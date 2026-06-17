Навоийда савдо дўконлари ва омборхонада йирик ёнғин чиқди

·0·Жамият
Навоийда савдо дўконлари ва омборхонада йирик ёнғин чиқди

Навоий вилоятининг Учқудуқ туманида озиқ-овқат ва қурилиш маҳсулотлари сотиладиган савдо дўконлари ҳамда омборхонада ёнғин содир бўлди. Бу ҳақда вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси матбуот хизмати маълум қилди.

Маълум қилинишича, 16 июнь куни соат 18:35 да “Мустақиллик” маҳалласи Амир Темур кўчасида жойлашган “Эл Барака Ул Ҳақ” МЧЖ ҳамда “Лидер Базар” ЯТТга тегишли озиқ-овқат ва қурилиш моллари дўконлари ҳамда омборхона ёнаётгани ҳақида ФВБга хабар келиб тушган.

Хабар асосида воқеа жойига Учқудуқ тумани ФВБ, НКМК АЖ ва “Навоийуран” ДКнинг ёнғин-қутқарув бўлинмаларидан жами 6 та махсус экипаж жалб қилинган.

Қутқарувчилар ҳодиса жойига соат 18:38 да етиб бориб, соат 19:06 да ёнғинни қуршаб олган ва соат 20:05 да тўлиқ бартараф этган.

Ёнғин оқибатида савдо дўконлари ва қурилиш маҳсулотлари сақланган ҳудуднинг тахминан 300 квадрат метр қисми зарарланган. Шу билан бирга, 2 минг квадрат метр майдон ёнғиндан сақлаб қолинган.

Ҳозирча тан жароҳати олган фуқаролар ҳақида маълумот келиб тушмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада 3 та автомобил ёниб кетди, қурбонлар борФарғонада 3 та автомобил ёниб кетди, қурбонлар борБугун, 05:46Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲ уч инсон умрига зомин бўлдиТошкентдаги даҳшатли ЙТҲ уч инсон умрига зомин бўлдиКеча, 18:54Самарқандда юк машинасида ёнғин: сабаб аниқланди, жабрланганлар йўқСамарқандда юк машинасида ёнғин: сабаб аниқланди, жабрланганлар йўқКеча, 17:14Тошкент ва Самарқанд вилоятларида музлатгич ва ҳожатхона шахтасидан наркотик моддалар топилдиТошкент ва Самарқанд вилоятларида музлатгич ва ҳожатхона шахтасидан наркотик моддалар топилдиКеча, 12:37Тошкентда жиноят қидирув бўлими бошлиғи пора билан ушландиТошкентда жиноят қидирув бўлими бошлиғи пора билан ушландиКеча, 12:24Туркияда «Ўзбекистон маҳалласи» ва Шавкат Мирзиёев булвари тантанали равишда очилдиТуркияда «Ўзбекистон маҳалласи» ва Шавкат Мирзиёев булвари тантанали равишда очилдиКеча, 12:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди