Sony смартфон камераларида инқилоб қилади: ЛОФИК технологиясига эга Лйтиа Л910 тақдим этилди
Япония техногиганти Sony мобил сураткашлик оламида янги даврни бошлаб берувчи Лйтиа Л910 тасвир датчигини расман намойиш этди. Ушбу сенсор компания тарихидаги ЛОФИК (Латерал Оверфлов Интегратион Капаситор) архитектурасига эга илк мобил қурилма ҳисобланиб, у ҳатто энг мураккаб ёритиш шароитларида ҳам профессионал даражадаги суратларни олиш имконини беради. Янги технология смартфон камераларининг динамик диапазонини сезиларли даражада кенгайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лйтиа Л910 датчиги 1/1,28 дюйм ўлчамли кўп қатламли CMOС-сенсор бўлиб, унинг самарали рухсати 50 мегапикселни ташкил этади. Ҳар бир пиксел ўлчами 1,22 микрометрга тенг. ixbt.com маълумотига кўра, янги сенсорнинг асосий ўзига хослиги биргина кадрнинг ўзида 100 дБ гача бўлган динамик диапазонни таъминлай олишидир. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда мавжуд бўлган кўплаб флагман смартфонлар имкониятидан анча юқори.
ЛОФИК технологияси ва унинг афзалликлариАнъанавий HDR усулларидан фарқли ўлароқ, Sony таклиф этаётган ЛОФИК архитектураси бир нечта турли экспозицияли кадрларни бирлаштиришни талаб қилмайди. Барча зарур маълумотлар битта кадрда жамланади, бу эса ҳаракатланаётган объектларни суратга олишда юзага келадиган хиралашиш (блур) ва милтиллаш каби муаммоларни бартараф этади. Ушбу ёндашув Трипле Конверсион Гаин HDR технологияси билан уйғунлашган ҳолда ишлайди.
Янги сенсор ёруғлик жуда баланд бўлган ҳудудларда тасвирнинг "куйиб қолиши"ни (оверехпосуре) олдини олади ва сояли қисмларда шовқинларни минималлаштиради. Натижада фойдаланувчи силлиқ тонли ўтишларга эга ва деталларга бой тасвирни қўлга киритади. Sony вакилларининг таъкидлашича, тасодифий шовқинлар даражаси аввалги Лйтиа 828 сенсорига нисбатан 30 фоизга камайтирилган.
Энергия самарадорлиги ва видео имкониятлариЛйтиа Л910 нафақат сурат сифати, балки энергия тежамкорлиги билан ҳам ажралиб туради. Оптималлаштирилган схемалар туфайли тасвирни қайта ишлаш жараёнида қувват сарфи камайган. Бу эса смартфонларга 4К рухсатда сониясига 60 кадр (fps) тезликда юқори сифатли HDR видеоларни узоқроқ ёзиб олиш имконини беради.
Шунингдек, сенсор 50 MP рухсатда сониясига 30 кадр, 12,5 MP рухсатда эса сониясига 120 кадр тезликда суратга олишга қодир. Бу мобил ўйинлар ва ижтимоий тармоқлар учун сифатли контент яратувчилар учун айни муддао бўлиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ушбу технология билан жиҳозланган қурилмалар пайдо бўлиши мобил видеография ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.
Компания режасига кўра, Лйтиа Л910 сенсорларини оммавий етказиб бериш 2026-йилнинг ёзида бошланади. Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу инқилобий датчик билан жиҳозланган илк смартфонлар Vivo X500 ва Oppo Финд X10 сериялари бўлиши кутилмоқда. Sony ушбу янгилик орқали Apple ва Samsung каби рақобатчилари билан бўладиган пойгада ўз мавқеини янада мустаҳкамламоқчи.
…