Павел Дуров Meta ва Релиансе компанияларини Telegram фаолиятига тўсқинлик қилишда айблади

·17·Техно
Павел Дуров Meta ва Релиансе компанияларини Telegram фаолиятига тўсқинлик қилишда айблади

Telegram мессенжери асосчиси Павел Дуров Ҳиндистоннинг энг йирик телекоммуникация оператори Релиансе компаниясини глобал миқёсда мессенжер фаолиятини чеклашга уринишда айблади. Дуровнинг сўзларига кўра, ушбу компания ўзининг техник имкониятларидан фойдаланиб, нафақат Ҳиндистон ҳудудида, балки унинг чегараларидан ташқарида ҳам миллионлаб фойдаланувчилар учун Telegram тармоғига киришни блоклаб қўйган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ҳолат БГП ҳижаккинг (Бордер Гатевай Протокол — маршрутлаш протоколи ўғирланиши) усули орқали амалга оширилган. Натижада Telegram фойдаланувчилари, жумладан, Бирлашган Араб Амирликларидаги юз минглаб одамлар мессенжерга уланишда жиддий муаммоларга дуч келишди. Дуров бу ҳаракатларни атайлаб уюштирилган саботаж деб атади, чунки Релиансе оператори юзага келган носозликлар борасидаги кўплаб мурожаатларни эътиборсиз қолдирган.

Рақобат ва Meta билан боғлиқлик

Павел Дуровнинг фикрича, бундай техник ҳужумлар ортида рақобат уруши турган бўлиши мумкин. Гап шундаки, Релиансе компаниясининг бир қисми Meta корпорациясига (WhatsApp эгаси) тегишли ҳисобланади. Telegram асосчиси глобал маршрутлаш тизимидан бу тарзда суиистеъмол қилиниши шубҳали эканини таъкидлади. "Агар Релиансе ва WhatsApp Ҳиндистонда Telegram'ни тақиқлаш бўйича лобби ҳаракатлари ортида турган бўлса, бундан асло ҳайрон бўлмайман", — деб ёзди у ўз каналида.

Мессенжер маъмурияти бошқа алоқа операторларига мурожаат қилиб, Релиансе (АС18101) томонидан юборилаётган рухсатсиз БГП эълонларини рад этишни тавсия қилди. Бу чоралар интернет маршрутларининг ўғирланишини тўхтатиш ва фойдаланувчилар учун барқарор алоқани таъминлаш учун зарурдир.

Блокировканинг тўхтатилиши

Дуровнинг ушбу баёноти эълон қилинганидан тўрт соат ўтгач, Релиансе компанияси зарарли маршрутлашни тўхтатишга мажбур бўлди. Шундан сўнг мессенжер фаолияти барча ҳудудларда қайта тикланди. Telegram раҳбари ўз аудиториясига ва техник ҳамжамиятга ушбу муаммони оммалаштиришда кўрсатган ёрдами учун миннатдорчилик билдирди.

Таъкидлаш жоизки, Ҳиндистон Telegram учун энг йирик бўзорлардан бири ҳисобланади. Аввалроқ ушбу мамлакатда мессенжерга нисбатан турли чекловлар қўллашга уринишлар бўлган эди. Дуров бу каби ҳаракатларни хато деб ҳисоблайди ва очиқ рақобат ўрнига техник тўсиқлар яратиш фойдаланувчилар ҳуқуқларини поймол қилишини қайд этди.

Ҳозирда Telegram бутун дунё бўйлаб, жумладан, Ўзбекистонда ҳам одатдаги режимда ишламоқда. Мутахассисларнинг фикрича, БГП протоколи билан боғлиқ бундай ҳодисалар замонавий интернет хавфсизлиги нақадар нозик эканини ва йирик провайдерлар халқаро трафикни манипуляция қилиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.

TelegramПавел ДуровMetaРелиансеТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sony смартфон камераларида инқилоб қилади: ЛОФИК технологиясига эга Лйтиа Л910 тақдим этилдиSony смартфон камераларида инқилоб қилади: ЛОФИК технологиясига эга Лйтиа Л910 тақдим этилдиБугун, 05:53Олам кенгликлари ва физика қонунлари: Нега ўзга сайёраликлар Ерга кела олмайди?Олам кенгликлари ва физика қонунлари: Нега ўзга сайёраликлар Ерга кела олмайди?Бугун, 03:20Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият компания даромадини оширмоқдаAnthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият компания даромадини оширмоқдаБугун, 22:56Apple фойдаланувчилар махфийлигини хавф остига қўймоқда: Ҳиде Мй Эмаил тизими ўзгарадиApple фойдаланувчилар махфийлигини хавф остига қўймоқда: Ҳиде Мй Эмаил тизими ўзгарадиБугун, 22:28Қуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартирадиҚуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартирадиБугун, 21:29АҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилдиАҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилдиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди