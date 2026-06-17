Sony смартфон камераларида инқилоб қилади: ЛОФИК технологиясига эга Лйтиа Л910 тақдим этилди

·17·Техно
Sony смартфон камераларида инқилоб қилади: ЛОФИК технологиясига эга Лйтиа Л910 тақдим этилди

Япония техногиганти Sony мобил сураткашлик оламида янги даврни бошлаб берувчи Лйтиа Л910 тасвир датчигини расман намойиш этди. Ушбу сенсор компания тарихидаги ЛОФИК (Латерал Оверфлов Интегратион Капаситор) архитектурасига эга илк мобил қурилма ҳисобланиб, у ҳатто энг мураккаб ёритиш шароитларида ҳам профессионал даражадаги суратларни олиш имконини беради. Янги технология смартфон камераларининг динамик диапазонини сезиларли даражада кенгайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лйтиа Л910 датчиги 1/1,28 дюйм ўлчамли кўп қатламли CMOС-сенсор бўлиб, унинг самарали рухсати 50 мегапикселни ташкил этади. Ҳар бир пиксел ўлчами 1,22 микрометрга тенг. ixbt.com маълумотига кўра, янги сенсорнинг асосий ўзига хослиги биргина кадрнинг ўзида 100 дБ гача бўлган динамик диапазонни таъминлай олишидир. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда мавжуд бўлган кўплаб флагман смартфонлар имкониятидан анча юқори.

ЛОФИК технологияси ва унинг афзалликлари

Анъанавий HDR усулларидан фарқли ўлароқ, Sony таклиф этаётган ЛОФИК архитектураси бир нечта турли экспозицияли кадрларни бирлаштиришни талаб қилмайди. Барча зарур маълумотлар битта кадрда жамланади, бу эса ҳаракатланаётган объектларни суратга олишда юзага келадиган хиралашиш (блур) ва милтиллаш каби муаммоларни бартараф этади. Ушбу ёндашув Трипле Конверсион Гаин HDR технологияси билан уйғунлашган ҳолда ишлайди.

Янги сенсор ёруғлик жуда баланд бўлган ҳудудларда тасвирнинг "куйиб қолиши"ни (оверехпосуре) олдини олади ва сояли қисмларда шовқинларни минималлаштиради. Натижада фойдаланувчи силлиқ тонли ўтишларга эга ва деталларга бой тасвирни қўлга киритади. Sony вакилларининг таъкидлашича, тасодифий шовқинлар даражаси аввалги Лйтиа 828 сенсорига нисбатан 30 фоизга камайтирилган.

Энергия самарадорлиги ва видео имкониятлари

Лйтиа Л910 нафақат сурат сифати, балки энергия тежамкорлиги билан ҳам ажралиб туради. Оптималлаштирилган схемалар туфайли тасвирни қайта ишлаш жараёнида қувват сарфи камайган. Бу эса смартфонларга 4К рухсатда сониясига 60 кадр (fps) тезликда юқори сифатли HDR видеоларни узоқроқ ёзиб олиш имконини беради.

Шунингдек, сенсор 50 MP рухсатда сониясига 30 кадр, 12,5 MP рухсатда эса сониясига 120 кадр тезликда суратга олишга қодир. Бу мобил ўйинлар ва ижтимоий тармоқлар учун сифатли контент яратувчилар учун айни муддао бўлиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ушбу технология билан жиҳозланган қурилмалар пайдо бўлиши мобил видеография ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.

Компания режасига кўра, Лйтиа Л910 сенсорларини оммавий етказиб бериш 2026-йилнинг ёзида бошланади. Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу инқилобий датчик билан жиҳозланган илк смартфонлар Vivo X500 ва Oppo Финд X10 сериялари бўлиши кутилмоқда. Sony ушбу янгилик орқали Apple ва Samsung каби рақобатчилари билан бўладиган пойгада ўз мавқеини янада мустаҳкамламоқчи.

SonyЛйтиа Л910СмартфонКамераТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Павел Дуров Meta ва Релиансе компанияларини Telegram фаолиятига тўсқинлик қилишда айбладиПавел Дуров Meta ва Релиансе компанияларини Telegram фаолиятига тўсқинлик қилишда айбладиБугун, 05:29Олам кенгликлари ва физика қонунлари: Нега ўзга сайёраликлар Ерга кела олмайди?Олам кенгликлари ва физика қонунлари: Нега ўзга сайёраликлар Ерга кела олмайди?Бугун, 03:20Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият компания даромадини оширмоқдаAnthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият компания даромадини оширмоқдаБугун, 22:56Apple фойдаланувчилар махфийлигини хавф остига қўймоқда: Ҳиде Мй Эмаил тизими ўзгарадиApple фойдаланувчилар махфийлигини хавф остига қўймоқда: Ҳиде Мй Эмаил тизими ўзгарадиБугун, 22:28Қуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартирадиҚуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартирадиБугун, 21:29АҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилдиАҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилдиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди