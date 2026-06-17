Фарғонада 3 та автомобил ёниб кетди, қурбонлар бор

·1·Жамият
Фарғонада 3 та автомобил ёниб кетди, қурбонлар бор

Фарғона вилоятининг Ёзёвон туманида содир бўлган ёнғин оқибатида 3 та автомобил ёниб кетди ва 2 нафар фуқаро ҳалок бўлди. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълум қилди.

Қайд этилишича, 16 июнь куни соат 22:16 да вилоят ФВБга “112” тизими орқали Ёзёвон туманидаги “Сой бўйи” маҳалласи ҳудудида автомобил ёнаётгани ҳақида хабар келиб тушган.

Хабардан сўнг қутқарув бўлинмалари зудлик билан воқеа жойига етиб бориб, қисқа вақт ичида ёнғинни бартараф этган.

Дастлабки маълумотларга кўра, “Сой бўйи” маҳалласида жойлашган қаровсиз нотурар бинодан 60 квадрат метр майдон ҳамда Labo, Hyundai ва Mercedes-Benz русумли 3 та автомобил ёнган.

Ҳодиса жойига вилоят ФВБ раҳбарияти, туман ФВБ масъуллари ва ҳамкор ташкилотлар ходимлари чиққан.

Бирламчи маълумотларга кўра, ёнғин оқибатида 2 нафар фуқаро ҳалок бўлган, яна 3 нафар фуқаро турли даражадаги тан жароҳатлари билан шифохонага ётқизилган.

Айни вақтда ҳолат юзасидан тегишли текширув ишлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲ уч инсон умрига зомин бўлдиТошкентдаги даҳшатли ЙТҲ уч инсон умрига зомин бўлдиКеча, 18:54Самарқандда юк машинасида ёнғин: сабаб аниқланди, жабрланганлар йўқСамарқандда юк машинасида ёнғин: сабаб аниқланди, жабрланганлар йўқКеча, 17:14Тошкент ва Самарқанд вилоятларида музлатгич ва ҳожатхона шахтасидан наркотик моддалар топилдиТошкент ва Самарқанд вилоятларида музлатгич ва ҳожатхона шахтасидан наркотик моддалар топилдиКеча, 12:37Тошкентда жиноят қидирув бўлими бошлиғи пора билан ушландиТошкентда жиноят қидирув бўлими бошлиғи пора билан ушландиКеча, 12:24Туркияда «Ўзбекистон маҳалласи» ва Шавкат Мирзиёев булвари тантанали равишда очилдиТуркияда «Ўзбекистон маҳалласи» ва Шавкат Мирзиёев булвари тантанали равишда очилдиКеча, 12:17«Acwa Power» компанияси инвестиция форумида Платина ҳомийси сифатида қатнашмоқда«Acwa Power» компанияси инвестиция форумида Платина ҳомийси сифатида қатнашмоқдаКеча, 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди