамоа ҳисобланади. Рақиб таркибида Жанубий Америка ва Европа клубларида тўп сураётган юқори савияли ўйинчилар бор. Шу боис Ўзбекистон учун биринчи учрашув жуда оғир синов бўлади.
Фабио Каннаваро шогирдларидан ҳимояда юқори интизом, марказдаги қаттиқ кураш ва қарши ҳужумларда аниқлик талаб этилади. Абдуқодир Ҳусанов, Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов ва бошқа етакчиларнинг ҳаракати жамоа натижасига катта таъсир кўрсатиши мумкин.
Ўзбекистон бу учрашувда фақат натижа учун эмас, балки бутун дунёга миллий футболимизнинг даражасини намойиш этиш учун ҳам майдонга чиқади. Жамоани Ўзбекистонда ва хорижда миллионлаб мухлислар қўллаб-қувватлайди.
17/18 июнь кунги ўйинлар жадвали:
22:00 — Португалия — Конго Демократик Республикаси
01:00 — Англия — Хорватия
04:00 — Гана — Панама
07:00 — Ўзбекистон — Колумбия
Жаҳон чемпионатидаги ҳар бир биринчи тур учрашуви катта аҳамиятга эга. Дастлабки ғалаба жамоаларга ишонч ва муҳим уч очко тақдим этса, мағлубият кейинги баҳсларда босимни оширади.
Шу боис бугун майдонга тушадиган барча термалар ўйинни эҳтиёткор, аммо катта мотивация билан бошлаши кутилмоқда. Мухлислар учун эса кечқурундан тонггача давом этадиган ҳақиқий футбол марафони бошланади.
Албатта, асосий эътибор соат 07:00 даги Ўзбекистон — Колумбия учрашувига қаратилади. Бу баҳс натижасидан қатъи назар, миллий футболимиз тарихида унутилмас саҳифа сифатида қолади.
…